ऑस्कर 2026: अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म कैटेगरी में भारत की ऑफिशियल एंट्री का एलान, 'होम बाउंड' ने बनाई जगह

फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया (एफएफआई) ने ऑस्कर 2026 के लिए भारतीय फिल्मों की ऑफिशियल एंट्री का एलान किया है. देखें लिस्ट...

Home Bound
'होम बाउंड' (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 19, 2025 at 6:33 PM IST

Updated : September 19, 2025 at 6:41 PM IST

हैदराबाद: 98वें अकादमी पुरस्कार समारोह का आयोजन 15 मार्च, 2026 को लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में होगा.आज, 19 सितंबर को फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया (एफएफआई) ऑस्कर 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म कैटेगरी में भारत की ऑफिशियल एंट्री का एलान किया है. भारत से फिल्म मेकर करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म 'होम बाउंड' को चुना गया है.

ऑस्कर 2026 में भारत की ऑफिशियल एंट्री का एलान शुक्रवार को कोलकाता में किया गया. नीरज घायवान की फिल्म 'होमबाउंड' ऑस्कर 2026 के अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए चुनी गई है. नीरज घायवान की फिल्म को कान्स में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी. इस फिल्म ने 2025 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (TIFF) में अंतर्राष्ट्रीय पीपुल्स चॉइस अवार्ड के लिए दूसरा उपविजेता स्थान हासिल किया.

करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस द्वारा निर्मित 'होमबाउंड' में विशाल जेठवा, ईशान खट्टर और जान्हवी कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं. धर्मा प्रोडक्शंस की निर्मित, यह फिल्म 26 सितंबर, 2025 को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

अकादमी 16 दिसंबर को अपनी अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्मों की शॉर्टलिस्ट जारी करेगी, जिसके बाद 22 जनवरी को अंतिम 5 नामांकन जारी किए जाएंगे. 98वें अकादमी पुरस्कार 15 मार्च, 2026 को आयोजित किए जाएंगे. नामांकन की घोषणा 22 जनवरी, 2026 को की जाएगी.

भारत 1957 से ऑस्कर के लिए अपनी फिल्में भेज रहा है, उस वक्त महबूब खान की 'मदर इंडिया' ऑस्कर जाने वाली देश की पहली फिल्म बनी थी. पिछले साल, किरण राव की 'लापता लेडीज़' भारत की ओर से गई, हालांकि यह टॉप 15 की शॉर्टलिस्ट में जगह नहीं बना पाई थी. टीम ने निराशा जरूर जताई, लेकिन उन्होंने फिल्म के सफर और दुनिया भर में इसे मिली पहचान पर गर्व भी जताया था.

Last Updated : September 19, 2025 at 6:41 PM IST

