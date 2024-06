ETV Bharat / entertainment

'पुष्पा 2' की रिलीज डेट बदलने से फैंस का पारा हाई, मेकर्स को दी केस दर्ज करने की धमकी - Pushpa 2 delayed

Pushpa 2 ( Pushpa 2 delayed leaves Allu Arjun and Rashmika Mandanna fans heartbroken as they threaten to file a case )