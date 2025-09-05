ETV Bharat / entertainment

ऑस्कर 2026: FFI अध्यक्ष फिरदौस हसन का खुलासा, इस दिन होगा भारत के ऑफिशियल एंट्री का एलान

एफएफआई अध्यक्ष फिरदौस हसन ने ऑस्कर 2026 को लेकर खुलासा किया है. उन्होंने बताया है कि भारत की ऑफिशियल एंट्री कब शुरू होगी.

Published : September 5, 2025 at 8:12 PM IST

कोलकाता: 98वें अकादमी अवार्ड्स के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री की रेस शुरू हो गई है. फिल्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10 सितम्बर को समाप्त हो रही है. इसी के साथ पूरे फिल्म इंडस्ट्री भारत की ऑफिशियल एंट्री को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है.

98वें ऑस्कर का आयोजन अगले साल, यानी 2026 को होगा. इसके लिए 15 मार्च की तारीख निर्धारित की गई है. अंतर्राष्ट्रीय फीचर चयन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर है. 2026 में 98वें ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट इस साल 19 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी. इस बात की पुष्टि फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया (एफएफआई) के अध्यक्ष फिरदौस उल हसन ने की है.

ईटीवी भारत ने फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया (एफएफआई) के अध्यक्ष फिरदौस उल हसन से खास बात की. उन्होंने ईटीवी भारत से कहा, 'भारत से किसी फिल्म के ऑस्कर में जाने की पूरी प्रक्रिया भारतीय फिल्म महासंघ द्वारा की जाती है. अध्यक्ष होने के नाते, इस साल मैं इसे कोलकाता में करने की कोशिश कर रहा हूं. मुझे उम्मीद है कि मैं आपको जल्द ही बता पाऊंगा कि यह कब और कहां होगा.'

फिरदौस ने कहा, 'एफएफआई एक सुचारू, लोकतांत्रिक और पारदर्शी नामांकन प्रक्रिया के संचालन के लिए निर्माताओं को हर संभव सहायता प्रदान करेगा. हम इस साल ऑस्कर में भारत से और अधिक फिल्मों के आने का स्वागत करते हैं'.

जूरी चयन
भारत के प्रमुख फिल्म संघों की मूल संस्था, एफएफआई, 25 सदस्यों वाली एक जूरी का गठन करेगी. इसके सदस्य एक्टिंग, कस्टम डिजाइन, म्यूजिक, साउंड और एडिटिंग जैसे विविध रचनात्मक क्षेत्रों से होंगे. जूरी के अध्यक्ष का भी नॉमिनेशन किया जाएगा. हसन के अनुसार, जूरी सदस्यों के नामों की घोषणा 18 से 22 सितंबर के बीच की जाएगी.

फिल्मों के चयन के लिए कड़े नियम
इस बार मुकाबला और भी कड़ा होगा. फिल्मों का चयन कई नियमों के अनुसार किया जाएगा. उन नियमों के बारे में जानकारी भी साझा की जा चुकी है. एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के इस्तेमाल के कारण किसी भी फिल्म को नामांकन से वंचित नहीं किया जाएगा.

आवेदन करने की तिथि
फिल्म की रचनात्मकता और कलात्मक योग्यता पर जोर दिया जाएगा. बेस्ट फिल्म केटेगरी में प्रतिस्पर्धा करने के लिए, इस साल 1 जनवरी से 30 जून तक रिलीज हुई सभी फिल्मों को 10 सितंबर तक आवेदन करना होगा. इसके अलावा, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक रिलीज होने वाली फिल्मों को 13 नवंबर तक आवेदन करना होगा.

एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म केटेगरी में वोट देने वाले सदस्यों को 15 शॉर्टलिस्ट की गई फिल्में देखनी होंगी. सिनेमैटोग्राफी केटेगरी में भी पुरस्कार शुरू किए गए हैं. इसमें 10 से 20 फिल्मों की सिनेमैटोग्राफी शॉर्टलिस्ट की जाएगी.

सबमिट करने की तारीख
शरणार्थी निर्देशक (जो दूसरे देश में रहते हैं और जिनके पास नागरिकता नहीं है) भी अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भाग ले सकते हैं. यदि आप म्यूजिक केटेगरी में कोई गाना सबमिट करना चाहते हैं, तो आपको इसे इस साल 15 अक्टूबर तक सबमिट करना होगा. इस साल ओरिजिनल स्कोर 3 नवंबर शाम 5 बजे तक सबमिट करना होगा.

1957 से एफएफआई से जुड़ा है ऑस्कर
'फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया' की स्थापना 1951 में हुई थी. यह ऑस्कर का 98वां वर्ष है. .यह 1957 से ऑस्कर से जुड़ा हुआ है. एफएफआई द्वारा भेजी गई पहली भारतीय फिल्म 'मदर इंडिया' थी और 2024 में 'लापता लेडीज' भेजी गई थी.

फिल्मों का कंटेंट 60 प्रतिशत किसी भी भारतीय भाषा या स्थानीय बोली में होनी चाहिए. इस बात का प्रमाण भी होना चाहिए कि यह फिल्म भारत के सिनेमाघरों में कम से कम एक सप्ताह तक चली हो. इसके अलावा, यह भी बताया गया है कि फिल्म के लिए प्राप्त फिल्म फेस्टिवल एंट्रीज या अवॉर्ड्स के डिटेल्स और प्रक्रिया प्रस्तुत करते समय 1 लाख 25,000 रुपये का जीएसटी भुगतान किया जाएगा.

