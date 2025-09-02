हैदराबाद: निशानची के टीजर ने इसकी दुनिया की पहली झलक दिखा दी है और म्यूजिक तो पहले से ही सबका दिल जीत चुका है, ऐसे में अब फिल्म देखने की बेसब्री दर्शकों के बीच बढ़ती नजर आ रही है. फैंस फिल्म की झलक और देखने के लिए बेताब हैं. इस तरह से फिल्म के पावर-पैक्ड डायलॉग्स सभी के पसंदीदा बनने की राह पर हैं और एक फ्रेश कास्ट भी जो सभी का ध्यान खींच रहा है. बता दें कि फिल्म की कास्ट को लीड कर रहे हैं डेब्यूटेंट ऐश्वर्य ठाकरे, जो डबल रोल में दिखाई देने वाले हैं.

अमेजन MGM स्टूडियोज इंडिया और डायरेक्टर अनुराग कश्यप, जो अपनी बोल्ड और दमदार स्टोरीटेलिंग के लिए जाने जाते हैं, कल यानी 3 सितंबर को ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च करने जा रहे हैं. यह ट्रेलर दर्शकों को एक्शन और ड्रामा का एक हाई-ऑक्टेन मिक्स देगा. यानी वो सबकुछ जो एक सच्चे मसाला एंटरटेनर को परिभाषित करता है. इस तरह से दर्शक पहली बार इस फिल्मी फिल्म की पूरी झलक मिलेगी, जिसे देखकर थिएटर्स में तालियां और सीटियां गूंजने वाली हैं.

निशानची दो भाइयों की उलझी हुई कहानी को दिखाती है, जो बिल्कुल अलग रास्तों पर हैं और उनके फैसले उनकी किस्मत तय करते हैं. फिल्म में वेदिका पिंटो, मोनिका पनवार, मोहम्मद जीशान अय्यूब और कुमुद मिश्रा जैसे कलाकार हैं, जो कहानी में गहराई लाते हैं. गांव की पृष्ठभूमि में सेट यह फिल्म रॉ, एनर्जेटिक और देसी फ्लेवर से भरी हुई है, जो सिनेमाघरों के अनुभव किए जाने के लिए एकदम तैयार है.

अजय राय और रंजन सिंह के प्रोडक्शन हाउस जार पिक्चर्स के बैनर तले बनी यह फिल्म, फ्लिप फिल्म्स के साथ एसोसिएशन में बनाई गई है. फिल्म को प्रसून मिश्रा, रंजन चंदेल और अनुराग कश्यप ने मिलकर लिखा है. एक्शन, ह्यूमर और ड्रामा से भरपूर यह मसाला एंटरटेनर 19 सितंबर 2025 को पूरे भारत के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.