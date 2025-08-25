ETV Bharat / entertainment

लंदन में दोस्ती, दिल्ली में सगाई, शाही शादी पर लुटाए करोड़ों रु, परिणीति-राघव की प्रेम कहानी में हैं कई ट्विस्ट - PARINEETI CHOPRA RAGHAV CHADHA

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में खुलासा किया है. आइए एक नजर डालें इनकी लव स्टोरी और वेडिंग पर...

Parineeti Chopra Raghav Chadha
परिणीति चोपड़ा-राघव चड्ढा (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 25, 2025 at 2:12 PM IST

मुंबई: परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे प्यारे जोड़ों में से एक हैं. इस प्यारे जोड़े ने आज (25 अगस्त) एक खुशखबरी अपने फैंस संग साझा की. उन्होंने बताया कि वे अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं. इस खुशी के मौके पर आइए एक नजर डालते हैं कपल की रोमांटिक लव स्टोरी और शानदार शादी पर...

सोमवार को परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने इंस्टाग्राम पर एक खास तस्वीरों के साथ आने वाली खुशखबरी के बारे में अनाउंसमेंट किया. पहली तस्वीर में एक प्यारा सा केक देखा जा सकता है, जिसमें 1+1=3 लिखा है. वहीं दूसरी तस्वीर में कपल वॉक करते दिख रहे हैं. कपल ने अपने पोस्ट में लिखा है, 'हमारा छोटा सा ब्रह्मांड. अपने रास्ते पर है. असीम आशीर्वाद.' फैंस और शुभचिंतकों ने इस पोस्ट पर बधाइयों और प्यार की बाढ़ ला दी है.

परिणीति और राघव की लव स्टोरी की शुरुआत लंदन से शुरू हुई, जहां पढ़ाई के दौरान उनकी दोस्ती हुई. समय के साथ उनका रिश्ता और भी मजबूत होता गया. कपल ने एक इंटरव्यू में अपनी पहली मुलाकात के बारे में खुलासा किया था.

परिणीति ने बताया कि कैसे उनकी पहली मुलाकात राघव चड्ढा से लंदन में एक पुरस्कार समारोह के दौरान हुई थी. उन्होंने बताया, 'मैं वहां मनोरंजन क्षेत्र में पुरस्कार लेने गई थी, और वह (राघव) राजनीति और शासन क्षेत्र में एक पुरस्कार लेने आए थे. मैं राघव को नहीं जानती थी. मेरे भाई उसके बहुत बड़े फैन थे. मेरे भाई शिवांग ने मुझे उससे मिलने के लिए कहा. मैंने आयोजकों से कहा कि मैं राघव से मिलना चाहती हूं. राघव मेरे पीछे बैठा था. मैं उसके पास गई. मैंने कहा, 'नमस्ते, मैं परिणीति हूं, मेरे भाई आपके बहुत बड़े फैन हैं.' उसने जवाब दिया, 'कितना प्यारा है.' उसने कहा, 'हम मिलेंगे.' मैंने कहा, जरूर, हम मुंबई में मिलेंगे. राघव ने कहा, कल यहीं क्यों नहीं मिलते? मैं दंग रह गई.'

खुलासा भी किया था कि वे कैसे अपने सुरक्षा कर्मचारियों से बचकर चोरी-चुपके से मिलते थे. बताया जाता है कि पंजाब में फिल्म अमर सिंह चमकीला की शूटिंग के दौरान उनका प्यार परवान चढ़ा. उस दौरान, आम आदमी पार्टी के नेता राघव अक्सर परिणीति से मिलने सेट पर आते-जाते थे.

परिणीति और राघव की शादी
इस जोड़े की सगाई मई 2023 में नई दिल्ली के कपूरथला हाउस में हुई, जिसमें उनकी स्टार बहन प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस, राजनेता और दोस्त रिश्तेदार शामिल हुए थे. उसी साल 24 सितंबर को राजस्थान के लीला पैलेस में कपल ने ग्रैंड शादी की. दोस्ती से लेकर शादी तक, उनकी प्रेम कहानी ने कई लोगों का ध्यान खींचा है.

