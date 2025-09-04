हैदराबाद: पंजाब सतलुज, व्यास और रावी नदियों के उफान के साथ-साथ मूसलाधार बारिश के कारण भीषण बाढ़ से जूझ रहा है. हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के कारण यह स्थिति और भी विकट हो गई है. बारिश ने बाढ़ की स्थिति को और बदतर बना दिया है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. राज्य में आए इस संकट के मौके पर पंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ आगे आए हैं और पीड़ित परिवार की मदद कर रहे हैं

कुछ दिन पहले ही दिलजीत की टीम ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि सिंगर ने बाढ़ के चपेट में आए 10 गांवों को गोद लिया है. इस नेक के काम के बाद, आज, 4 सितंबर को सिंगर खुद अपने लोगों से रूबरू हुए हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें उन्होंने पंजाब के हालातों पर बात की है, साथ ही लोगों का हौसला बढ़ाते हुए लोगों को मदद करने का आह्वान भी किया है.

दिलजीत दोसांझ

वीडियो की शुरुआत में दिलजीत कहते है, आज की बात मैं हिंदी करूंगा. ताकि बात सब तक पहुंच जाए. पंजाब के हालात बाढ़ की वजह से बहुत खराब है. लोगों के घर बह चुके हैं. फसले तबाह हो चुके हैं. पशु, गाय, भैंस मर चुके हैं. लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं. पंजाब जख्मी हैं पर हारा नहीं है. '

वह आगे कहते हैं, 'हम पंजाब के गोद से उठे हैं, पंजाब ने हमें गोद लिया है और हमें पंजाब के गोद में ही मरना है.' पंजाब के पीड़ित परिवार के बारे में बात करते हुए वह कहते हैं, 'जितने भी पीड़ित परिवार हैं, हम सब उनसे कहना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं. ऐसा नहीं है कि राशन पानी देकर ये बात यहीं खत्म हो जाएगी. जब तक उनकी जिंदगियां दोबारा नहीं शुरू हो जाती, हम सब उनके साथ हैं. जितने भी लोकल NGOs हैं, जितनी भी पंजाब की लोकल मीडिया है, वो सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. मैं उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा. वो ऑनग्राउंड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पंजाब का यूथ वो खुद आगे आए हैं और वो खुद इस स्थिति को संभाल रहे हैं. मैं सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाह रहा हूं.

मदद के बारे में जिक्र करते हुए दिलजीत कहते हैं, 'मेरे जितने भी रिसोर्सेस हैं, जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेस को मैं जानता हूं, हमारी टीम ने उनसे बात की है, सब पंजाद की मदद करने के लिए तैयार हैं. वो सब आगे आना चाहते हैं. ये जो मुसीबत है, हम उससे निकल जाएंगे.'

लोगों का हौसला बढ़ाते हुए सिंगर कहते हैं, 'पंजाब पर हमेशा मुसीबत आई. ऐसा होता है, जो चीज बहुत प्यारी होती है, उसको हमेशा नजर लग जाती है. ऐसा हमारे साथ बहुत बार हुआ है. पर हम इस मुसीबत से निकल जाएंगे. मैं अरदाश करता हूं परमात्मा के आगे कि वो हम सबको इतनी शक्ति दें कि हम सब मिलकर इस मुसीबत से बाहर आ जाएं और एक बार फिर से वो जिंदगियां फिर से खड़ी हो सके. मेरी तरफ से सभी को प्यार सतकार. अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ करिएगा'.

रणदीप हुड्डा

ग्लोबल सिख एनजीओ के संस्थापक अमरप्रीत सिंह और उनके दोस्त मनिंदर सिंह के साथ 10 सालों से जुड़े एक्टर रणदीप हुड्डा, गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित समुदायों को राहत पहुंचाने के लिए एक साथ आए हैं. ग्लोबल सिख एनजीओ के स्वयंसेवकों की मदद से राहत सामग्री वितरित की जा रही है और प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है. अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक्टर ने ग्लोबल सिख एनजीओ की पोस्ट को फिर से साझा किया, जिसमें रणदीप पंजाब में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

शाहरुख खान

इससे पहले बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने पंजाब के हालातों पर दुख जताया. किंग खान ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, 'पंजाब में इस विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों के प्रति मेरी संवेदना हैं. मैं प्रार्थना और शक्ति भेज रहा हूं. पंजाब का मनोबल कभी न टूटे... ईश्वर उन सभी पर कृपा बनाए रखे'.

पंजाब में बाढ़ का कहर

पंजाब सरकार के अनुसार, लगभग 1,655 गांव प्रभावित हुए हैं, जिनमें गुरदासपुर सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है, जहां 324 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं. इसके बाद फिरोजपुर (111), अमृतसर (190), होशियारपुर (121), कपूरथला (123) और संगरूर (107) हैं, जहां बाढ़ से गांवों पर काफी असर पड़ा है. इसके अलावा, पंजाब सरकार ने बताया कि कुल 1,75,216 हेक्टेयर जमीन प्रभावित हुई है. गुरदासपुर में भारी बारिश के कारण 40,169 हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई है.