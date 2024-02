काजोल के बाद प्रियंका, करीना, रवीना ने भी मारी Me at 21 ट्रेंड में एंट्री, शेयर कीं क्लासिक तस्वीरें

मुंबई : बॉलीवुड में इन दिनों Me at 21 ट्रेंड तेजी से चल रहा है. इस ट्रेंड में हाल ही में काजोल ने अपनी 21 साल की उम्र की तस्वीरें शेयर कर फैंस को बड़ा तोहफा पेश किया था. वहीं, अब बॉलीवुड से एक के बाद एक एक्ट्रेस Me at 21 ट्रेंड में एंट्री करती जा रही हैं. वहीं, अब इस ट्रेंड में ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा, बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर और रवीना टंडन जैसी खूबसूरत हसीनाओं ने अपनी 21 साल की उम्र वाली क्यूट तस्वीरें शेयर की हैं.

प्रियंका चोपड़ा

प्रियंका चोपड़ा ने अपने ससुराल लॉल एंजिलेस में बैठ अपनी इंस्टास्टोरी पर तीन तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह 21 साल की हैं. इन तस्वीरों में प्रियंका चोपड़ा की एक तस्वीर फिल्म की है और अगली तस्वीरों में वह कवर पेज पर दिख रही हैं. इन तस्वीरों को शेयर कर देसी गर्ल ने लिखा है Me at 21.

प्रियंका चोपड़ा

करीना कपूर

Me at 21 ट्रेंड में बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान भी पीछे नहीं हैं. इस ट्रेंड में करीना कपूर खान ने अपनी फिल्म अशोका से दो तस्वीरें शेयर कर बताया है कि वह इस दौरान 21 साल की थी. एक तस्वीर में वह शाहरुख खान के साथ फिल्म अशोका के एक सीन में दिख रही हैं. इन तस्वीरों को शेयर करीना ने भी लिखा है Me at 21.

करीना कपूर खान

रवीना टंडन

बता दें, Me at 21 ट्रेंड में बॉलीवुड की दिलकश हसीना रवीना टंडन ने भी अपनी खूबसूरत तस्वीरों से सोशल मीडिया को सजा दिया है. Me at 21 ट्रेंड में रवीना ने भी अपनी 21 साल की उम्र की तस्वीरें शेयर कर फैंस को बड़ी ट्रीट दी है. बता दें, प्रियंका चोपड़ा 41, करीना कपूर खान 43 और रवीना टंडन इस वक्त 49 साल की हो रही हैं.