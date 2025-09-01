ETV Bharat / entertainment

सितंबर OTT रिलीज: 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से 'द ट्रायल' सीजन 2 तक, सिनेमा के तीसरे पर्दे पर गर्दा उड़ाएंगी ये फिल्में-सीरीज - OTT RELEASE IN SEPTEMBER 2025

इस साल सितंबर धमाकेदार होने वाला है. फेस्टिव सीजन में मेकर्स कई सारी फिल्में-सीरीज ओटीटी पर लेकर आ रहे हैं. यहां देखें लिस्ट..

The Bads of Bollywood/The Trial season 2
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से 'द ट्रायल 2'
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 1, 2025 at 6:25 PM IST

3 Min Read

हैदराबाद: ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए यह महीना काफी व्यस्त रहेगा, क्योंकि इस महीने कई सारी फिल्में और सीरीज धमाल मचाने आ रही हैं. नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो और डिज्नी प्लस जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हर तरह की नए कंटेंट लाने के लिए तैयार हैं. चाहे कॉमेडी हो रोमांस या फिर एक्शन और हॉरर फिल्मों का प्रीमियर, दर्शकों के लिए देखने लायक कई शो हैं. सितंबर में प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आने वाले सबसे बड़ी फिल्मों और सीरीज की लिस्ट यहां दी गई है.

'सैयारा'
मोहित सूरी द्वारा निर्देशित फिल्म सैयारा बॉक्स ऑफिस पर 2025 की सबसे रोमांटिक ब्लॉकबस्टर रही है. शानदार साउंडट्रैक और दिल को छू लेने वाली केमिस्ट्री ने दिलों को छू लिया. थिएटर में धूम मचाने के बाद अहान पांडे और अनीत पड्डा की यह म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म ओटीटी पर आ रही है. यह फिल्म 12 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होगी.

'इंस्पेक्टर जिंदे'
क्राइम थ्रिलर ड्रामा 'इंस्पेक्टर जिंदे' में मनोज बाजपेयी पुलिस अधिकारी मधुकर जिंदे की भूमिका में नजर आएंगे. वह कुख्यात 'बिकिनी किलर' चार्ल्स शोभराज (जिम सर्भ द्वारा अभिनीत) की तलाश में हैं. सच्ची घटनाओं पर आधारित, यह कहानी 1970-80 के दशक के मुंबई में एक तनावपूर्ण चूहे-बिल्ली के खेल की तरह सामने आती है. यह ड्रामा नेटफ्लिक्स पर 5 सितंबर को आ रही है.

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड'
यह यकीनन साल की सबसे बड़ी ओटीटी रिलीज है और हर कोई उत्सुक है कि आर्यन खान ने एक डेब्यूटर राइटर और डायरेक्टर के रूप में क्या बनाया है. सबसे बड़ा रहस्य जाहिर तौर पर शो का शीर्षक और उसके नाम में गायब किरदार हैं. क्या यह सब सामने आएगा? बस यही वजह है कि दर्शक इस शो को देखने के लिए उत्सुक हैं.इस शो में कई कलाकार शामिल हैं. इसका प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 18 सितंबर, 2025 को होगा.

'वेडनसडे सीजन 2 पार्ट 2'
'वेडनसडे' सीजन 2 का दूसरा भाग एक और भयावह अलौकिक रहस्य लेकर आने के लिए तैयार है. यह 3 सितंबर, 2025 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगा.

'द ट्रायल' सीजन 2
काजोल अभिनीत कानूनी ड्रामा 'द ट्रायल' रॉबर्ट किंग और मिशेल किंग की 'द गुड वाइफ' का रूपांतरण है. यह एक गृहिणी की कहानी है जो 10 साल बाद अपने पति की गिरफ्तारी के बाद अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए अपने कानूनी करियर में लौटती है. काजोल ने नोयोनिका सेनगुप्ता का किरदार निभाया है.जब उनके पति को एक यौन और भ्रष्टाचार घोटाले में गिरफ्तार किया जाता है, तो वह अपना करियर फिर से शुरू करने का फैसला करती हैं. इस कोर्ट ड्रामा का सीजन 2 का प्रीमियर 19 सितंबर से जियो हॉटस्टार होगा.

