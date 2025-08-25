ETV Bharat / entertainment

मौसी बनने की खबर सुनते ही खुशी से झूमी प्रियंका चोपड़ा, बहन परिणीति और जीजा राघव पर बरसाया प्यार - PARINEETI CHOPRA PREGNANT

परिणीति चोपड़ा-राघव चड्ढा ने बताया कि वे अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं. इस खुशखबरी पर प्रियंका चोपड़ा ने उन्हें बधाई दी है.

परिणीति चोपड़ा/राघव चड्ढा-परिणीति
Published : August 25, 2025 at 7:30 PM IST

मुंबई: बॉलीवुड स्टार परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने 25 अगस्त को अपने फैंस के साथ एक गुड न्यूज साझा की. कपल ने खुशी-खुशी एलान किया कि वे अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं. इसके लिए जोड़े ने सोशल मीडिया का सहारा लिया है. इस गुड न्यूज के बाद कपल को हर तरफ से बधाइयां और शुभकामनाएं मिल रही है. परिणीति की मीमी दीदी ने भी उन्हें खास अंदाज में बधाई दी है.

25 अगस्त, 2025 को परिणीति चोपड़ा और राघव ने इंस्टाग्राम पर एक मनमोहक पोस्ट साझा की, जिसमें '1 + 1 = 3' समीकरण से सजा एक केक और छोटे पैरों के निशान थे, जो उनके बढ़ते परिवार का एक दिल को छू लेने वाला प्रतीक था. इस पोस्ट को साझा करते हुए कपल ने कैप्शन में लिखा है, 'हमारा छोटा सा यूनिवर्स. रास्ते में हैं. असीम आशीर्वाद.'

गुड न्यूज मिलते ही, प्रियंका चोपड़ा ने अपनी चचेरी बहन पर प्यार बरसाना शुरू कर दिया. उन्होंने कमेंट सेक्शन में लाल दिल वाले इमोजी के साथ लिखा, 'बधाई हो.' इतना ही नहीं, देसी गर्ल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी परिणीति के पोस्ट को साझा करते हुए उनपर प्यार बरसाया है. उनके इस प्यार भरे अंदाज ने न सिर्फ जश्न में चार चांद लगा दिए, बल्कि बहनों के बीच के गहरे रिश्ते को भी उजागर कर दिया.

Parineeti Chopra
प्रियंका चोपड़ा का पोस्ट (Instagram)

'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो' में राघव ने दिया था हिंट
अगस्त की शुरुआत में 'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो' में अपनी पत्नी के साथ पहुंचे राघव ने पहले ही एक संकेत दे दिया था जिससे प्रेग्नेंसी की अफवाहें फैलने लगी थीं. जब कपिल शर्मा ने मजाकिया अंदाज में उनके फैमिली प्लानिंग के बारे में पूछा, तो राघव ने मजाक में कहा, 'देंगे, आपको देंगे... जल्दी खुशखबरी देंगे.' यह सुनकर परिणीति शरमा गईं और घबराहट में हंसने लगी थीं. मौके को भांपते हुए कपिल ने आगे चिढ़ाते हुए पूछा, 'गुड न्यूज आ रही है क्या? लड्डू बांटने लगे क्या?' राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, 'देंगे... किसी बिंदु पर.'

परिणीति-राघव की शादी
इस जोड़े की सगाई मई 2023 में नई दिल्ली के कपूरथला हाउस में हुई, जिसमें उनकी स्टार बहन प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस, राजनेता और दोस्त रिश्तेदार शामिल हुए थे. उसी साल 24 सितंबर को राजस्थान के लीला पैलेस में कपल ने ग्रैंड शादी की. दोस्ती से लेकर शादी तक, उनकी प्रेम कहानी ने कई लोगों का ध्यान खींचा है.

