हैदराबाद: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर पंकज त्रिपाठी अपने बहुमुखी अभिनय के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कई फिल्में बनाई हैं, जिसमें गंभीर भूमिकाओं से लेकर कॉमेडियन तक की भूमिका निभाई है. इस मल्टी टैलेंटेड एक्टर का आज (5 सितंबर) जन्मदिन है. इस खास मौके पर पंकज त्रिपाठी की 5 अंडररेटेड रोल वाली फिल्में लेकर आएं, जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए.

'निल बटे सन्नाटा'

2015 में रिलीज हुई 'निल बटे सन्नाटा' में पंकज त्रिपाठी ने प्रिंसिपल श्रीवास्तव की भूमिका निभाया है. यह फिल्म एक सिंगल मदर और उसकी बेटी के सपनों पर आधारित है. अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो इसे आप जी5 पर देख सकते है.

'किस्सेबाज'

2019 में आई अन्नंत जैतपाल की निर्देशित फिल्म 'किस्सेबाज' एक एक्शन-मिस्ट्री फिल्म हैं. इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी 'छुट्टन शुक्ला' के रोल में नजर आए थे. यह फिल्म एक चालाक साजिश में फंसे एक व्यक्ति की कहानी है. यह अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.