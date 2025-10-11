ETV Bharat / entertainment

प्यार या परिवार: किसे चुनेंगे अजय देवगन?, 'दे दे प्यार दे 2' की रिलीज डेट आउट, इस दिन थिएटर्स में दस्तक देगी फिल्म

दे दे प्यार दे 2 की रिलीज डेट आउट ( Poster )

और अंदाजा लगाइए क्या? इस बार, आशीष सीधे आयशा के परिवार के घर जा रहा है! क्या उम्र के अंतर वाला यह रोमांस दिल जीत पाएगा या माहौल बिगाड़ पाएगा? एक बात तो तय है - यह एक बेहद मनोरंजक सफ़र होने वाला है.

हैदराबाद: दोगुनी मस्ती, दोगुने पागलपन और दोगुने पारिवारिक ड्रामा के लिए तैयार हो जाइए! दे दे प्यार दे में दिल जीतने और खूब हंसी उड़ाने के बाद, अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह मोस्ट अवेटेड सीक्वल, दे दे प्यार दे 2 में आशीष और आयशा के रूप में वापसी कर रहे हैं.

निर्माताओं ने एक मोशन पोस्टर के साथ फिल्म का पहला लुक जारी कर दिया है, जो आधिकारिक तौर पर आगे आने वाली कहानी की शुरुआत की ओर इशारा करता है. इसी के साथ फिल्म की रिलीज डेट का भी एलान हो गया है.

अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और जावेद जाफरी अभिनीत, यह सीक्वल और भी ज़्यादा पागलपन और मनोरंजन का वादा करता है क्योंकि आर. माधवन, मीज़ान जाफरी, गौतमी कपूर, इशिता दत्ता इस बहुप्रतीक्षित फिल्म में शामिल हो गए हैं.

तो, तैयार हो जाइए क्योंकि जब आशीष आयशा के परिवार से मिलेंगे, तो प्यार ढेर सारा ड्रामा लेकर आने वाला है! दिल, हास्य और ढेर सारे पारिवारिक पागलपन के साथ, यह सीक्वल हर तरह के दर्शकों के लिए एक भरोसेमंद और धमाकेदार सफ़र का वादा करता है.

अंशुल शर्मा द्वारा निर्देशित और टी-सीरीज़ के भूषण कुमार और कृष्ण कुमार तथा लव फिल्म्स के लव रंजन और अंकुर गर्ग द्वारा निर्मित 'दे दे प्यार दे 2' 14 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.