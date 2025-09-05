ETV Bharat / entertainment

पंकज त्रिपाठी बर्थडे: 'कालीन भैया' के दमदार रोल वाली वो 5 फिल्में, जिसे देख आप भी कहेंगे 'भैयाजी सुपरहिट' - PANKAJ TRIPATHI BIRTHDAY

बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी का आज जन्मदिन हैं. आइए आपको पंकज की 5 अंडररेटेड रोल वाली फिल्म से रूबरू कराते हैं.

Pankaj Tripathi
पंकज त्रिपाठी (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 5, 2025 at 2:16 PM IST

हैदराबाद: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर पंकज त्रिपाठी अपने बहुमुखी अभिनय के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कई फिल्में बनाई हैं, जिसमें गंभीर भूमिकाओं से लेकर कॉमेडियन तक की भूमिका निभाई है. इस मल्टी टैलेंटेड एक्टर का आज (5 सितंबर) जन्मदिन है. इस खास मौके पर पंकज त्रिपाठी की 5 अंडररेटेड रोल वाली फिल्में लेकर आएं, जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए.

'निल बटे सन्नाटा'
2015 में रिलीज हुई 'निल बटे सन्नाटा' में पंकज त्रिपाठी ने प्रिंसिपल श्रीवास्तव की भूमिका निभाया है. यह फिल्म एक सिंगल मदर और उसकी बेटी के सपनों पर आधारित है. अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो इसे आप जी5 पर देख सकते है.

'किस्सेबाज'
2019 में आई अन्नंत जैतपाल की निर्देशित फिल्म 'किस्सेबाज' एक एक्शन-मिस्ट्री फिल्म हैं. इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी 'छुट्टन शुक्ला' के रोल में नजर आए थे. यह फिल्म एक चालाक साजिश में फंसे एक व्यक्ति की कहानी है. यह अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.

'काला'
'काला' पंकज त्रिपाठी की डेब्यू तमिल फिल्म है. इस फिल्म में रजनीकांत, नाना पाटेकर मुख्य भूमिका में थे.इस फिल्म में पंकज ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी का किरदार निभाया था. फिल्म में उनके छोटे अभिनय ने उन्हें तमिल फिल्म इंडस्ट्री में नई पहचान दिला दी थी.

'योर्स ट्रूली'
योर्स ट्रूली एक रोमांटिक ड्रामा है. पंकज इस ड्रामा में विजय का रोल निभाया था. यह एक अकेली महिला की कहानी है जो कलकत्ता की ट्रेनों की भीड़-भाड़ के बीच एक रेलवे अनाउंसर की आवाज में सुकून पाती है. यह ड्रामा जी5 पर उपलब्ध है.

'न्यूटन'
'न्यूटन' 2017 की एक कॉमेडी ड्रामा है. इस फिल्म में राजकुमार राव मुख्य भूमिका में थे. पंकज इस कॉमेडी ड्रामा में आत्मा सिंह की भूमिका निभाए थे. यह मध्य भारत के एक क्षेत्र में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक सरकारी क्लर्क की कहानी है.

