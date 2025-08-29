हैदराबाद: सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और जाह्नवी कपूर की रोमांटिक फिल्म 'परम सुंदरी' 25 जुलाई, 2025 को रिलीज होने वाली थी. लेकिन अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 से टकराव से बचने के लिए इसे स्थगित कर दिया गया. फिल्म आज (29 अगस्त, 2025) बड़े पर्दे पर आ गई है.एडवांस बुकिंग की शुरुआत अच्छी रही थी, लेकिन इससे कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली. तुषार जलोटा निर्देशित इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है, और ऐसा लग रहा है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सिंगल डिजिट में शुरुआत करेगी.

महीनों के टीजर, चार्ट-टॉपिंग गानों, जबरदस्त केमिस्ट्री और जबरदस्त प्रमोशनल लुक्स के बाद 2025 बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा परम सुंदरी आज (शुक्रवार, 29 अगस्त) सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इसके फर्स्ट-लुक पोस्टर में सुंदरी उर्फ जाह्नवी अपने साउथ अवतार में और सिद्धार्थ उर्फ परम के साथ नजर आई थी, जिसने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. वहीं, फिल्म के ट्रेलर और गाने भी लोगों को पसंद आए हैं.

'परम सुंदरी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1

सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म की एडवांस बुकिंग 26 अगस्त को शुरू हुई और पहले 24 घंटों के भीतर ही 10,000 टिकट बिक गए. शुरुआती अनुमानों के अनुसार, घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की शुरुआती कमाई सिंगल डिजिट में हो सकती है. यह 6 से 8 करोड़ रुपये के आसपास कलेक्शन कर सकती है.

सैकनिल्क के मुताबिक, परम सुंदरी ने 29 अगस्त शाम 8 बजे तक घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 4.32 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. हालांकि, अगर फिल्म शाम और रात के शो में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करती है, तो कमाई 9 करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकती है. पहले उम्मीद थी कि फिल्म पहले दिन दहाई अंक में पहुंचकर लगभग 10 करोड़ रुपये कमा लेगी, लेकिन ऐसा होना मुश्किल लग रहा है.

अगर बॉक्स ऑफिस पर भविष्यवाणी सच साबित हुई, तो 'धड़क' के बाद 'परम सुंदरी' जाह्नवी कपूर की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन जाएगी. इतना ही नहीं, 'परम सुंदरी' सिद्धार्थ की कोविड-19 के बाद 'थैंक गॉड' के बाद दूसरी सबसे बड़ी ओपनर और अब तक की चौथी सबसे बड़ी ओपनर भी बन जाएगी.

'सैयारा' के ओपनिंग डे का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई 'परम सुंदरी'

'परम सुंदरी', अहान पांडे-अनीत पड्डा की डेब्यू फिल्म 'सैयारा' की शुरुआती दिन की कमाई के आसपास भी नहीं है. सैकनिल्क के अनुसार, मोहित सूरी निर्देशित सैयारा ने अपने पहले दिन 21.5 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

परम सुंदरी की कहानी

परम सुंदरी की कहानी दिल्ली के एक लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है. वह केरल की एक लड़की (जाह्नवी कपूर) देखपट्टा सुंदरी दामोदरम पिल्लई के प्यार में पड़ जाता है. उनका रिश्ता सांस्कृतिक टकराव, गलतफहमियों और पारिवारिक अपेक्षाओं से भरे एक सफर की शुरुआत करता है.

जाह्नवी और सिद्धार्थ की फ्रेश केमिस्ट्री से लेकर शानदार और रोमांटिक गानों तक, परम सुंदरी ने शहर में धूम मचा दी है. इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि यह बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन करेगी.

मैडॉक फिल्म्स के तहत दिनेश विजान की निर्मित इस फिल्म में सिद्धार्थ, जाह्नवी के अलावा संजय कपूर, मनजोत सिंह और रेंजी पणिक्कर भी मुख्य भूमिका में हैं. कहने की जरूरत नहीं कि परम सुंदरी साल की सबसे बहुप्रतीक्षित रिलीज में से एक रही है.