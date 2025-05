ETV Bharat / entertainment

'भूल चूक माफ' से 'है जुनून' तक, OTT पर धमाल मचाने आ रहीं ये नई और दमदार फिल्में-वेब सीरीज - OTT RELEASES THIS WEEK

'भूल चुक माफ'/'है जुनून' ( Poster )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 12, 2025 at 4:31 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 4:43 PM IST 3 Min Read

हैदराबाद: ओटीटी लवर्स क्या आप तैयार है? क्योंकि इस हफ्ते कुछ एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग नई फिल्में और वेब सीरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने वाली हैं, जिसमें से कुछ थ्रिलर होंगे तो कुछ कॉमेडी, तो कुछ सस्पेंस, मिस्ट्री होगे. देश में चल रहे तनाव के बीच आप घर में रहकर नई फिल्मों और सीरीज का लुफ्त उठा सकते हैं. तो चलिए एक नजर डालें इस हफ्ते ओटीटी रिलीज पर... मरनामास

शिव प्रसाद की निर्देशित और लिखित आगामी मलयालम फिल्म मरनामास इस हफ्ते ओटीटी पर आ रही हैं. यह एक ब्लैक कॉमेडी है. यह एक सीरियल किलर के इर्द-गिर्द घुमती है. फिल्म में बेसिल जोसेफ, राजेश माधवन, सिजू सनी, पुलियानम पॉलोज़, सुरेश कृष्णा, बाबू एंटनी, अनिशमा अनिलकुमार अहम भूमिका में है. यह 15 मई 2025 से सोनीलिव पर स्ट्रीम होगी. है जुनून

नील नितिन निर्देशित म्यजिकल ड्रामा सीरीज 'है जुनून' जियो हॉट स्टार पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है. इस वेब सीरीज में नील नितिन और जैकलीन फर्नाडीस अहम भूमिका में हैं. इसकी कहानी दो ग्रुप के बीच इर्द-गिर्द घुमती है, जो डांस कम्पिटिशन के लिए एक-दूसरे को चैलेंज देते है.यह 16 मई से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.

भूल चूक माफ

राजकुमार राव और वामिका गब्बी की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'भूल चूक माफ' की रिलीज पर खतरा मंडरा रहा है. मेकर्स के मुताबिक यह फिल्म, थिएटर में ना रिलीज होकर सीधे 16 मई को प्राइम वीडियो पर आएगी. इस बीच पीवीआर ने मेकर्स के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटया है, जिसकी वजह से इसकी रिलीज पर कोर्ट ने रोक लगा दी है. इस मामले में पर कोर्ट 16 मई को सुनवाई करेगी. डियर होंग्रांग

कोरियन ड्रामा के शौकीन वालों के लिए एक नया ड्रामा है, जिसका नाम 'डियर होंग्रांग' है. यह एक रहस्यमयी, मेलोड्रामा और पीरियड ड्रामा लव स्टोरी है. इसे होंग सन ने निर्देशित किया है. इसमें ली जेवुक, जो बोआ, किम जेवुक, उहम जिवोन और पार्क ब्योंगुन हैं. यह 16 मई को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. रॉटन लिगेसी

'रॉटन लिगेसी' एक दमदार ड्रामा है, जो रिटायर मीडिया दिग्गज फेडेरिको सेलिगमैन की कहानी है. एक गंभीर बीमारी के बाद फेडेरिको को पता चलता है कि उसने जो अपने बच्चों के लिए रणनीति बनाई थी, वह खतरा बन रही है और अब वह इसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है. इसमें ओस कोरोनाडो, बेलेन कुएस्टा, डिएगो मार्टिन अहम भूमिका में हैं. यह ड्रामा 16 मई को नेटफ्लिक्स पर आएगी. 'सी 4 सिंटा'

तमिल फिल्म 'सी 4 सिंटा' 2024 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. अब यह 12 मई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही हैं. यह मलेशिया और सिंगापुर में 4 उलझ प्रेम कहानियों के इर्द-गिर्द घुमती है. यह भी पढ़ें: सैफ अली खान की 'ज्वेल थीफ' से नवाजुद्दीन की 'कोस्टाओ' तक, इस हफ्ते OTT पर धमाका करेंगी ये फिल्में और शो

हैदराबाद: ओटीटी लवर्स क्या आप तैयार है? क्योंकि इस हफ्ते कुछ एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग नई फिल्में और वेब सीरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने वाली हैं, जिसमें से कुछ थ्रिलर होंगे तो कुछ कॉमेडी, तो कुछ सस्पेंस, मिस्ट्री होगे. देश में चल रहे तनाव के बीच आप घर में रहकर नई फिल्मों और सीरीज का लुफ्त उठा सकते हैं. तो चलिए एक नजर डालें इस हफ्ते ओटीटी रिलीज पर... मरनामास

शिव प्रसाद की निर्देशित और लिखित आगामी मलयालम फिल्म मरनामास इस हफ्ते ओटीटी पर आ रही हैं. यह एक ब्लैक कॉमेडी है. यह एक सीरियल किलर के इर्द-गिर्द घुमती है. फिल्म में बेसिल जोसेफ, राजेश माधवन, सिजू सनी, पुलियानम पॉलोज़, सुरेश कृष्णा, बाबू एंटनी, अनिशमा अनिलकुमार अहम भूमिका में है. यह 15 मई 2025 से सोनीलिव पर स्ट्रीम होगी. है जुनून

नील नितिन निर्देशित म्यजिकल ड्रामा सीरीज 'है जुनून' जियो हॉट स्टार पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है. इस वेब सीरीज में नील नितिन और जैकलीन फर्नाडीस अहम भूमिका में हैं. इसकी कहानी दो ग्रुप के बीच इर्द-गिर्द घुमती है, जो डांस कम्पिटिशन के लिए एक-दूसरे को चैलेंज देते है.यह 16 मई से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी. भूल चूक माफ

राजकुमार राव और वामिका गब्बी की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'भूल चूक माफ' की रिलीज पर खतरा मंडरा रहा है. मेकर्स के मुताबिक यह फिल्म, थिएटर में ना रिलीज होकर सीधे 16 मई को प्राइम वीडियो पर आएगी. इस बीच पीवीआर ने मेकर्स के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटया है, जिसकी वजह से इसकी रिलीज पर कोर्ट ने रोक लगा दी है. इस मामले में पर कोर्ट 16 मई को सुनवाई करेगी. डियर होंग्रांग

कोरियन ड्रामा के शौकीन वालों के लिए एक नया ड्रामा है, जिसका नाम 'डियर होंग्रांग' है. यह एक रहस्यमयी, मेलोड्रामा और पीरियड ड्रामा लव स्टोरी है. इसे होंग सन ने निर्देशित किया है. इसमें ली जेवुक, जो बोआ, किम जेवुक, उहम जिवोन और पार्क ब्योंगुन हैं. यह 16 मई को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. रॉटन लिगेसी

'रॉटन लिगेसी' एक दमदार ड्रामा है, जो रिटायर मीडिया दिग्गज फेडेरिको सेलिगमैन की कहानी है. एक गंभीर बीमारी के बाद फेडेरिको को पता चलता है कि उसने जो अपने बच्चों के लिए रणनीति बनाई थी, वह खतरा बन रही है और अब वह इसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है. इसमें ओस कोरोनाडो, बेलेन कुएस्टा, डिएगो मार्टिन अहम भूमिका में हैं. यह ड्रामा 16 मई को नेटफ्लिक्स पर आएगी. 'सी 4 सिंटा'

तमिल फिल्म 'सी 4 सिंटा' 2024 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. अब यह 12 मई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही हैं. यह मलेशिया और सिंगापुर में 4 उलझ प्रेम कहानियों के इर्द-गिर्द घुमती है. यह भी पढ़ें: सैफ अली खान की 'ज्वेल थीफ' से नवाजुद्दीन की 'कोस्टाओ' तक, इस हफ्ते OTT पर धमाका करेंगी ये फिल्में और शो

Last Updated : May 12, 2025 at 4:43 PM IST