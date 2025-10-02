ETV Bharat / entertainment

'अगर वो तीन लोग साथ आ गए तो...', नायक कौन, खलनायक कौन? सस्पेंस के साथ ममूटी-मोहनलाल की 'पैट्रियट' का टीजर हुआ रिलीज

'पैट्रियट' ( Poster )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : October 2, 2025 at 1:48 PM IST 3 Min Read

हैदराबाद: मलयालम सुपरस्टार ममूटी तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने इस साल की शुरुआत में स्वास्थ्य कारणों से ब्रेक लेने के बाद 'पैट्रियट' के सेट पर वापसी की. पांच दशकों से भी ज्यादा समय से फैंस के चहेते एक्टर ममूटी ने अपने इलाज के लिए फिल्मांकन से दूरी बना ली थी. हालांकि जब उन्होंने 'पैट्रियट' की शूटिंग फिर से शुरू की, तब से फैंस को उनकी आगामी फिल्म की झलक देखने का इंतजार था. आज, दशहरा और गांधी जयंती के मौके पर मेकर्स ने ममूटी की फिल्म 'पैट्रियट' का टीजर जारी किया है, जिसे देख फैंस खुशी से झूम उठे हैं. निर्देशक महेश नारायणन की बहुप्रतीक्षित एक्शन थ्रिलर 'पैट्रियट' के मेकर्स ने गुरुवार, 2 अक्टूबर को फिल्म का एक रोमांचक टीजर जारी किया, जिसे देखकर फैंस और मूवी लवर्स काफी खुश हैं. ममूटी ने अपनी एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर स्टार-स्टडेड फिल्म के टीजर का लिंक साझा करते हुए लिखा, 'पैट्रियट आधिकारिक टीजर'. 'पैट्रियट' का टीजर

1 मिनट 21 सेकंड के इस टीजर की शुरुआत फहाद फासिल के किरदार के इस डायलॉग से होती है, 'मेरे पिता जी अक्सर कहते थे उन्होंने एक समय में एक साथ मिलकर शासन किया था. इतने सालों में उन्हें फॉलोअर्स नहीं मिले. बल्कि फेथ (विश्वास) मिला, आस्था मिला.'