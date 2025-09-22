ETV Bharat / entertainment

जुबीन गर्ग के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री को लगा एक और झटका, इस मशहूर संगीतकार ने दुनिया को कहा अलविदा

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सीएम मान ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट साझा करते हुए चरणजीत आहूजा के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, संगीत सम्राट उस्ताद चरणजीत आहूजा साहब का चले जाना संगीत इंडस्ट्री के लिए अपूरणीय क्षति है. आहूजा साहब द्वारा बनाई गई धुनें हमेशा पंजाबियों के दिलों पर राज करती रहेंगी. सचिन आहूजा सहित परिवार और चाहने वालों के साथ दिल से संवेदना. परमात्मा उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाबी संगीतकार चरणजीत आहूजा बीते कई सालों से गले के कैंसर से जूझ रहे थे. पीजीआई चंडीगढ़ में चरणजीत आहूजा का इलाज चल रहा था. उनके आकस्मिक निधन से पंजाबी संगीत जगत और फैंस में गहरा शोक है. बता दें, 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा ड्राइविंग के दौरान 'या अली' और असम के मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग का निधन हो गया था.

हैदराबाद: प्रसिद्ध पंजाबी संगीतकार चरणजीत आहूजा का रविवार शाम (22 सितंबर) को मोहाली स्थित उनके आवास पर निधन हो गया. वह 74 साल के थे. संगीतकार के निधन पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, पंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ ने शोक जताया है.

दिलजीत दोसांझ

पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने भी संगीतकार की मौत से दुखी हैं. दिलजीत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक महान पंजाबी संगीतकार की तस्वीर भी साझा की. उन्होंने पंजाबी में नोट लिखते हुए अपना दर्द बयां किया है. दिलजीत ने लिखा है , 'म्यूजिक दी ग्रोथ लाई जीना कम चरणजीत आहूजा जी ने कीता शैड ही किसकी दे हिस्से औना. ओना वालन क्रिएट किता म्यूजिक साडे नाल है ते हमेशा रहेगा. ए ट्रू लेजेंड. ('म्यूजिक में ग्रोथ लाने का काम जितना चरणजीत आहूजा ने किया है, शायद ही किसी के हिस्से में आए. उनके द्वारा क्रिएट किया गया म्यूजिक हमारे बीच है और हमेशा रहेगा. एक सच्चा लीजेंड).'

दिलजीत दोसांझ का पोस्ट (Instagram)

इम्तियाज अली

फिल्म मेकर इम्तियाज अली ने चरणजीत आहूजा के दोस्त थे. अपने दोस्त के निधन पर फिल्म मेकर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर उनकी एक तस्वीर साझा करते हुए एक भावुक नोट लिखा है. इम्तियाज अली ने लिखा है, 'हमारे दोस्त और महान संगीत निर्देशक चरणजीत आहूजा अपने काम और हमारे विचारों में जीवित हैं. चरणजीत आहूजा आपकी आत्मा को शांति मिले (म्यूजिक डायरेक्टर).'

इम्तियाज अली का पोस्ट (Instagram)

चरणजीत आहूजा का अंतिम संस्कार

चरणजीत आहूजा का अंतिम संस्कार 22 सितंबर को मोहाली के बलौंगी श्मशान घाट पर होगा. उनके परिवार में उनकी पत्नी संगीता आहूजा और तीन बेटे हैं, जो सभी संगीत इंडस्ट्री से जुड़े हैं. उनके बेटे सचिन आहूजा एक प्रसिद्ध पंजाबी म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं.

म्यूजिक करियर

चरणजीत आहूजा ने पंजाबी फिल्मों में कई हिट गाने बनाए हैं, जिनमें 'की बनू दुनियां दा' (1986), 'गभरू पंजाब दा' (1986), 'दुश्मनी जट्टां दी' (1993) और 'तूफान सिंह' (2017) शामिल हैं. वह अपने संगीत पर दिल्ली स्थित स्टूडियो में काम करते थे, लेकिन बीमारी के कारण मोहाली चले गए. पंजाबी फिल्मों के अलावा उन्होंने हिंदी फिल्म कोहरा (1993) में अपना जादू चलाया है. इस फिल्म के लिए संगीत चरणजीत आहूजा ने तैयार किया था. फिल्म के साउंडट्रैक में 'तुझे मेरी कसम' और 'मौसम रंगीन है कितना हसीन है' जैसे गाने हैं.