पेरिस फैशन वीक 2025: हीरों से जड़ित ब्लैक आउटफिट में ऐश्वर्या राय बच्चन ने ढाया कहर, देखें एक्ट्रेस की सिमोन, ईवा लोंगोरिया संग सेल्फी

एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन पेरिस फैशन वीक 2025 में हिस्सा ली. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की रैंप और बैकस्टेज की कई तस्वीरें सामने आई हैं.

Aishwarya Rai Bachchan
ऐश्वर्या राय बच्चन (ANI)
Published : September 30, 2025 at 10:55 AM IST

हैदराबाद: पेरिस फैशन वीक 2025 का आगाज 29 सितंबर से हो गया है. बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने इस फैशन में शामिल हुईं. ऐश्वर्या राय बच्चन ने पेरिस फैशन वीक 2025 में अपनी शानदार उपस्थिति से एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें 'अटर्नर क्वीन ऑफ रनवे' क्यों कहा जाता है. एक ग्लोबल ब्यूटी ब्रांड की एंबेसडर के रूप में, ऐश्वर्या ने टॉप हॉलीवुड सितारों और अंतरराष्ट्रीय सुपरमॉडल्स के साथ रैंप वॉक किया. रनवे और स्टेज के पीछे से ऐश्वर्या की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं.

ऐश्वर्या राय ने सोमवार को पेरिस फैशन वीक 2025 में रैंप वॉक करके दर्शकों का मन मोह लिया. एक्ट्रेस ने हीरे जड़ित एक खूबसूरत ब्लैक आउटफिट में कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया. इस आउटफिट को भारत के मशहूर डिजाइन मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया था.

आस्तीन और कोट के पिछले हिस्से पर 10 इंच के हीरे की कढ़ाई वाले कफ ऐश्वर्या के ड्रेस की खासियत थी. कोट पर लगे बटन-डाउन फ्रंट ने इसे एक शाही रूप दिया, और कपड़े की हल्की चमक ने इसमें एक निखार ला दिया. ऐश्वर्या ने अपने लुक को एक बड़े हीरे और पन्ने के ब्रोच से पूरा किया.

मेकअप की बात करें तो, ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने शानदार आउटफिट के लिए एक बोल्ड टच दिया. होंठ पर लगी लाल लिपस्टिक उनके चेहरे को निखार रही थी. 'गुरु' एक्ट्रेस ने रैंप पर स्टाइलिश अंदाज में वॉक करते हुए अपने फैंस का अभिवादन किया. उन्होंने फ्लाइंग किस और नमस्ते पोज के साथ किया.

एक प्रेस नोट के अनुसार, ऐश्वर्या ने एक ब्रांड के साथ अपने लंबे जुड़ाव के बारे में बात करते हुए कहा, 'पेरिस फैशन वीक में रनवे पर चलना हमेशा व्यक्तित्व और अभिव्यक्ति की खूबसूरती की याद दिलाता है. मेरे लिए, दो दशकों से भी ज्यादा समय से इस ब्रांड का परिवार का हिस्सा होना, एक सहयोग से कहीं बढ़कर है. यह सशक्तिकरण का एक सफर रहा है. 'क्योंकि आप इसके लायक हैं' सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है, यह आत्म-सम्मान का उत्सव है जो दुनिया भर की महिलाओं को प्रेरित करता रहता है. हम उस विरासत का सम्मान करते हैं, और इस बात की पुष्टि करते हैं कि हर महिला की ताकत, कहानी और जज्बा देखा और मनाया जाना चाहिए.'

सिमोन एश्ले और ऐश्वर्या राय बच्चन की सेल्फी
इस फैशन वीक में हॉलीवुड और बॉलीवुड का संगम देखने को मिला.जहां ब्रिटिश एक्ट्रेस सिमोन एश्ले और ऐश्वर्या राय बच्चन ने पेरिस में फैशन वीक के दौरान एक रियूनियन पल साझा किया. इस खास पल को दोनों हसीनाओं ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया.

Simone Ashley
सिमोन का पोस्ट (Instagram)

वीडियो में ऐश्वर्या एक कुर्सी पर बैठी मेकअप करवा रही थीं, तभी सिमोन उनके पास आईं और उन्हें गले लगाया. उन्होंने बारी-बारी से सेल्फी लीं. इसके बाद सिमोन ने ऐश्वर्या को टैग करते हुए अपनी सेल्फी शेयर की और लाल दिल और हाथ जोड़े इमोजी भी शेयर कीं.

ये दोनों हसीनाएं केंडल जेनर, हेलेन मिरेन, ईवा लोंगोरिया, एरियाना ग्रीनब्लाट, गिलियन एंडरसन, एंडी मैकडॉवेल और कई अन्य एक्ट्रेस के साथ होटल डे विले में आयोजित शो के लिए रनवे की शोभा बढ़ाएंगी.

सेल्फी के लिए एक साथ आई हसीनाएं
रिहर्सल के दौरान, सभी हसीनाएं को सेल्फी लेने के लिए एक साथ देखा गया. ऐश्वर्या सफेद रंग के साथ नीले रंग के सूट में नजर आईं, जबकि सिमोन ने शॉर्ट्स के साथ काले रंग का स्लीवलेस टॉप पहना था. अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ पेरिस में रहने वाली ऐश्वर्या 2004 से एक ब्रांड की एंबेसडर हैं. उन्होंने अन्य ब्रांड एंबेसडरों के साथ भी गहरी दोस्ती बनाई है. इन करीबी दोस्तों में से एक ईवा लोंगोरिया हैं.

