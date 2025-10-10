ETV Bharat / entertainment

सलमान खान के को-एक्टर वरिंदर घुमन के निधन पर बवाल, करीबी दोस्त ने पंजाबी कलाकार की मौत पर उठाए सवाल, की जांच की मांग

उन्होंने कहा कि हमने अस्पताल से सीसीटीवी फुटेज भी मांगी है, लेकिन उन्होंने हमें नहीं दी. उन्होंने कहा कि हम वरिंदर सिंह घुमन की मौत की जांच की मांग करते हैं. वहीं, अस्पताल के अंदर शॉर्ट्स पहने वरिंदर सिंह घुमन के दोस्त और करीबी अस्पताल प्रशासन से भिड़ते नजर आए.

अमृतसर के अस्पताल की फुटेज पर वरिंदर सिंह घुमन के करीबी दोस्त ने कई सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि वरिंदर सिंह घुमन अपनी मामूली या कंधे के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया था.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वह बाइसेप्स की चोट का एक छोटा सा ऑपरेशन करवाने अमृतसर के फोर्टिस अस्पताल गए थे. यह एक छोटा सा ऑपरेशन था, इसलिए उन्हें आज ही वापस आना था. लेकिन उन्हें हार्ट अटैक पड़ा और उनकी मौत हो गई.

हैदराबाद: पंजाबी एक्टर और बॉडी-बिल्डर वरिंदर सिंह घुमन का गुरुवार, 9 अक्टूबर को अमृतसर के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया. उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है. उनके निधन की खबर से पूरी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री शोक में डूबा हुई है.

घुमन बॉडीबिल्डिंग और मनोरंजन जगत, दोनों में एक जानी-मानी हस्ती थे. उनके निधन से उन लोगों को गहरा सदमा लगा है, जिन्होंने उनके शुरुआती दिनों से लेकर एक चैंपियन बॉडीबिल्डर के रूप में उनकी बाद की फिल्मी भूमिकाओं तक के सफर को करीब से देखा था.

मंत्रियों ने जताया शोक

पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट कर इस संबंध में जानकारी दी है. उन्होंने लिखा, 'दुखद समाचार, अंतर्राष्ट्रीय बॉडीबिल्डर और प्रसिद्ध अभिनेता वीरिंदर घुमन के निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है. जानकारी के अनुसार, वीरिंदर घुमन का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ. गुरु साहिब दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को यह दुःख सहने की शक्ति दें.'

केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी एक्टर के निधन पर शोक जताते हुए एक्स हैंडल पर लिखा है, 'पंजाब के प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर और एक्टर वरिंदर सिंह घुमन जी के आकस्मिक निधन की खबर सुनकर मन दुखी है. उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासन और प्रतिभा से पंजाब का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया. वाहेगुरु जी उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिवार को इस दुःखद दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें.'

वरिंदर घुमन ने 2009 में जीता था मिस्टर इंडिया का खिताब

वरिंदर घुमन ने 2009 में मिस्टर इंडिया का खिताब जीता था. इसके अलावा वह मिस्टर एशिया में उपविजेता रहे, जिससे उन्होंने भारतीय बॉडीबिल्डिंग में एक प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में अपनी पहचान बनाई. 2013 में, वरिंदर घुमन का करियर नई ऊंचाइयों पर पहुँच गया जब उन्हें अर्नोल्ड श्वार्जनेगर ने एशिया में अपने प्रोडक्ट का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना.

वरिंदर घुमन का फिल्मी करियर

बॉडीबिल्डिंग के अलावा, वरिंदर घुमन ने फिल्मी दुनिया में भी पहचान बनाई. 2012 में उन्होंने पंजाबी फिल्म 'कबड्डी वन्स अगेन' में लीड रोल निभाया था. 2014 में 'रोर: टाइगर्स ऑफ द सुंदरबन्स' से हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया. इसके बाद उन्होंने 2019 में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ 'मरजावां' में काम किया था.

वरिंदर घुमन ने सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ भी काम किया है. वह सलमान-कैटरीना के साथ 'टाइगर 3' में नजर आए थे. फिल्म में उन्होंने एक पाकिस्तानी जेल गार्ड शकील की भूमिका निभाई थी.