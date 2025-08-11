हैदराबाद: भारत मौजूदा साल 2025 में अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी में है. सिनेमा के लिहाज से यह स्वतंत्रता दिवस बड़ा ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि इस बार साउथ सुपरस्टार रजनीकांत, नागार्जुन, उपेंद्र और बॉलीवुड स्टार आमिर खान स्टारर फिल्म कूली के साथ-साथ ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर यशराज स्पाई यूनिवर्स की फिल्म वॉर 2 भी 14 अगस्त को रिलीज होने जा रही है. इधर, इस खास मौके पर हम आपके लिए लाए हैं एंटरटेनमेंट का खास डोज, जिसका आप इंडिपेंडेंस वीक में घर बैठे लुत्फ उठा सकते हैं. इंडिपेंडेंस डे वीक में आप ओटीटी पर किन-किन फिल्मों, सीरीज और शोज का मजा ले सकते हैं. आइए जानते हैं.

तेहरान

जॉन अब्राहम और मानुषी छिल्लर स्टारर एक्शन थ्रिलर फिल्म तेहरान कई बार पोस्टपोन होने के बाद आखिर में 14 अगस्त को रिलीज होने जा रही है. फिल्म थिएटर में ना जाकर जी5 पर देखने को मिलेगी. इसे दिनेश विजान ने प्रोड्यूस और अरुण गोपालन ने डायरेक्ट किया है.

सारे जहां से अच्छा

प्रतीक गांधी, सनी हिंदुजा, सुनील नय्यर, कृतिका कामरा, तिलोतमा शोमे, रजत कपूर और अनुप सोनी स्टारर पीरियड फिल्म सारे जहां से अच्छा आगामी 13 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर आ रही है. 1970 के तनावपूर्ण दौर पर बेस्ड फिल्म में प्रतीक गांधी जासूस विष्णु शंकर के रोल में होंगे, जिन्होंने आईएसआई एजेंट मुर्तजा मलिक (सनी हिंदुजा) से बॉर्डर पार लोहा लिया था. फिल्म के डायरेक्टर सुमित पुरोहित हैं. फिल्म की कहानी भारत की खूफिया एजेंसी के अनसंग हीरो की बात करती है.



अंधेरा

प्राजक्ता कोहली, सुरवीन चावला, प्रिया बापट और करणवीर मल्होत्रा स्टारर हॉरर सीरिज अंधेरा भी इस इंडिपेंडेंस वीक 2025 में ओटीटी पर आ रही है. अंधेरा को आप प्राइम वीडियो पर 14 अगस्त से देख सकते हैं. इस सीरीज को एक्सल एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है. यह हॉरर सीरीज एक युवती के लापता होने के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें इंस्पेक्टर कल्पना कदम (प्रिया बापट) और परेशान मेडिकल छात्र जय (करणवीर मल्होत्रा) इस भयावह मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं. आठ एपिसोड वाली इस सीरीज में एक ऐसा अंधेरा है, जो हर किसी पर हावी होने का खतरा मंडरा रहा है. इस मनोवैज्ञानिक थ्रिलर का निर्देशन राघव डार ने किया है.

कोर्ट कचहरी

यह कहानी एक वकील परिवार में जन्मे परम नाम के एक युवक के जीवन पर आधारित है. भारत की जिला अदालतों में रचित यह हास्यपूर्ण कानूनी ड्रामा, उच्च-दांव वाली कानूनी लड़ाइयों और कठोर अदालती वास्तविकताओं को दर्शाता है. इसे 13 अगस्त से सोनी लिव पर देख सकते हैं. अरुणभ कुमार द्वारा निर्मित कोर्ट कचहरी को रुचिर अरुण ने डायरेक्ट किया है. इसमें पवन राज मल्होत्रा, आशीष वर्मा, पुनीत बत्रा अहम रोल में हैं.

कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17

आखिर में, केबीसी और अमिताभ बच्चन के प्रशंसकों के लिए, सोनी ने 8 अप्रैल, 2025 को भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाले रियलिटी गेम शो कौन बनेगा करोड़पति के 17वें सीजन का एलान किया था. शो के लिए रजिस्ट्रेशन अप्रैल 2025 में हुआ था. इस सीजन का प्रीमियर आज 11 अगस्त से सोनी पर होने जा रहा है.