'पवित्र रिश्ता' की फेम एक्ट्रेस का निधन, कैंसर ने छीन ली अंकिता लोखंडे की ऑनस्क्रीन बहन की सांसे - PRIYA MARATHE PASSES AWAY

'पवित्र रिश्ता' की फेम एक्ट्रेस प्रिया मराठे का निधन हो गया है. कैंसर से जूझते हुए उन्होंने अपने आवास पर अंतिम सांस ली.

Priya Marathe
'पवित्र रिश्ता' की फेम एक्ट्रेस प्रिया मराठे (@priyamarathe Instagram)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 31, 2025 at 12:40 PM IST

मुंबई: लोकप्रिय टेलीविजन शो पवित्र रिश्ता और कई मराठी फिल्मों में अपनी भूमिका के लिए मशहूर एक्ट्रेस प्रिया मराठे का 31 अगस्त, 2025 को निधन हो गया. कैंसर से जूझते हुए उन्होंने अपने आवास पर सुबह 4 बजे अंतिम सांस ली. वह मात्र 38 वर्ष की थीं जब उनका निधन हुआ.

रविवार, 31 अगस्त 2025 को टेलीविजन जगत को उस समय गहरा सदमा लगा जब एक्ट्रेस प्रिया मराठे का निधन हो गया. प्रिया मराठे एक भारतीय स्टैंड-अप कॉमेडियन और टेलीविजन एक्ट्रेस थीं. उनका जन्म 23 अप्रैल, 1987 को मुंबई में हुआ था.

उन्होंने अपनी स्कूली और कॉलेज की पढ़ाई मुंबई से ही की. पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अभिनय की दुनिया में चली गईं. उन्होंने मराठी धारावाहिक 'या सुखानोया' और फिर 'चार दिवस सासुचे' से टीवी पर शुरुआत की.

प्रिया मराठे का करियर
प्रिया मराठे कई हिंदी और मराठी टीवी शोज में काम कर चुकी थीं. उन्होंने धारावाहिक 'कसम से' में विद्या बाली की भूमिका भी निभाई और बाद में 'कॉमेडी सर्कस' के पहले सीजन में भी नजर आईं. इसके बाद वह लोकप्रिय धारावाहिक 'बड़े अच्छे लगते हैं' में दिखीं.

प्रिया ने चार दिवस सासुचे, कसम से, पवित्र रिश्ता, उतरन, तू तिथे में, भागे रे मन, साथ निभाना साथिया, स्वराज्यरक्षक संभाजी और अन्य जैसे कई हिंदी और मराठी टीवी शो में अभिनय किया था.

प्रिया का आखिरी पोस्ट
प्रिया ने 2012 में एक्टर शांतनु मोघे से शादी की थी. 2024 के बाद से, वह इंस्टाग्राम पर एक्टिव नहीं रहीं. उन्होंने आखिरी बार 11 अगस्त, 2024 को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था. उन्होंने अपने पति, शांतनु मोघे के साथ जयपुर ट्रिप की तस्वीरें शेयर की थी.

उन्होंने अपनी यात्रा की कई तस्वीरें पोस्ट की थीं. उनकी आखिरी दूसरी पोस्ट एक सजी-धजी तस्वीर थी जिसमें उन्होंने नौवारी साड़ी और नथ पहनी हुई थी. कई लोगों ने अनुमान लगाया कि वह इस दौरान कैंसर का इलाज करा रही थीं, इसलिए वह सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं थी.

