'ओजी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1: पहले ही दिन पवन कल्याण की फिल्म ने तोड़े कई रिकॉर्ड्स, 'छावा' से 'सैयारा' तक की फिल्मों को भी दी मात

Published : September 26, 2025 at 11:17 AM IST

हैदराबाद: पवन कल्याण की नई फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' 25 सितंबर को सिल्वर स्क्रीन पर धमाकेदार शुरुआत कर चुकी है. यह पवन कल्याण की इस साल 'हरि हर वीरा मल्लू' के बाद दूसरी फिल्म है. वहीं, बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी की यह तेलुगु सिनेमा में पहली फिल्म भी है. सुजीत की निर्देशित इस गैंगस्टर क्राइम एक्शन ड्रामा में इन दोनों की ऑन-स्क्रीन टक्कर खास है. इस फ्रेश जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया है. यहीं वजह है कि फिल्म ने ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. 'दे कॉल हिम ओजी' की कहानी आपराधिक अंडरवर्ल्ड के भीतर सत्ता संघर्ष और बदले की कहानी कहती है. इसकी कहानी एक गैंगस्टर ओजस गंभीरा (पवन कल्याण) पर केंद्रित है. मुंबई से दस साल दूर रहने के बाद, वह एक और अपराधी ओमी भाऊ, जिसका किरदार इमरान हाशमी ने निभाया है, को उखाड़ फेंकने के इरादे से लौटता है. यह फिल्म पवन कल्याण और इमरान हाशमी के बीच पहली बार सहयोग की एक फिल्म है. इस फिल्म में प्रियंका मोहन, अर्जुन दास, प्रकाश राज, राव रमेश, श्रीया रेड्डी और सुभलेखा सुधाकर जैसे बेहतरीन कलाकार हैं. वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर इसके प्रदर्शन को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं. वहीं भारत में इसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. 'ओजी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1

मिली-जुली समीक्षाओं के बीच, ओजी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की. सुजीत की निर्देशित यह फिल्म पहले ही इतिहास रच रही है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने भारत में अपनी शुरुआत में ही 90.25 करोड़ रुपये की कमाई कर ली.