हैदराबाद: पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की वजह से क्राइम ड्रामा घाटी के इर्द-गिर्द चर्चा और तेज हो गई है. ऐसे में प्रोजेक्ट के लिए प्रभास द्वारा दिए गए संदेश ने सिर्फ ध्यान नहीं खींचा है, बल्कि बाहुबली की इस जोड़ी के बीच की बॉन्डिंग की वजह से इस प्रोजेक्ट के लिए उत्सुकता भी बढ़ा दी है. बता दें कि अनुष्का शेट्टी, जिन्हें प्यार से 'स्वीटी' उनके करीबियों द्वारा कहा जाता है, वह इस हाई-ऑक्टेन एक्शन क्राइम ड्रामा में अहम भूमिका निभा रही हैं. फिल्म घाटी आज 5 सितंबर को रिलीज हो चुकी है.

सोशल मीडिया पर प्रभास ने फिल्म के ट्रेलर को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर करते हुए, अपनी लॉन्गटाइम को-स्टार और दोस्त अनुष्का शेट्टी के लिए एक दिल से लिखा संदेश पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, Ghaati का ट्रेलर बहुत दमदार और दिलचस्प लग रहा है, इस शानदार रोल में तुम्हें देखने के लिए और इंतज़ार नहीं कर सकता, स्वीटी, पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएं.

'घाटी' को कृष जगरलामुडी ने डायरेक्ट किया है. यह फिल्म एक जबरदस्त सिनेमाई सफर का वादा करती है, जिसकी कहानी एक गंभीर और सच्ची दुनिया पर आधारित है. फिल्म में शानदार स्टार कास्ट है, जिसमें अनुष्का शेट्टी लीड रोल में हैं, वहीं उनके साथ विक्रम प्रभु, चैतन्य राव मडाडी, और अनुभवी एक्टर जगपति बाबू भी स्क्रीन शेयर करते नजर आने वाले हैं.

प्रोडक्शन की बात करें तो घाटी को राजीव रेड्डी येदुगुरु और साई बाबू जगरलमुदि ने फर्स्ट फ्रेम एंटरटेनमेंट्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. यह यूवी क्रिएशन्स की पेशकश है, जिसे एक पावरहाउस प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन हाउस के रूप में जाना जाता है. बता दें कि इसे प्रभास ने प्रमोद उप्पलापति और वी. वामसिक्रिष्ण रेड्डी के साथ मिलकर स्थापित किया है.

प्रभास के एंडोर्समेंट की वजह से घाटी के आसपास की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं. फैंस बेसब्री से अनुष्का शेट्टी को उनके अब तक के सबसे इंटेंस अवतार में देखने का इंतजार कर रहे हैं. ट्रेलर ने पहले ही ऑनलाइन धूम मचा दी है। ऐसे में जबरदस्त टीम के साथ घाटी इस साल की सबसे चर्चित तेलुगु फिल्मों में से एक बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

उत्साह को और बढ़ाते हुए, बाहुबली: द एपिक के री-रिलीज में बाहुबली की सबसे पसंदीदा जोड़ी प्रभास और अनुष्का शेट्टी को बड़ी स्क्रीन पर फिर से साथ देखने मिलने वाला है. इस तरह से फैंस उनकी आइकॉनिक केमिस्ट्री को फिर से सिल्वर स्क्रीन पर देखने का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं.