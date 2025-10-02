ETV Bharat / entertainment

'अगर वो तीन लोग साथ आ गए तो...', नायक कौन, खलनायक कौन? सस्पेंस के साथ ममूटी-मोहनलाल की 'पैट्रियट' का टीजर हुआ रिलीज

मलयालम सुपरस्टार ममूटी और मोहनलाल की आगामी फिल्म 'पैट्रियट' का टीजर रिलीज हो गया है. आइए देखें 'पैट्रियट' का टीजर...

Patriot Teaser
'पैट्रियट' (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 2, 2025 at 1:48 PM IST

हैदराबाद: मलयालम सुपरस्टार ममूटी तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने इस साल की शुरुआत में स्वास्थ्य कारणों से ब्रेक लेने के बाद 'पैट्रियट' के सेट पर वापसी की. पांच दशकों से भी ज्यादा समय से फैंस के चहेते एक्टर ममूटी ने अपने इलाज के लिए फिल्मांकन से दूरी बना ली थी. हालांकि जब उन्होंने 'पैट्रियट' की शूटिंग फिर से शुरू की, तब से फैंस को उनकी आगामी फिल्म की झलक देखने का इंतजार था. आज, दशहरा और गांधी जयंती के मौके पर मेकर्स ने ममूटी की फिल्म 'पैट्रियट' का टीजर जारी किया है, जिसे देख फैंस खुशी से झूम उठे हैं.

निर्देशक महेश नारायणन की बहुप्रतीक्षित एक्शन थ्रिलर 'पैट्रियट' के मेकर्स ने गुरुवार, 2 अक्टूबर को फिल्म का एक रोमांचक टीजर जारी किया, जिसे देखकर फैंस और मूवी लवर्स काफी खुश हैं. ममूटी ने अपनी एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर स्टार-स्टडेड फिल्म के टीजर का लिंक साझा करते हुए लिखा, 'पैट्रियट आधिकारिक टीजर'.

'पैट्रियट' का टीजर
1 मिनट 21 सेकंड के इस टीजर की शुरुआत फहाद फासिल के किरदार के इस डायलॉग से होती है, 'मेरे पिता जी अक्सर कहते थे उन्होंने एक समय में एक साथ मिलकर शासन किया था. इतने सालों में उन्हें फॉलोअर्स नहीं मिले. बल्कि फेथ (विश्वास) मिला, आस्था मिला.'

डॉ. डैनियल जेम्स और कर्नल रहीम नाइक, जो एक अवैध ऑपरेशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, दर्शकों को उनकी झलक दिखाई जाती है. मोहनलाल के किरदार कर्नल रहीम नाइक द्वारा दी गई एक और चेतावनी है, जिसका अर्थ है कि उनके और डॉ. डैनियल जेम्स के रूप में ममूटी के अलावा एक तीसरा किरदार भी है , जिसके चेहरे से पर्दा अभी हटा नहीं है.

कुंचाको बोबन जहां 'पेरिस्कोप' नाम के एक प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए दिखाई देते हैं, वहीं नयनतारा का किरदार एक ऐसे एप्लिकेशन के बारे में जानकारी देती है, जो स्टूडेंट लैपटॉप स्कीम का एक हिस्सा है.

'पैट्रियट' के टीजर को मिला सलमान खान का सपोर्ट
'पैट्रियट' के टीजर को बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान का भी समर्थन मिला है. सलमान अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर फिल्म टीजर साझा किया है और कैप्शन में लिखा है, 'भारतीय सिनेमा के दिग्गजों को एक साथ लेकर बनी फिल्म 'पैट्रियट' का टाइटल टीजर साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है.'

salman khan
सलमान खान का पोस्ट (Instagram)

कुल मिलाकर, यह मॉलीवुड के दिग्गजों की एक दमदार एक्शन थ्रिलर की ओर इशारा करता है. दर्शन राजेंद्रन और रेवती के किरदारों की भी एक झलक दिखाई गई है. रेवती इस फिल्म में एक प्रमुख राजनेता की भूमिका निभा रही हैं. हालांकि मेकर्स ने अभी तक फिल्म की रिलीज डेट का खुलासा नहीं किया है.

