हैदराबाद: बॉलीवुड स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की अपनी आगामी रोमांटिक फिल्म 'परम सुंदरी' के साथ सिनेमाघरों में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं.'परदेसिया' और 'भीगी साड़ी' जैसे दो चार्टबस्टर गानों से धूम मचाने के बाद, 'परम सुंदरी' के मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर आज, 12 अगस्त को रिलीज किया है. दर्शक इस जोड़ी की केमिस्ट्री से पहले से ही वाकिफ हैं और अब, ट्रेलर उनकी नॉर्थ साउथ वाली लव स्टोरी में और भी तड़का लगा रहा है.

मैडॉक फिल्म्स ने मंगलवार को 'परम सुंदरी' का ट्रेलर जारी किया है. मेकर्स ने इसे सोशल मीडिया हैंडल पर भी साझा किया है. इसे साझा करते हुए मेकर्स ने इसके बारे में कैप्शन में लिखा है, 'दिल्ली का मुंडा परम, सुंदरी के गॉड्स ओन कंट्री में पंजाबियों का स्वैग और सियापा लेकर आ रहा है. साल की सबसे बड़ी लव स्टोरी परम सुंदरी. दिनेश विजन द्वारा प्रस्तुत, तुषार जलोटा की निर्देशित, 29 अगस्त को सिनेमाघरों में.'

'परम सुंदरी' का ट्रेलर

'परम सुंदरी' का ट्रेलर 'परम' (सिद्धार्थ) और 'सुंदरी' (जाह्नवी) के एक चर्च में रोमांटिक पलों से शुरू होता है. इसके बाद दोनों किरदारों का परिचय कराया जाता है. उत्तर भारत से आया परम, केरल आता है और 'सुंदरी' और उसके परिवार की एक प्रॉपर्टी में रहता है. धीरे-धीरे दोनों के बीच प्यार हो जाता है. इस बीच 'परम' शाहरुख का एक डॉयलॉग बोलते हैं, 'हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं.'

2 मिनट 40 सेकंड के ट्रेलर में यह दिखा गया है कि फिल्म में एक समय ऐसा भी आएगा, सुंदरी परम पर धोखा देने का आरोप लगाती है. उनके बीच का झगड़ा अभी तक उजागर नहीं हुआ है. जाह्नवी की कॉमिक टाइमिंग और उनके मोहिनीअट्टम सीक्वेंस, सभी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं.ट्रेलर के अंत में, जाह्नवी रजनीकांत, अल्लू अर्जुन, यश और मोहनलाल की नकल करके सिद्धार्थ और मनजोत सिंह को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के बीच का अंतर समझाती हैं.

'परम सुंदरी' के ट्रेलर पर कियारा-वीर पहाड़िया की प्रतिक्रिया

'परम सुंदरी' के ट्रेलर पर सिद्धार्थ मल्होत्रा की स्टार वाइफ कियारा आडवाणी और जाह्नवी कपूर के रूमर्ड बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया का रिएक्शन भी आया है. कियारा ने फिल्म का ट्रेलर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा है, 'कलरफुल, फन, मस्ती से भरपूर. परम तुम जादूगर हो और सुंदरी तुम क्यूटी हो. मैं 29 अगस्त का इंतजार नहीं कर सकती.'

कियारा आडवाणी का पोस्ट (Instagram)

वहीं, वीर पहाड़िया ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी फिल्म का ट्रेलर अपलोड कर ट्रेलर की तारीफ की है. वीर ने अपने पोस्ट में लिखा है, 'ब्लॉकबस्टर ट्रेलर और साउंडट्रैक. जाह्नवी, मैडॉक फिल्म्स की टीम को ऑल द बेस्ट.'

वीर पहाड़िया का पोस्ट (Instagram)

'परम सुंदरी' के बारे में

'परम सुंदरी' एक शानदार लवस्टोरी है जो एक नॉर्थ इंडियन लड़के और एक साउथ इंडियन लड़की के बीच अलग-अलग संस्कृतियों के बीच के प्यार को दर्शाती है. मैडॉक फिल्म्स की निर्मित यह फिल्म 29 अगस्त को रिलीज होगी.