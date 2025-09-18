ETV Bharat / entertainment

'जॉली LLB 3' पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, याचिकाकर्ता ने फिल्म पर लगाए गंभीर आरोप

पटना: बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित फिल्म जॉली एलएलबी 3 रिलीज से ठीक पहले कानूनी पचड़ों में फंस गई है. अक्षय कुमार और अरशद वारसी की इस फिल्म के ट्रेलर पर पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है.

याचिकाकर्ता का फिल्म पर गंभीर आरोप: याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि फिल्म के कोर्टरूम सीन न्यायिक प्रक्रिया और वकालत जैसे गंभीर पेशों को हल्के-फुल्के अंदाज में पेश करते हैं, जो समाज पर नकारात्मक असर डाल सकता है. फिल्म 19 सितंबर को रिलीज होने वाली है, लेकिन इस याचिका ने सारी प्लानिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

किसने दायर की याचिका: याचिकाकर्ता पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता नीरज कुमार ने कोर्ट में गुहार लगाई है कि फिल्म में वकीलों और जजों को नेकबैंड पहनकर नाचते-गाते दिखाया गया है, जो बार और बेंच की गरिमा को ठेस पहुंचाता है. उन्होंने कहा कि कोर्ट परिसर को गलत तरीके से चित्रित करना न केवल प्रोफेशन की इज्जत कम करता है, बल्कि युवाओं में गलत संदेश भी फैलाता है.

"विवादित गीत 'मेरा भाई वकील' और ट्रेलर पर तुरंत रोक लगाई जाए. साथ ही, फिल्म निर्माताओं को बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बिहार स्टेट बार काउंसिल से अनुमति लेकर बदलाव करने का निर्देश दिया जाए."-नीरज कुमार, अधिवक्ता, पटना हाईकोर्ट

कोर्ट में सुनवाई का इंतजार: पटना हाईकोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच आज गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई करने वाली है. याचिकाकर्ता का तर्क है कि वकालत और न्यायपालिका समाज के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाले संवेदनशील क्षेत्र हैं. ऐसे में इन्हें कॉमेडी के नाम पर मजाक बनाने से लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो सकती हैं. हालांकि, अभी तक कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन सुनवाई के फैसले से फिल्म की रिलीज पर असर पड़ सकता है.

अन्य कोर्टों में भी उठी आवाज: यह विवाद सिर्फ पटना तक सीमित नहीं है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में इसी तरह की याचिका खारिज कर दी, जिसमें अदालत ने टिप्पणी की कि 'न्यायपालिका ऐसे उपहास की आदी हो चुकी है.' इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी ट्रेलर में कोई आपत्तिजनक सामग्री न पाने का हवाला देकर याचिका ठुकरा दी. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में भी 9 सितंबर को सुनवाई हुई, जहां गाने को चुनौती दी गई. इन फैसलों से लगता है कि पटना कोर्ट का रुख भी नरम हो सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय का इंतजार सबको है.