फिल्म 'पेड्डी' के मेकर्स ने दिया बड़ा अपडेट, राम चरण संग टीम की तस्वीर शेयर कर जानें क्या कहा

फिल्म से जुड़ी एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए, मेकर्स ने राम चरण के साथ 'पेड्डी' की टीम की एक तस्वीर जारी की है, जिससे फिल्म की प्रोग्रेस अपडेट का पता चलता है. उन्होंने यह पुष्टि की है कि फिल्म की शूटिंग चल रही है, इसके साथ ही एडिटिंग का काम भी चल रहा है, जिससे प्रोजेक्ट का मोमेंटम बरकरार है.

हैदराबाद: ग्लोबल स्टार राम चरण अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म पेड्डी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करने के लिए तैयार हैं. बता दें कि यह फिल्म अपनी घोषणा के बाद से ही सुर्खियों में बनी हुई है. ऐसे में मेकर्स हर अपडेट के साथ फैंस का उत्साह बढ़ाते जा रहे हैं. इसी सिलसिले को जारी रखते हुए, अब मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट 27 मार्च 2026 का ऐलान कर दिया है.

तस्वीर शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, की क्राफ्ट्समैन एट वर्क, टीम दिन-रात काम कर रही है, शूट और एडिट दोनों एक साथ हो रहे हैं, मूवी अपनी प्रोडक्शन का आधा सफर तय कर चुकी है, पेड्डी 27 मार्च 2026 को ग्लोबली रिलीज होगी

लेटेस्ट अपडेट ने एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है, क्योंकि ग्लोबल स्टार राम चरण के फैंस अब रिलीज का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. अपनी दमदार परफॉर्मेंस और मैग्नेटिक स्क्रीन प्रेज़ेंस के लिए मशहूर राम चरण, पेड्डी में एक बार फिर जबरदस्त परफॉर्मेंस देने वाले हैं.

ऐसे में, फिल्म के चारों तरफ चर्चा लगातार बढ़ती जा रही है. खासकर टीजर और बिहाइंड-द-सीन्स स्टाइलिंग वीडियो के बाद, फिल्म के पहले सिंगल के चार्टबस्टर बनने की बाते कही जा रही है.

राम चरण स्टारर फिल्मपेड्डी को बुच्ची बाबू सना ने लिखा और डायरेक्ट किया है. फिल्म में उनके अलावा शिवा राजकुमार, जाह्नवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू भी अहम किरदार निभा रहे हैं. फिल्म को वेंकट सतीश किलारू ने प्रोड्यूस किया है और यह 27 मार्च 2026 को रिलीज की जाएगी.