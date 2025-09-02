ETV Bharat / entertainment

ऐश्वर्य ठाकरे और अनुराग कश्यप की फिल्म 'निशानची' के ट्रेलर की डेट आउट, जानें कब होगा रिलीज - NISHAANCHI TRAILER RELEASE DATE

फिल्म 'निशानची' 19 सितंबर 2025 को पूरे भारत के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

Nishaanchi Trailer Release date out
'निशानची' के ट्रेलर की डेट आउट (POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 2, 2025 at 4:05 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद: निशानची के टीजर ने इसकी दुनिया की पहली झलक दिखा दी है और म्यूजिक तो पहले से ही सबका दिल जीत चुका है, ऐसे में अब फिल्म देखने की बेसब्री दर्शकों के बीच बढ़ती नजर आ रही है. फैंस फिल्म की झलक और देखने के लिए बेताब हैं. इस तरह से फिल्म के पावर-पैक्ड डायलॉग्स सभी के पसंदीदा बनने की राह पर हैं और एक फ्रेश कास्ट भी जो सभी का ध्यान खींच रहा है. बता दें कि फिल्म की कास्ट को लीड कर रहे हैं डेब्यूटेंट ऐश्वर्य ठाकरे, जो डबल रोल में दिखाई देने वाले हैं.

अमेजन MGM स्टूडियोज इंडिया और डायरेक्टर अनुराग कश्यप, जो अपनी बोल्ड और दमदार स्टोरीटेलिंग के लिए जाने जाते हैं, कल यानी 3 सितंबर को ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च करने जा रहे हैं. यह ट्रेलर दर्शकों को एक्शन और ड्रामा का एक हाई-ऑक्टेन मिक्स देगा. यानी वो सबकुछ जो एक सच्चे मसाला एंटरटेनर को परिभाषित करता है. इस तरह से दर्शक पहली बार इस फिल्मी फिल्म की पूरी झलक मिलेगी, जिसे देखकर थिएटर्स में तालियां और सीटियां गूंजने वाली हैं.

निशानची दो भाइयों की उलझी हुई कहानी को दिखाती है, जो बिल्कुल अलग रास्तों पर हैं और उनके फैसले उनकी किस्मत तय करते हैं. फिल्म में वेदिका पिंटो, मोनिका पनवार, मोहम्मद जीशान अय्यूब और कुमुद मिश्रा जैसे कलाकार हैं, जो कहानी में गहराई लाते हैं. गांव की पृष्ठभूमि में सेट यह फिल्म रॉ, एनर्जेटिक और देसी फ्लेवर से भरी हुई है, जो सिनेमाघरों के अनुभव किए जाने के लिए एकदम तैयार है.

अजय राय और रंजन सिंह के प्रोडक्शन हाउस जार पिक्चर्स के बैनर तले बनी यह फिल्म, फ्लिप फिल्म्स के साथ एसोसिएशन में बनाई गई है. फिल्म को प्रसून मिश्रा, रंजन चंदेल और अनुराग कश्यप ने मिलकर लिखा है. एक्शन, ह्यूमर और ड्रामा से भरपूर यह मसाला एंटरटेनर 19 सितंबर 2025 को पूरे भारत के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

ये भी पढ़ें:

इस सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म को देख छूट रहा दर्शकों का पसीना, लो बजट पर बॉक्स ऑफिस पर कमा रही करोड़ों, जानें कहानी - VASH LEVEL 2

हैदराबाद: निशानची के टीजर ने इसकी दुनिया की पहली झलक दिखा दी है और म्यूजिक तो पहले से ही सबका दिल जीत चुका है, ऐसे में अब फिल्म देखने की बेसब्री दर्शकों के बीच बढ़ती नजर आ रही है. फैंस फिल्म की झलक और देखने के लिए बेताब हैं. इस तरह से फिल्म के पावर-पैक्ड डायलॉग्स सभी के पसंदीदा बनने की राह पर हैं और एक फ्रेश कास्ट भी जो सभी का ध्यान खींच रहा है. बता दें कि फिल्म की कास्ट को लीड कर रहे हैं डेब्यूटेंट ऐश्वर्य ठाकरे, जो डबल रोल में दिखाई देने वाले हैं.

अमेजन MGM स्टूडियोज इंडिया और डायरेक्टर अनुराग कश्यप, जो अपनी बोल्ड और दमदार स्टोरीटेलिंग के लिए जाने जाते हैं, कल यानी 3 सितंबर को ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च करने जा रहे हैं. यह ट्रेलर दर्शकों को एक्शन और ड्रामा का एक हाई-ऑक्टेन मिक्स देगा. यानी वो सबकुछ जो एक सच्चे मसाला एंटरटेनर को परिभाषित करता है. इस तरह से दर्शक पहली बार इस फिल्मी फिल्म की पूरी झलक मिलेगी, जिसे देखकर थिएटर्स में तालियां और सीटियां गूंजने वाली हैं.

निशानची दो भाइयों की उलझी हुई कहानी को दिखाती है, जो बिल्कुल अलग रास्तों पर हैं और उनके फैसले उनकी किस्मत तय करते हैं. फिल्म में वेदिका पिंटो, मोनिका पनवार, मोहम्मद जीशान अय्यूब और कुमुद मिश्रा जैसे कलाकार हैं, जो कहानी में गहराई लाते हैं. गांव की पृष्ठभूमि में सेट यह फिल्म रॉ, एनर्जेटिक और देसी फ्लेवर से भरी हुई है, जो सिनेमाघरों के अनुभव किए जाने के लिए एकदम तैयार है.

अजय राय और रंजन सिंह के प्रोडक्शन हाउस जार पिक्चर्स के बैनर तले बनी यह फिल्म, फ्लिप फिल्म्स के साथ एसोसिएशन में बनाई गई है. फिल्म को प्रसून मिश्रा, रंजन चंदेल और अनुराग कश्यप ने मिलकर लिखा है. एक्शन, ह्यूमर और ड्रामा से भरपूर यह मसाला एंटरटेनर 19 सितंबर 2025 को पूरे भारत के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

ये भी पढ़ें:

इस सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म को देख छूट रहा दर्शकों का पसीना, लो बजट पर बॉक्स ऑफिस पर कमा रही करोड़ों, जानें कहानी - VASH LEVEL 2

For All Latest Updates

TAGGED:

NISHAANCHINISHAANCHI TRAILERNISHAANCHI AISHWARYA THACKERAYनिशानची के ट्रेलर की डेट आउटNISHAANCHI TRAILER RELEASE DATE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

SCO Summit 2025: तियानजिन घोषणापत्र में भारत के 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' मंत्र की गूंज

संजू सैमसन ने एशिया कप से पहले उड़ाया गर्दा, फिर खेली तूफानी पारी, कप्तान और कोच की बढ़ाई चिंता

'कपड़े चमकाएगा, मच्छरों को भी मार भगाएगा', IIT Delhi ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट, जानिए कैसे करता है काम

तीन दशक बाद नए अवतार में दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी Double Decker बसें, जानिए क्या है खासियत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.