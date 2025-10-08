मशहूर पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा का निधन, सड़क हादसे में हुए थे बुरी तरह घायल, शोक में सितारे
हादसे के बाद गायक को पहले पंचकूला लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, फिर गायक को मोहाली के अस्पताल में लाया गया.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2025 at 11:39 AM IST
चंडीगढ़: पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है. गायक राजवीर जवंदा का आज निधन हो गया. राजवीर जवंदा के साथ हुए एक हादसे ने पंजाबी इंडस्ट्री का एक और चमकता सितारा छीन लिया. आपको बता दें कि 27 सितंबर को गायक राजवीर जवंदा एक भयानक सड़क हादसे का शिकार हो गए थे. राजवीर मोहाली के अस्पताल में भर्ती थे और उनका लगातार इलाज चल रहा था.
Deeply saddened by the untimely passing of Rajvir Jawanda. Gone too soon, but his soulful voice will live on in every heartbeat of Punjab.— Manish Sisodia (@msisodia) October 8, 2025
My heartfelt condolences to his family, friends, and millions of fans. May Waheguru bless his soul with eternal peace. 🙏 pic.twitter.com/ZkU8KHDyxj
ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ।— Harjot Singh Bains (@harjotbains) October 8, 2025
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸਨ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ‘ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ… pic.twitter.com/kkPWp53GvU
गायक 27 सितंबर को शिमला जा रहे थे, इसी दौरान अचनार रोड पर गायक की बाइक सामने से आ रही एक कार से टकरा गई, लेकिन अब खबर आई है कि राजवीर जवंदा का निधन हो गया है. राजवीर जवंदा अपने पीछे पत्नी, मां और दो बच्चों को छोड़ गए हैं, जबकि गायक के पिता का पहले ही निधन हो चुका था.
Heartbreaking to hear about the untimely passing of Rajvir Jawanda.— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) October 8, 2025
After days of brave struggle, he left us too soon.
Your soulful voice and vibrant spirit will echo in our hearts forever. Rest in eternal peace, Rajvir. pic.twitter.com/QW4WboSPgz
Very sad news. My heartfelt condolences to the entire family and all of Rajvir Jawanda’s friends. Sending love, strength, and healing prayers to everyone who needs them right now 🌹 pic.twitter.com/yhMCwwIw98— Dupinder Kaur Saran (@ascendlegacy) October 8, 2025
शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर गायक के निधन पर दुख व्यक्त किया और कहा, 'प्रसिद्ध पंजाबी गायक राजवीर जवंदा के निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है, पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के बद्दी क्षेत्र में सड़क दुर्घटना का शिकार हुए राजवीर जवंदा पिछले कई दिनों से फोर्टिस अस्पताल में भर्ती थे, गुरु साहिब दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और परिवार और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने वालों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें, राजवीर जवंदा के गीत और उनकी मधुर आवाज हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी'.
#BREAKING Punjabi singer and actor Rajvir Jawanda died while undergoing treatment at Fortis Hospital, Mohali, Punjab pic.twitter.com/p0RkUibEPx— IANS (@ians_india) October 8, 2025
गौरतलब है कि हादसे के बाद गायक को पहले पंचकूला ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और फिर गायक को मोहाली के एक अस्पताल में ले जाया गया. गायक का उसी दिन से इलाज चल रहा था. इस दौरान कई कलाकार और प्रशंसक गायक से मिलने आ रहे थे और गायक के स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे थे.
साथ ही परिवार द्वारा अखंड पाठ भी करवाया गया था, लेकिन गायक की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ. लगातार करीब 10 दिनों तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे गायक ने आज अंतिम सांस ली।. इस खबर से बड़े कलाकारों और प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई है.