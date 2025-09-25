ETV Bharat / entertainment

'ओजी' बॉक्स ऑफिस डे 1 प्रिडिक्शन: लक्ष्य 150 करोड़ वर्ल्डवाइड ओपनिंग का, 'गेम चेंजर' को पछाड़ पवन कल्याण की फिल्म बनाएगी रिकॉर्ड?

पवन कल्याण की ओजी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई. आइए जानें पहले दिन ओजी बॉक्स ऑफिस पर कितना रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर सकती है.

Published : September 25, 2025 at 12:00 PM IST

Choose ETV Bharat

हैदराबाद: साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण अभिनीत फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित रिलीज में से एक रही है. यह फिल्म पवन कल्याण की 'हरि हर वीरा मल्लू' के बाद साल की दूसरी रिलीज है. दूसरी ओर, यह इमरान हाशमी के साथ पवन कल्याण की पहली फिल्म है. इमरान ने 'ओजी' के साथ तेलुगु में अपनी शानदार शुरुआत की है. पवन कल्याण की गैंगस्टर एक्शन ड्रामा 'दे कॉल हिम ओजी' को एडवांस बुकिंग में शानदार प्रतिक्रिया के बाद सबसे बड़ी ओपनिंग मिलने की उम्मीद है.

गैंगस्टर क्राइम एक्शन ड्रामा ओजी का लेखन और निर्देशन सुजीत ने किया है. पवन कल्याण और इमरान हाशमी के अलावा फिल्म में प्रियंका मोहन, अर्जुन दास, प्रकाश राज, राव रमेश, श्रीया रेड्डी और सुभलेखा सुधाकर जैसे कई बेहतरीन कलाकार भी हैं.

'दे कॉल हिम ओजी' की कहानी ओजस गंभीरा, जिसका किरदार पवन कल्याण निभा रहे हैं, नाम के एक गैंगस्टर पर केंद्रित है, जो मुंबई से दस साल दूर रहने के बाद, एक और अपराधी ओमी भाऊ (इमरान हाशमी) को खत्म करने के मिशन पर वापस आता है. टीजर से लेकर ट्रेलर तक, 'ओजी' ने शहर में जबरदस्त चर्चा बटोरी है और इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन करेगी.

'ओजी' की एडवांस बुकिंग
'ओजी' ने एडवांस बुकिंग के मामले में शानदार परफॉर्म की है. सैकनिल्क के अनुसार, ओजी की विदेशों में प्री-सेल्स 3.50 मिलियन डॉलर (31 करोड़ से ज्यादा) के आंकड़े को पार कर गई है, जबकि भारत में बुकिंग लगभग 60 करोड़ है. इस तरह, ग्लोबल एडवांस कलेक्शन लगभग 90 करोड़ से ज्यादा हो गया है, जो 100 करोड़ के विशाल आंकड़े की ओर बढ़ रहा है.

उत्तरी अमेरिका में इस फिल्म ने पहले ही अपनी अग्रिम टिकटों की बिक्री के साथ कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और सिर्फ प्रीमियर के लिए ही 22.50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. वहीं, भारत में भी ओजी की टिकटें तेजी से बिक रही हैं.

150 करोड़ पर टिकी है नजर
ट्रेड एनालिस्ट का एकमत है कि ओजी दुनिया भर में पहले दिन 150 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने की ओर अग्रसर है. यह उपलब्धि केवल कुछ ही भारतीय फिल्में हासिल कर पाई हैं. अगर शुरुआती रुझान जारी रहे, तो यह फिल्म अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्मों में से एक हो सकती है.

'ओजी' बॉक्स ऑफिस डे 1 प्रिडिक्शन
ट्रेड एनालिस्ट रोहित जायसवाल ने एक इंटरव्यू में अनुमान लगाते हुए कहा कि ओजी लगभग 220 करोड़ रुपये के भारी बजट में बनी है. यह फिल्म भारत में पहले दिन 60 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर सकती हैं.

अगर बॉक्स ऑफिस पर यह भविष्यवाणी सच साबित हुई, तो 'दे कॉल हिम ओजी' राम चरण की 'गेम चेंजर' को पीछे छोड़ देगी और 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगी. बता दें, 'गेम चेंजर' पहले दिन 51 करोड़ रुपये की कमाई की थी और 2025 में भारत में किसी तेलुगु फिल्म के लिए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है.

बता दें, ओजी ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है. फिल्म को दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिल रही है. फिल्म ने 25 सितंबर की सुबह तक डबल डिजिट तक पहुंच गई थी.

सैकनिल्क के मुताबिक, पवन कल्याण अभिनीत फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 25 सितंबर की दोपहर 12 बजे तक 13.99 करोड़ रुपये तक कमा चुकी है. उम्मीद है कि दिन खत्म होने तक फिल्म 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी.

