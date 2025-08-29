हैदराबाद: अगस्त का महीना खत्म होते-होते बॉलीवुड ने बॉक्स ऑफिस पर एक नई फिल्म रिलीज की है. हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी की. तुषार जलोटा की निर्देशित परम सुंदरी एक रोमांटिक कॉमेडी है. इस फिल्म में जाह्नवी और सिद्धार्थ पहली बार स्क्रीन साझा किए हैं. यह फिल्म आज, 29 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है और दर्शक सोशल मीडिया के जरिए फिल्म का रिव्यू साझा कर रहे हैं.
'परम सुंदरी' एक्स रिव्यूज
'परम सुंदरी' के एक्स रिव्यूज की बात करें तो फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है. किसी को यह फिल्म काफी पसंद आई है. तो कुछ लोगों ने इसे एंटरटेनिंग बताया है, वहीं अन्य ने कहा कि परम सुंदरी एक रोलरकोस्टर राइड है जिसमें रोमांस और कॉमेडी का बेहतरीन मिश्रण है.
#ParamSundari is a well-made entertainer with crackling SidNaaz chemistry, chartbuster Pardesiya 🎶, Kerala’s breathtaking visuals & a spectacular VallamKali finale.— 🥱™ (@jaswanth3769) August 29, 2025
JanhviKapoor’s career-best act + SidharthMalhotra s charm seal the deal.
एक यूजर ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर परम सुंदरी का रिव्यू साझा किया है. यूजर ने लिखा है, 'परम सुंदरी एक बेहतरीन मनोरंजक फिल्म है जिसमें सिडनाज की जबरदस्त केमिस्ट्री, चार्टबस्टर परदेसिया, केरल के दिल छू लेने वाले सीन और वल्लम काली का शानदार समापन शामिल है. जाह्नवी कपूर के करियर की बेस्ट एक्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा के चार्म ने इस फिल्म को दर्शकों के दिलों में जगह दिलाई. बॉक्स ऑफिस: शानदार प्रदर्शन की उम्मीद.
#ParamSundari First Half Review ⭐⭐ ¹/² , Screenplay Weak, Routine Interval Block.. I Seems like That Screenplay Can Be much Much Better...— Jeet Mallick (@JEETMALLICK2) August 29, 2025
#ParamSundari Reviews created HAVOC on social-media as it is getting 4 to 5⭐️ from every critic 🔥— Sona Munda (@Ranjanbharwaz1) August 29, 2025
Sid-Janhvi's chemistry delivers one of the finest rom-coms ❤️
एक यूजर ने लिखा है, 'परम सुंदरी फर्स्ट हाफ रिव्यू 2.5 रेटिंग, स्क्रीनप्ले कमजोर, रूटीन इंटरवल ब्लॉक. मुझे लगता है कि स्क्रीनप्ले बहुत बेहतर हो सकता था. मुझे इस फिल्म से और उम्मीद थी.'
“#ParamSundari Review 🎬 — Sidharth & Janhvi bring charm, music elevates the mood, but does the story live up to the hype? Let’s break it down 👇”— NTR Yadav (@NitranjanR) August 29, 2025
(Positives)
> ✅ Crackling chemistry: Sid–Janhvi pairing works like magic on screen.
#ParamSundari Review— Desi_Scrolls (@Desi_Scrolls) August 29, 2025
Rating: 3.5/5 — A charming mix of love, emotions & music.
#ParamSundari tries to be a fun ride, but ends up pretty flat. The writing stays on a very basic level with only a handful of jokes actually landing. Sid & Jhanvi are decent, the music lifts the mood but beyond that it feels too simple and at times even overboard.— ZeMo (@ZeM6108) August 29, 2025
एक यूजर ने लिखा है, 'परम सुंदरी रिव्यूज ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है क्योंकि इसे हर आलोचक से 4 से 5 रेटिंग मिल रही है. सिड-जाह्नवी की केमिस्ट्री बेहतरीन रोमांटिक कॉमेडी में से एक है. जरूर देखें फिल्म.'
Not excited for the movie Param Sundari. It looks like an Old wine in the new bottle. Something similar to Chennai express. 😭— Tina (@Tina__c14) August 29, 2025
#ParamSundariReview: Average but Entertaining— MJ Cartel (@Mjcartels) August 29, 2025
- Movie fully runs on Comedy & Drama
- #SidharthMalhotra #JanhviKapoor acting is Good, chemistry is Smooth, the comedy worked out well
- Movie shows the beauty of Kerala too
'परम सुंदरी एक मजेदार सफर बनने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में काफी नीरस लगती है. राइटिंग बहुत ही बेसिक लेवल का है, बस कुछ ही जोक्स सही जगह पर आते हैं. सिड और जाह्नवी अच्छे हैं, संगीत माहौल को बेहतर बनाता है, लेकिन उसके आगे यह बहुत साधारण और कई बार अतिशयोक्तिपूर्ण भी लगता है. रेटिंग: 2.5/5.'
#ParamSundari Brings back Romance Bollywood-style! Entertaining 1st half but weak 2nd half @SidMalhotra still in " kukkad kamal da" mode, #JhanviKapoor tries- wish they cast a Malayali heroine for authenticity #SachinJigar music SLAPS🫰🏻But 2025 & still so many North South tropes🙆♀️ pic.twitter.com/f32S4122c7— Filmy Naari (@Filmy_Naari) August 29, 2025
#ParamSundariReview **1/5— Aradhya Tripathi (@imaradhyaAT) August 29, 2025
पुरानी थाली में पुराना ही खाना परोसा है मेडॉक ने। प्रेडेक्टिबल कहानी। सिद्धार्थ मल्होत्रा अभी भी ‘स्टूडेंट ऑफ एक्टिंग’ ही हैं। जान्हवी सिर्फ ग्लैमरस है। हां केरल को अच्छे से दिखाया है और ओणम क्यों मनाते हैं, ये पता चल जाएगा। फैमिली के साथ दे सकते हैं।
परम सुंदरी डे 1 प्रिडिक्शन
परम सुंदरी का लक्ष्य रोमांस, कॉमेडी और संगीत के नए मिश्रण के साथ इसे पुनर्जीवित करना है. उम्मीद है कि यह दर्शकों के साथ-साथ परिवारों को भी अपनी ओर आकर्षित करेगी. रोमांटिक-कॉमेडी फिल्में (कुछ को छोड़कर) ज्यादातर जुबानी प्रचार पर निर्भर करती हैं और परम सुंदरी भी इसी श्रेणी में आती है, हालांकि प्री-सेल्स में इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली है.
प्री-सेल्स ट्रेंड और ट्रेड अनुमानों को देखते हुए, यह फिल्म ज़ुबानी प्रचार के आधार पर पहले दिन 7-9 करोड़ रुपये की कमाई कर सकती है. इसे देश भर में 2500 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज किया जाएगा.
परम सुंदरी की कहानी
परम सुंदरी की कहानी दिल्ली के एक लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है. वह केरल की एक लड़की (जाह्नवी कपूर) देखपट्टा सुंदरी दामोदरम पिल्लई के प्यार में पड़ जाता है. उनका रिश्ता सांस्कृतिक टकराव, गलतफहमियों और पारिवारिक अपेक्षाओं से भरे एक सफर की शुरुआत करता है. जाह्नवी और सिद्धार्थ की फ्रेश केमिस्ट्री से लेकर शानदार और रोमांटिक गानों तक, परम सुंदरी ने शहर में धूम मचा दी है. इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि यह बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन करेगी.
मैडॉक फिल्म्स के तहत दिनेश विजान की निर्मित इस फिल्म में सिद्धार्थ, जाह्नवी के अलावा संजय कपूर, मनजोत सिंह और रेंजी पणिक्कर भी मुख्य भूमिका में हैं. कहने की जरूरत नहीं कि परम सुंदरी साल की सबसे बहुप्रतीक्षित रिलीज में से एक रही है.