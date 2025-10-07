ETV Bharat / entertainment

'पुष्पा' के डायरेक्टर ने की 'कांतारा : चैप्टर 1' की तारीफ, ऋषभ शेट्टी की क्रिएटिवटी और डेडिकेशन देख हुए शॉक्ड

सुकुमार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक भावुक संदेश साझा किया, जिसमें उन्होंने फिल्म की कलात्मक प्रतिभा और टीम के जोशीले प्रयास की प्रशंसा की. उनकी पोस्ट में लिखा था, आपने कितनी प्रभावशाली और मनोरम कहानी को जीवंत कर दिया है @rishabshettyofficial! इस फिल्म के पीछे की रचनात्मकता, जुनून और समर्पण मुझे सचमुच बहुत पसंद आया, Kantara: Chapter 1 की पूरी टीम को बधाई'.

हैदराबाद: पुष्पा जैसी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्मों के निर्देशन के लिए मशहूर फिल्म निर्माता सुकुमार ने हाल ही में सोशल मीडिया पर फिल्म कंतारा: चैप्टर 1 की प्रशंसा की है. ऋषभ शेट्टी द्वारा निर्देशित और अभिनीत यह फिल्म अपनी गहन कहानी, जमीनी विषयों और शक्तिशाली दृश्यों के लिए भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बनी हुई है.

होम्बले फिल्म्स के बैनर तले विजय किरागंदूर द्वारा निर्मित, "कांतारा: चैप्टर 1" में ऋषभ शेट्टी और रुक्मिणी वसंत मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म 2022 की हिट "कांतारा" का प्रीक्वल है और कर्नाटक की तटीय परंपराओं में निहित रहस्यमय लोककथाओं और दिव्य किंवदंतियों की गहराई से पड़ताल करती है.

कांतारा: चैप्टर 1 चौथी शताब्दी ईस्वी में घटित होता है, जो कंतारा की रहस्यमयी भूमि के पवित्र उद्गम को उजागर करता है. यह अध्याय इसकी समृद्ध पौराणिक कथाओं, सदियों पुराने संघर्षों और दैवीय हस्तक्षेपों की गहराई में उतरता है, और लोककथाओं, आस्था और अग्नि की एक गाथा बुनता है, जो इसी धरती की मिट्टी से उपजी है. इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी, सप्तमी गौड़ा, गुलशन देवैया, रुक्मिणी वसंत, जयराम, पीडी सतीश चंद्रा, प्रकाश थुमिनाद और कई प्रतिभाशाली कलाकार इस महाकाव्य कथा को जीवंत रूप से पेश करते हैं.

कांतारा: चैप्टर 1 का लेखन, निर्देशन और मुख्य भूमिका ऋषभ शेट्टी ने की है. फिल्म का निर्माण विजय किरागंदूर ने प्रतिष्ठित होम्बले फिल्म्स बैनर तले किया है. फिल्म में अरविंद एस. कश्यप ने छायांकन और बी. अजनीश लोकनाथ ने संगीत दिया है, दोनों ने मूल फिल्म की जादुई दुनिया को रचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. कांतारा: चैप्टर 1 दुनिया भर में 2 अक्टूबर, 2025 को रिलीज हुई है.