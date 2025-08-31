हैदाराबाद: सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और जाह्नवी कपूर की नार्थ-साउथ रोमांटिक-कॉमेडी परम सुंदरी शुक्रवार, 29 अगस्त को रिलीज हुई. कई दर्शकों ने इस फिल्म की तुलना शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की चेन्नई एक्सप्रेस (2013) से की. आलोचकों की मिली-जुली समीक्षाओं के बीच, परम सुंदरी ने शनिवार को टिकट खिड़की पर अपनी रफ्तार पकड़ी.

'परम सुंदरी' ने बॉक्स ऑफिस पर 7.25 करोड़ रुपये की कमाई के साथ अच्छी शुरुआत की. यह सिद्धार्थ मल्होत्रा के करियर की 5वीं सबसे बड़ी ओपनर रही, जबकि जाह्नवी की तीसरी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म साबित ही. फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली. उम्मीद थी कि तुषार जलोटा निर्देशित यह फिल्म दूसरे दिन कोई खास कमाल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया.

'परम सुंदरी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2

सैकनिल्क के अनुसार, 'परम सुंदरी' ने रिलीज के दूसरे दिन लगभग 9 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस तरह, दो दिनों में फिल्म ने लगभग 16.25 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. मैडॉक फिल्म्स की पिछली रोमांटिक कॉमेडी 'भूल चूक माफ' ने भी दो दिनों में लगभग 16.50 करोड़ रुपये की कमाई की थी. हालांकि, 'परम सुंदरी' का बजट 'भूल चूक माफ' से ज्यादा है.

मेकर्स ने अभी तक परम सुंदरी के बजट की आधिकारिक घोषणा नहीं की है; हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल् 50 से 60 करोड़ रुपये के बजट पर बनी है. वहीं, 'भूल चूक माफ' 50 करोड़ रुपये के बजट पर बनी थी.

राजकुमार राव और वामिका गब्बी अभिनीत इस फिल्म का लाइफटाइम कलेक्शन 72.68 करोड़ रुपये रहा और यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छी हिट रही. देखते हैं कि परम सुंदरी, भूल चूक माफ को मात दे पाती है या नहीं.

'परम सुंदरी' की कहानी

यह फिल्म दिल्ली के एक अमीर लड़के परम सचदेव (सिद्धार्थ मल्होत्रा) की कहानी है, जिसके असफल स्टार्टअप्स उसके पिता को उसके सामने एक चुनौती रखते हैं. चुनौती होती है- 10 दिनों के अंदर अपने जीवनसाथी को ढूंढ़कर 5 करोड़ रुपये का निवेश हासिल करना. परम की यह तलाश उसे कोच्चि ले जाती है, जहां उसकी मुलाकात सुंदरी (जाह्ववी कपूर) से होती है, जो एक होमस्टे मालकिन है. उनके सांस्कृतिक अंतर और सुंदरी के करीबी पारिवारिक मित्र वेणुगोपाल, प्यार, जोखिम और दूसरे मौकों की कहानी में रुकावटें पैदा करते हैं.

स्टार कास्ट

स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा, जाह्नवी कपूर के अलावा परम सुंदरी में संजय कपूर, मनजोत सिंह, रेन्जी पणिक्कर, इनायत वर्मा और सिद्धार्थ शंकर प्रमुख भूमिकाओं में हैं.