मशहूर पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा का निधन, सड़क हादसे में हुए थे बुरी तरह घायल, शोक में सितारे

हादसे के बाद गायक को पहले पंचकूला लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, फिर गायक को मोहाली के अस्पताल में लाया गया.

Punjabi singer Rajvir Jawanda
मशहूर पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा का निधन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 8, 2025 at 11:39 AM IST

चंडीगढ़: पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है. गायक राजवीर जवंदा का आज निधन हो गया. राजवीर जवंदा के साथ हुए एक हादसे ने पंजाबी इंडस्ट्री का एक और चमकता सितारा छीन लिया. आपको बता दें कि 27 सितंबर को गायक राजवीर जवंदा एक भयानक सड़क हादसे का शिकार हो गए थे. राजवीर मोहाली के अस्पताल में भर्ती थे और उनका लगातार इलाज चल रहा था.

गायक 27 सितंबर को शिमला जा रहे थे, इसी दौरान अचनार रोड पर गायक की बाइक सामने से आ रही एक कार से टकरा गई, लेकिन अब खबर आई है कि राजवीर जवंदा का निधन हो गया है. राजवीर जवंदा अपने पीछे पत्नी, मां और दो बच्चों को छोड़ गए हैं, जबकि गायक के पिता का पहले ही निधन हो चुका था.

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर गायक के निधन पर दुख व्यक्त किया और कहा, 'प्रसिद्ध पंजाबी गायक राजवीर जवंदा के निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है, पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के बद्दी क्षेत्र में सड़क दुर्घटना का शिकार हुए राजवीर जवंदा पिछले कई दिनों से फोर्टिस अस्पताल में भर्ती थे, गुरु साहिब दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और परिवार और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने वालों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें, राजवीर जवंदा के गीत और उनकी मधुर आवाज हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी'.

गौरतलब है कि हादसे के बाद गायक को पहले पंचकूला ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और फिर गायक को मोहाली के एक अस्पताल में ले जाया गया. गायक का उसी दिन से इलाज चल रहा था. इस दौरान कई कलाकार और प्रशंसक गायक से मिलने आ रहे थे और गायक के स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे थे.

साथ ही परिवार द्वारा अखंड पाठ भी करवाया गया था, लेकिन गायक की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ. लगातार करीब 10 दिनों तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे गायक ने आज अंतिम सांस ली।. इस खबर से बड़े कलाकारों और प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई है.

RAJVIR JAWANDA PASSED AWAYRAJVIR JAWANDA ROAD ACCIDENTRAJVIR JAWANDAराजवीर जवंदाPUNJABI SINGER RAJVIR JAWANDA

