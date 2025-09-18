'जॉली LLB 3' पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, याचिकाकर्ता ने फिल्म पर लगाए गंभीर आरोप
जॉली एलएलबी 3 विवादों में घिरी, पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल. ट्रेलर के कोर्टरूम सीन पर आपत्ति, जानें क्या है पूरा मामला.
पटना: बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित फिल्म जॉली एलएलबी 3 रिलीज से ठीक पहले कानूनी पचड़ों में फंस गई है. अक्षय कुमार और अरशद वारसी की इस फिल्म के ट्रेलर पर पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है.
याचिकाकर्ता का फिल्म पर गंभीर आरोप: याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि फिल्म के कोर्टरूम सीन न्यायिक प्रक्रिया और वकालत जैसे गंभीर पेशों को हल्के-फुल्के अंदाज में पेश करते हैं, जो समाज पर नकारात्मक असर डाल सकता है. फिल्म 19 सितंबर को रिलीज होने वाली है, लेकिन इस याचिका ने सारी प्लानिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
किसने दायर की याचिका: याचिकाकर्ता पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता नीरज कुमार ने कोर्ट में गुहार लगाई है कि फिल्म में वकीलों और जजों को नेकबैंड पहनकर नाचते-गाते दिखाया गया है, जो बार और बेंच की गरिमा को ठेस पहुंचाता है. उन्होंने कहा कि कोर्ट परिसर को गलत तरीके से चित्रित करना न केवल प्रोफेशन की इज्जत कम करता है, बल्कि युवाओं में गलत संदेश भी फैलाता है.
"विवादित गीत 'मेरा भाई वकील' और ट्रेलर पर तुरंत रोक लगाई जाए. साथ ही, फिल्म निर्माताओं को बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बिहार स्टेट बार काउंसिल से अनुमति लेकर बदलाव करने का निर्देश दिया जाए."-नीरज कुमार, अधिवक्ता, पटना हाईकोर्ट
कोर्ट में सुनवाई का इंतजार: पटना हाईकोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच आज गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई करने वाली है. याचिकाकर्ता का तर्क है कि वकालत और न्यायपालिका समाज के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाले संवेदनशील क्षेत्र हैं. ऐसे में इन्हें कॉमेडी के नाम पर मजाक बनाने से लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो सकती हैं. हालांकि, अभी तक कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन सुनवाई के फैसले से फिल्म की रिलीज पर असर पड़ सकता है.
अन्य कोर्टों में भी उठी आवाज: यह विवाद सिर्फ पटना तक सीमित नहीं है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में इसी तरह की याचिका खारिज कर दी, जिसमें अदालत ने टिप्पणी की कि 'न्यायपालिका ऐसे उपहास की आदी हो चुकी है.' इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी ट्रेलर में कोई आपत्तिजनक सामग्री न पाने का हवाला देकर याचिका ठुकरा दी. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में भी 9 सितंबर को सुनवाई हुई, जहां गाने को चुनौती दी गई. इन फैसलों से लगता है कि पटना कोर्ट का रुख भी नरम हो सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय का इंतजार सबको है.
विवाद ने बढ़ाई फिल्म की चर्चा: विवाद के बावजूद फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को खूब भा रहा है. कॉमेडी से भरपूर कोर्टरूम सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं. अक्षय कुमार और अरशद वारसी के फैंस उत्साहित हैं, और ट्रेलर को लाखों व्यूज मिल चुके हैं. याचिका ने उल्टा फिल्म की पब्लिसिटी बढ़ा दी है, लेकिन निर्माता टीम चुप्पी साधे हुए है. अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि टीम कैसे जवाब देगी.
फिल्म की कहानी और कलाकार: जॉली एलएलबी 3 का निर्देशन सुभाष कपूर ने किया है, जो सीरीज का तीसरा भाग है. कहानी फिर से कोर्टरूम ड्रामा और हास्य का मिश्रण है, जहां दो जॉली वकीलों के बीच टकराव दिखाया गया है. अक्षय कुमार और अरशद वारसी मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि सौरभ शुक्ला, हुमा कुरैशी, अमृता राव, सीमा विश्वास और गजराज राव सहायक किरदार निभा रहे हैं. ट्रेलर में दिखे दमदार डायलॉग और एक्शन ने दर्शकों का दिल जीत लिया है.
रिलीज पर मंडराया संकट: फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, लेकिन पटना हाईकोर्ट की याचिका ने रिलीज डेट पर संशय पैदा कर दिया है. अगर कोर्ट रोक लगाती है, तो पूरे देश में प्रभाव पड़ सकता है. निर्माताओं को अब कानूनी सलाहकारों से बात करनी पड़ेगी. दर्शकों में पहले से ही जोश है, लेकिन यह विवाद फिल्म की सफलता को प्रभावित कर सकता है या फिर और मजबूत बना सकता है.
क्या होगा आगे का रुख?: अब सवाल यह है कि पटना हाईकोर्ट क्या फैसला लेगी. अगर याचिका खारिज होती है, तो फिल्म बिना रुकावट रिलीज हो जाएगी. वरना, संपादन या प्रमोशन पर पाबंदी लग सकती है. बॉलीवुड में ऐसी फिल्में पहले भी विवादों से गुजरी हैं, लेकिन जॉली सीरीज की लोकप्रियता इसे संभाल लेगी. दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि यह कानूनी पेंच कैसे सुलझता है.
