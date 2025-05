ETV Bharat / entertainment

'हेरा फेरी 3' विवाद: अक्षय कुमार के 25 करोड़ के मुकदमे पर परेश रावल का नया बयान, बोले- मेरे वकील ने उचित... - PARESH RAWAL

परेश रावल ( ANI )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 25, 2025 at 3:42 PM IST | Updated : May 25, 2025 at 3:51 PM IST 3 Min Read

मुंबई: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर परेश रावल इन दिनों 'हेरा फेरी 3' से बाहर होने को लेकर सुर्खियों में हैं. उन्होंने आगामी फिल्म 'हेरा फेरी 3' से उनके अचानक बाहर होने को लेकर उठे विवाद के बारे में एक अपडेट साझा किया है. इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया है. पिछले हफ्ते 'हेरा फेरी' फ्रैंचाइजी की तीसरी किस्त से परेश रावल के अचानक बाहर निकलने की खबर ने फिल्म इंडस्ट्री और फैंस को चौंका दिया था. इसके बाद अक्षय कुमार ने परेश रावल पर अनुचित तरीके से बाहर निकलने के लिए मुकदमा दायर की. अक्षय कुमार के इस कार्रवाई के बाद, परेश रावल ने एक नया बयान जारी किया है और पुष्टि की है कि उनके वकील अमीत नाइक ने प्रोजेक्ट से उनकी उचित बर्खास्तगी और बाहर निकलने के बारे में उचित प्रतिक्रिया की है. परेश ने फैंस और फिल्म इंडस्ट्री को आश्वासन दिया कि एक बार संबंधित पक्ष उनके वकील के जवाब की समीक्षा कर लेंगे, तो चल रहे विवाद सुलझ जाएंगे.

25 मई को परेश रावल ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक स्टेटमेंट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, 'मेरे वकील अमित नाइक ने मेरे बाहर निकलने और बाहर निकलने के बारे में उचित जवाब भेजा है. एक बार जब वे मेरा जवाब पढ़ लेंगे तो सभी मामले शांत हो जाएंगे.' हालांकि, शुरुआत में अटकलें लगाई जा रही थीं कि उनके इस फैसले के पीछे रचनात्मक मतभेद हैं, लेकिन परेश रावल ने पिछले हफ्ते एक सार्वजनिक बयान में इन अफवाहों को खारिज कर दिया. उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पर लिखा, मैं यह बात रिकॉर्ड में दर्ज करना चाहता हूं कि हेरा फेरी 3 से अलग होने का मेरा फैसला रचनात्मक मतभेदों के कारण नहीं था. मैं फिर से दोहराता हूं कि फिल्म मेकर के साथ कोई रचनात्मक मतभेद नहीं है. मैं फिल्म डायरेक्टर प्रियदर्शन के प्रति अपार प्रेम, सम्मान और आस्था रखता हूं.' 20 से भी ज्यादा सालों से परेश रावल बाबूराव गणपतराव आप्टे उर्फ बाबू भैया नाम से मशहूर है. उनका किरदार भारतीय सिनेमा की सबसे स्थायी और पसंदीदा हास्य भूमिकाओं में से एक बन गया है. प्रियदर्शन निर्देशित 'हेरा फेरी' 2000 में रिलीज हुई थी और इसके बाद 2006 में नीरज वोरा निर्देशित एक सफल सीक्वल रिलीज हुई. इसमें अक्षय, परेश, सुनील, बिपाशा बसु, राजपाल यादव और रिमी सेन मुख्य भूमिकाओं में थे. यह भी पढ़ें: कंफर्म! 'बाबू भैया' के बिना बनेगी 'हेरा फेरी 3', परेश रावल ने खुद बताई फिल्म ना करने की वजह

मुंबई: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर परेश रावल इन दिनों 'हेरा फेरी 3' से बाहर होने को लेकर सुर्खियों में हैं. उन्होंने आगामी फिल्म 'हेरा फेरी 3' से उनके अचानक बाहर होने को लेकर उठे विवाद के बारे में एक अपडेट साझा किया है. इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया है. पिछले हफ्ते 'हेरा फेरी' फ्रैंचाइजी की तीसरी किस्त से परेश रावल के अचानक बाहर निकलने की खबर ने फिल्म इंडस्ट्री और फैंस को चौंका दिया था. इसके बाद अक्षय कुमार ने परेश रावल पर अनुचित तरीके से बाहर निकलने के लिए मुकदमा दायर की. अक्षय कुमार के इस कार्रवाई के बाद, परेश रावल ने एक नया बयान जारी किया है और पुष्टि की है कि उनके वकील अमीत नाइक ने प्रोजेक्ट से उनकी उचित बर्खास्तगी और बाहर निकलने के बारे में उचित प्रतिक्रिया की है. परेश ने फैंस और फिल्म इंडस्ट्री को आश्वासन दिया कि एक बार संबंधित पक्ष उनके वकील के जवाब की समीक्षा कर लेंगे, तो चल रहे विवाद सुलझ जाएंगे. 25 मई को परेश रावल ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक स्टेटमेंट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, 'मेरे वकील अमित नाइक ने मेरे बाहर निकलने और बाहर निकलने के बारे में उचित जवाब भेजा है. एक बार जब वे मेरा जवाब पढ़ लेंगे तो सभी मामले शांत हो जाएंगे.' हालांकि, शुरुआत में अटकलें लगाई जा रही थीं कि उनके इस फैसले के पीछे रचनात्मक मतभेद हैं, लेकिन परेश रावल ने पिछले हफ्ते एक सार्वजनिक बयान में इन अफवाहों को खारिज कर दिया. उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पर लिखा, मैं यह बात रिकॉर्ड में दर्ज करना चाहता हूं कि हेरा फेरी 3 से अलग होने का मेरा फैसला रचनात्मक मतभेदों के कारण नहीं था. मैं फिर से दोहराता हूं कि फिल्म मेकर के साथ कोई रचनात्मक मतभेद नहीं है. मैं फिल्म डायरेक्टर प्रियदर्शन के प्रति अपार प्रेम, सम्मान और आस्था रखता हूं.' 20 से भी ज्यादा सालों से परेश रावल बाबूराव गणपतराव आप्टे उर्फ बाबू भैया नाम से मशहूर है. उनका किरदार भारतीय सिनेमा की सबसे स्थायी और पसंदीदा हास्य भूमिकाओं में से एक बन गया है. प्रियदर्शन निर्देशित 'हेरा फेरी' 2000 में रिलीज हुई थी और इसके बाद 2006 में नीरज वोरा निर्देशित एक सफल सीक्वल रिलीज हुई. इसमें अक्षय, परेश, सुनील, बिपाशा बसु, राजपाल यादव और रिमी सेन मुख्य भूमिकाओं में थे. यह भी पढ़ें: कंफर्म! 'बाबू भैया' के बिना बनेगी 'हेरा फेरी 3', परेश रावल ने खुद बताई फिल्म ना करने की वजह

Last Updated : May 25, 2025 at 3:51 PM IST