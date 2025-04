ETV Bharat / entertainment

WATCH: पवन कल्याण की पत्नी ने तिरुपति में चढ़ाए बाल, बेटे के फायर एक्सीडेंट में बचने पर की पूजा - PAWAN KALYAN WIFE ANNA

पवन कल्याण की पत्नी ने तिरुपति में चढ़ाए बाल ( ETV Bharat/PTI )

Published : April 14, 2025 at 9:48 AM IST | Updated : April 14, 2025 at 10:17 AM IST

हैदराबाद: हैदराबाद: एक्टर और आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण की पत्नी अन्ना लेझनेवा ने पिछले हफ्ते सिंगापुर में स्कूल में आग लगने की दुर्घटना में अपने बेटे मार्क शंकर के बच जाने के बाद आभार जताते हुए तिरुमाला तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान कर दिए. अन्ना ने रविवार को मंदिर का दौरा किया और तब से उनकी यात्रा के वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहे हैं. तिरुपति में चढ़ाए बाल, ईसाई हैं अन्ना पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा, 'परंपरा को ध्यान में रखते हुए, अन्ना ने पद्मावती कल्याण कट्टा में अपने बाल चढ़ाए और पूजा-अनुष्ठान में भाग लिया'. प्रेस विज्ञप्ति और तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के अनुसार, रूसी रूढ़िवादी ईसाई अन्ना ने मंदिर के अधिकारियों की मौजूदगी में गायत्री सदन में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें मंदिर में जाने और अनुष्ठानों में भाग लेने से पहले उन्होंने भगवान में अपनी आस्था की पुष्टि की. बाद में, वह भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर भी गईं. पवन कल्याण की पत्नी ने तिरुपति में चढ़ाए बाल (PTI)

रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्क के हाथ और फेफड़ों में चोट लगी है. सिंगापुर के एक स्थानीय अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था. घटना के कुछ घंटों बाद, पवन कल्याण ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उनके बेटे को धुएं के कारण फेफड़ों को हुए नुकसान का पता लगाने के लिए ब्रोंकोस्कोपी करवानी पड़ी. फैंस और राजनेताओं का किया धन्यवाद आग लगने की घटना में एक बच्चे की मौत हो गई. 13 अप्रैल को परिवार हैदराबाद वापस आ गया. पवन कल्याण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया जिसमें वह अपने बेटे मार्क को हैदराबाद एयरपोर्ट पर ले जा रहे हैं. उनके साथ उनकी पत्नी अन्ना और बेटी पोलेना अंजना पवनोवा भी हैं. बाद में पवन कल्याण ने अपने बेटे के अस्पताल में भर्ती होने के दौरान पार्टी के सदस्यों, फैंस, साथ काम करने वालों और राजनेताओं द्वारा दिए गए भरपूर सपोर्ट के लिए सबका आभार जताया. 10 अप्रैल को चिरंजीवी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक अपडेट शेयर किया, जिसमें बताया गया कि मार्क शंकर घर लौट आए हैं, लेकिन अभी भी उनकी रिकवरी हो रही है. उन्होंने लिखा, 'हमारा बच्चा मार्क शंकर घर आ गया है, लेकिन उसे अभी भी ठीक होने की जरूरत है. हमारे कुल देवता अंजनेया स्वामी की कृपा और दया से, वह जल्द ही पूरी तरह स्वस्थ और सामान्य हो जाएगा. कल हनुमान जयंती है और भगवान हमारे साथ खड़े हैं, इस छोटे बच्चे को बड़े खतरे से बचा रहे हैं. मैं, मेरे छोटे भाई पवन कल्याण और हमारे पूरे परिवार की ओर से, हम आप सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं'. यह भी पढ़ें: पवन कल्याण के बेटे को आग से बचाने वाले भारतीय मजदूर सम्मानित, सिंगापुर सरकार ने सराहा - SINGAPORE HONOURS INDIAN WORKERS

