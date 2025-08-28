ETV Bharat / entertainment

'पति पत्नी और वो 2' की शूटिंग के बीच क्रू पर लोगों ने किया हमला, आयुष्मान पर नाराज होती दिखीं सारा? - PATI PATNI AUR WOH 2

प्रयागराज में 'पति पत्नी और वो 2' की शूटिंग के बीच स्थानीय लोगों ने अचानक क्रू की पिटाई कर दी. देखें ये वायरल वीडियो...

Pati Patni Aur Woh 2
'पति पत्नी और वो 2' (Reddit)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 28, 2025 at 8:59 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद: बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना और सारा अली खान इन दिनों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अपनी आगामी फिल्म 'पति पत्नी और वो 2' की शूटिंग कर रहे हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें फिल्म की टीम और कुछ स्थानीय लोगों के बीच हाथापाई होते हुए देखा जा सकता है. इस घटना के बाद शूटिंग के स्थान पर अफरा-तफरी मच गई.

प्रयागराज में 'पति पत्नी और वो 2' की शूटिंग शुरू हो गई है. कुछ वायरल वीडियो के अनुसार, कुछ लोगों का एक ग्रुप फिल्म क्रू के मेंबर्स पर हमला करता दिख रहा है, जिसके बाद पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पहुंची. यह क्लिप, जो अब ऑनलाइन शेयर की जा रही है, ने कलाकारों और क्रू की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं. फुटेज में झड़प साफ दिखाई दे रही है, लेकिन झगड़े का असली कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है.

कुछ वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि जिस व्यक्ति की पिटाई हो रही थी, वह फिल्म का निर्देशक था. कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग मारपीट में शामिल हो गए और फिर झगड़ा शुरू हो गया. वायरल वीडियो में तीन लोग एक क्रू मेंबर की पिटाई करते दिख रहे हैं. अभी तक न तो पति पत्नी और वो दो के निर्माताओं और न ही कलाकारों ने इस घटना के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी किया है.

एक और वीडियो में सारा अली खान और आयुष्मान खुराना की तीखी बहस देखने को मिल रही है. दोनों एक कार में बैठे दिखाई दे रहे हैं, और आयुष्मान अपनी बात पर जोर देने के लिए हाथों के इशारों का इस्तेमाल कर रहे हैं. क्लिप में सारा को सीन से दूर जाते हुए दिखाया गया है. यह शायद फिल्म का एक सीक्वेंस है, न कि दोनों कलाकारों के बीच कोई वास्तविक लड़ाई.

'पति पत्नी और वो 2' में आयुष्मान, रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान अहम भूमिका में है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वामिका गब्बी भी फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. इस कॉमेडी फिल्म का निर्देशन मुदस्सर अजीज कर रहे हैं. इसके निर्माता भूषण कुमार और जूनो चोपड़ा हैं. यह 2026 की दूसरी छमाही में बड़े पर्दे पर आ सकती है.

यह भी पढ़ें:

हैदराबाद: बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना और सारा अली खान इन दिनों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अपनी आगामी फिल्म 'पति पत्नी और वो 2' की शूटिंग कर रहे हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें फिल्म की टीम और कुछ स्थानीय लोगों के बीच हाथापाई होते हुए देखा जा सकता है. इस घटना के बाद शूटिंग के स्थान पर अफरा-तफरी मच गई.

प्रयागराज में 'पति पत्नी और वो 2' की शूटिंग शुरू हो गई है. कुछ वायरल वीडियो के अनुसार, कुछ लोगों का एक ग्रुप फिल्म क्रू के मेंबर्स पर हमला करता दिख रहा है, जिसके बाद पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पहुंची. यह क्लिप, जो अब ऑनलाइन शेयर की जा रही है, ने कलाकारों और क्रू की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं. फुटेज में झड़प साफ दिखाई दे रही है, लेकिन झगड़े का असली कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है.

कुछ वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि जिस व्यक्ति की पिटाई हो रही थी, वह फिल्म का निर्देशक था. कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग मारपीट में शामिल हो गए और फिर झगड़ा शुरू हो गया. वायरल वीडियो में तीन लोग एक क्रू मेंबर की पिटाई करते दिख रहे हैं. अभी तक न तो पति पत्नी और वो दो के निर्माताओं और न ही कलाकारों ने इस घटना के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी किया है.

एक और वीडियो में सारा अली खान और आयुष्मान खुराना की तीखी बहस देखने को मिल रही है. दोनों एक कार में बैठे दिखाई दे रहे हैं, और आयुष्मान अपनी बात पर जोर देने के लिए हाथों के इशारों का इस्तेमाल कर रहे हैं. क्लिप में सारा को सीन से दूर जाते हुए दिखाया गया है. यह शायद फिल्म का एक सीक्वेंस है, न कि दोनों कलाकारों के बीच कोई वास्तविक लड़ाई.

'पति पत्नी और वो 2' में आयुष्मान, रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान अहम भूमिका में है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वामिका गब्बी भी फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. इस कॉमेडी फिल्म का निर्देशन मुदस्सर अजीज कर रहे हैं. इसके निर्माता भूषण कुमार और जूनो चोपड़ा हैं. यह 2026 की दूसरी छमाही में बड़े पर्दे पर आ सकती है.

यह भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

PATI PATNI AUR WOH 2 PRAYAGRAJPATI PATNI AUR WOH 2 SHOOTINGPATI PATNI AUR WOH 2 CREW BEATEN UPपति पत्नी और वो 2 क्रू की पिटाईPATI PATNI AUR WOH 2

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

जम्मू-कश्मीर में LOC पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, दो आतंकी ढेर

टैरिफ टेंशन से बाजार धड़ाम! सेंसेक्स 500 अंक टूटा, निफ्टी 24,600 के नीचे फिसला

BWF World Championship में भारत का जलवा, पीवी सिंधु और सात्विक-चिराग समेत इन खिलाड़ियों ने बनाई राउंड ऑफ 16 में जगह

AI सर्च इंजन Perplexity पर जापान, अमेरिका में मुकदमा, ANI और DNPA ने भी जोरशोर से उठाया मुद्दा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.