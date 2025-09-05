'दे कॉल हिम ओजी' से इमरान खान की पहली झलक आई सामने, ' Dear OG' को जान से मारने के इंतजार में है 'ओमी' - OG VS OMI GLIMPSE
'दे कॉल हिम ओजी' से इमरान खान की पहली झलक सामने आई. इस फिल्म में तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण अहम भूमिका में हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 5, 2025 at 6:23 PM IST
हैदराबाद: तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण की 'दे कॉल हिम ओजी' साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है. यह फिल्म इमरान हाशमी की तेलुगु डेब्यू फिल्म है. ओजी बनाम ओमी की झलक सामने आई है, और इसमें इमरान हाशमी एक खतरनाक भूमिका में नजर आ रहे हैं.
शुक्रवार, 5 सितंबर को इमरान हाशमी ने 'दे कॉल हिम ओजी' से अपनी पहली झलक साझा की. एक मिनट चार सेकंड के इस वीडियो में ओमी की दमदार झल दिखाई गई है. इस वीडियो को साझा करते हुए इमरान ने कैप्शन में लिखा, 'जल्द मिलते हैं ओजी.'
एक मिनट और चार सेकंड की इस क्लिप में गैंगस्टर ओम भाऊ, ओजी से मिलने और उसे मारने की इच्छा जताता है. वह कहता है, 'डियर ओजी, मैं तुमसे मिलने, बात करने और तुम्हें मारने का इंतजार कर रहा हूं.' दमदार बैकग्राउंड के साथ अंत में, पवन अपने हाथ में खून से सने तलवार लिए हुए दिखते हैं.
इमरान हाशमी ने एक बयान में कहा कि जब उन्हें इस फिल्म के लिए संपर्क किया गया तो वह बेहद खुश हुए, क्योंकि यह फिल्म तेलुगु सिनेमा में उनकी शुरुआत है. उन्होंने कहा, 'सुपरस्टार पवन कल्याण के साथ फिल्म में काम करने से बेहतर और क्या हो सकता है. निर्देशक सुजीत और पवन कल्याण के साथ काम करना एक शानदार अनुभव रहा. मेरे लुक से लेकर मेरे संवादों और मेरे किरदार तक, मुझे इसकी हर चीज पसंद आई और मैं इस फिल्म का हिस्सा बनकर उत्साहित हूं'.
'ओजी' एक गैंगस्टर ड्रामा है, जो मुंबई के पृष्ठभूमि पर आधारित है. इसे सुजीत ने लिखा और निर्देशित किया है. इसमें अर्जुन दास, श्रीया रेड्डी और प्रकाश राज भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं. डीवीवी एंटरटेनमेंट की निर्मित, यह एक्शन थ्रिलर 25 सितंबर, 2025 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.