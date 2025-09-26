'ओजी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1: पहले ही दिन पवन कल्याण की फिल्म ने तोड़े कई रिकॉर्ड्स, 'छावा' से 'सैयारा' तक की फिल्मों को भी दी मात
पवन कल्याण की ओजी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दी है. ओपनिंग डे पर ओजी ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 26, 2025 at 11:17 AM IST
हैदराबाद: पवन कल्याण की नई फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' 25 सितंबर को सिल्वर स्क्रीन पर धमाकेदार शुरुआत कर चुकी है. यह पवन कल्याण की इस साल 'हरि हर वीरा मल्लू' के बाद दूसरी फिल्म है. वहीं, बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी की यह तेलुगु सिनेमा में पहली फिल्म भी है. सुजीत की निर्देशित इस गैंगस्टर क्राइम एक्शन ड्रामा में इन दोनों की ऑन-स्क्रीन टक्कर खास है. इस फ्रेश जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया है. यहीं वजह है कि फिल्म ने ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है.
'दे कॉल हिम ओजी' की कहानी आपराधिक अंडरवर्ल्ड के भीतर सत्ता संघर्ष और बदले की कहानी कहती है. इसकी कहानी एक गैंगस्टर ओजस गंभीरा (पवन कल्याण) पर केंद्रित है. मुंबई से दस साल दूर रहने के बाद, वह एक और अपराधी ओमी भाऊ, जिसका किरदार इमरान हाशमी ने निभाया है, को उखाड़ फेंकने के इरादे से लौटता है.
You may call him a Firestorm.— DVV Entertainment (@DVVMovies) September 25, 2025
You may call him a Hungry Cheetah.
But the Box Office has only one name for him - THE DESTRUCTOR 🔥🔥🔥#BoxOfficeDestructorOG #OG #TheyCallHimOG pic.twitter.com/VK4FgG6JAh
यह फिल्म पवन कल्याण और इमरान हाशमी के बीच पहली बार सहयोग की एक फिल्म है. इस फिल्म में प्रियंका मोहन, अर्जुन दास, प्रकाश राज, राव रमेश, श्रीया रेड्डी और सुभलेखा सुधाकर जैसे बेहतरीन कलाकार हैं. वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर इसके प्रदर्शन को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं. वहीं भारत में इसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है.
'ओजी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1
मिली-जुली समीक्षाओं के बीच, ओजी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की. सुजीत की निर्देशित यह फिल्म पहले ही इतिहास रच रही है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने भारत में अपनी शुरुआत में ही 90.25 करोड़ रुपये की कमाई कर ली.
'ओजी' ने इन फिल्मों को दी मात
इस जबरदस्त शुरुआत के साथ, पवन कल्याण की 'दे कॉल हिम ओजी' ने 2025 की अन्य बड़ी फिल्मों, जैसे 'कूली' (65 करोड़ रुपये), 'छावा' (31 करोड़ रुपये), 'सैयारा' (21.5 करोड़ रुपये), राम चरण की 'गेम चेंजर' (51 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ दिया है.
इसके अलावा, ओजी ने पवन कल्याण की पिछली फिल्म हरि हर वीरा मल्लू को भी पीछे छोड़ दिया, जिसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 16 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इसी के साथ 'दे कॉल हिम ओजी' भारतीय सिनेमा में 2025 की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई है.
वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
अब, वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो, ओजी ने शानदार शुरुआत की है. उत्तरी अमेरिका में अपने पहले ही पेड प्रीमियर से इसने 30 लाख डॉलर (26 करोड़ रुपये) कमाए हैं. यह शुरुआती सफलता बॉक्स ऑफिस पर एक धमाकेदार ओपनिंग डे की नींव रखती है.
सैकनिल्क के मुताबिक, ओजी ने अपने पहले दिन भारत में 70 करोड़ रुपये नेट कमाई की, और 24 घंटों के भीतर भारत में 100 करोड़ रुपये और दुनिया भर में 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया. फिल्म की सिर्फ प्री-सेल्स से ही लगभग 98 करोड़ रुपये की कमाई हुई.
विदेशों में, खासकर उत्तरी अमेरिका में, इस फिल्म ने अपने प्रीमियर शो से ही 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बनकर उभरी हैय और अमेरिकी बाजार में अब तक का चौथा सबसे बड़ा तेलुगु प्रीमियर डे हासिल करके नए मानक स्थापित किए.
'दे कॉल हिम ओजी' के आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर छाए रहने की उम्मीद है, जब तक कि इसे धनुष की 'इडली कढ़ाई' और ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा: चैप्टर 1' से प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता.