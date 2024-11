ETV Bharat / entertainment

गोवा IFFI के 55वें संस्करण में उत्तराखंड की फिल्म नीति पर हुई चर्चा, निर्माताओं-कलाकारों ने सराहा

By ETV Bharat Uttarakhand Team

निर्माताओं और अभिनेताओं ने साझा किए अनुभव: अभिनेता अमित सियाल ने उत्तराखंड के खुर्पाताल, नैनीताल में शूट हुई अपनी फ़िल्म 'तिकड़म' के दौरान हुए अपने अनुभवों को साझा किया. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य और यहां के लोगों का अच्छा स्वभाव हमेशा याद रहेगा. ऐसे में जब भी मौका मिलेगा वो दोबारा उत्तराखंड में शूटिंग करना चाहेंगे. अमित ने नई फिल्म नीति की सराहना करते हुए कहा कि ये काफी आकर्षक है. लिहाजा, अन्य फिल्म निर्माता और निर्देशकों को भी उत्तराखंड में शूटिंग के लिए आना चाहिए.

श्रुति पंवार ने की राज्य सरकार की प्रशंसा: अभिनेत्री श्रुति पंवार ने देहरादून में अपनी पहली फिल्म शूटिंग के दौरान के अनुभवों को साझा किया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार फिल्म नीति के जरिए राज्य में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की फिल्मों को हर तरह से प्रोत्साहित कर रही है. श्रुति ने उत्तराखंड को 'No less than Switzerland' की संज्ञा देते हुए कहा कि यहां एक से बढ़कर एक शूटिंग लोकशंस हैं. राज्य सरकार भी पूरी तरह से सहयोग कर रही है. उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना करते हुए कहा कि फिल्म जगत को लेकर धामी सरकार ने नई फिल्म नीति लागू की है.

फिल्म निर्माताओं और कलाकारों ने अपने अनुभव साझा किए (Photo courtesy- Information Department)

ऑस्ट्रेलिया के फिल्म निर्माता उत्तराखंड में करेंगे शूटिंग: ऑस्ट्रेलिया से आये फिल्म निर्माता अनुपम शर्मा ने कहा कि वो भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलिया निवासी प्रसिद्ध कंट्री सिंगर बॉबी कैश पर बायोपिक फ़िल्म का निर्माण कर रहे हैं. इस फिल्म की आधी शूटिंग ऑस्ट्रेलिया और आधी शूटिंग उत्तराखंड में होगी. इस फिल्म के निर्माण से उत्तराखंड को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी. उन्होंने राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की.

अपडेट हो रहे हैं उत्तराखंड के शूटिंग लोकेशंस और रिसोर्स: उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं नोडल अधिकारी डॉ नितिन उपाध्याय ने उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 की जानकारी दी. नितिन उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में नई फिल्म नीति 2024 लागू की गई है. नई फिल्म नीति में 3T (टैलेंट- टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग) के सिद्धांत पर फोकस किया गया है. उत्तराखंड में पहले से ही लोकेशन और रिसोर्स डायरेक्टरी बनाने का काम चल रहा है. भारत सरकार की संस्था इंडियन सिने हब के तहत एक राष्ट्रीय वेबसाइट बन रही है, जिसमें उत्तराखंड के लोकेशन और रिसोर्स अपडेट किए जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें: