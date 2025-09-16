ETV Bharat / entertainment

निक जोनस बर्थडे: प्रियंका चोपड़ा ही नहीं, इन बॉलीवुड हसीनाओं ने भी चुना विदेशी दूल्हा, आखिरी जोड़ा जरूर देखना

निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा अमेरिकी गायक-गीतकार निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा की प्रेम कहानी 2017 में मेट गाला में एक-दूसरे से मिलने के बाद शुरू हुई. कुछ समय तक डेटिंग करने के बाद, उन्होंने शादी की कसमें खाने का फैसला किया. दिसंबर 2018 में निक जोनस ने प्रियंका से शादी की. दोनों ने राजस्थान के जोधपुर में भव्य रूप से भारतीय रीति रिवाज के साथ शादी की.

मुंबई: हॉलीवुड सिंगर निक जोनस का आज (16 सितंबर) जन्मदिन हैं. निक आज 33 साल के हो गए हैं. उन्होंने दिसंबर 2018 में बॉलीवुड की खूबसूरत हसीना प्रियंका चोपड़ा से शादी की. हालांकि, प्रियंका कोई पहली एक्ट्रेस नहीं है, जिन्होंने विदेशी सेलिब्रिटी से शादी की है. बॉलीवुड में कई ऐसी हसीनाएं हैं, जिनके पति विदेशी हैं. आइए उन जोड़ियों पर एक नजर डालें...

श्रिया सरन-आंद्रेई कोशेव

साउथ सिनेमा से बॉलीवुड तक में अपने अभिनय से लोगों का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस श्रिया सरन ने 19 मार्च, 2018 को अपने रूसी लव पार्टनर आंद्रेई कोशेव से शादी की. आंद्रेई कोशेव पेशे से एक उद्यमी हैं. 2021 में, कपल ने अपनी बेटी राधा का स्वागत किया. श्रिया कई भाषाओं की फिल्मों में अभिनय कर चुकी हैं.

प्रीति जिंटा-जीन गुडइनफ

बॉलीवुड की डिपंल गर्ल कही जानी वाली प्रीति जिंटा ने 2016 में अमेरिका स्थित एक जलविद्युत कंपनी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जीन गुडइनफ से शादी रचाई. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों ने 5 साल तक एक-दूसरे को डेट किया. डेट करने के बाद 2016 में दोनों ने शादी कर ली. शादी करने के बाद प्रीति बॉलीवुड से दूर हो गई.

राधिका आप्टे-बेनेडिक्ट टेलर

राधिका आप्टे के पति भी एक विदेशी है. राधिका ने 2012 में लंदन के संगीतकार बेनेडिक्ट टेलर को अपना जीवनसाथी चुना. उनकी लॉन्ग डिस्टेंस वाली शादी उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच संतुलन बनाए रखने की उनके अंडरस्टैंडिंग को दिखाती है. शादी के बाद राधिका ने नेटफ्लिक्स के 'सेक्रेड गेम्स' और बॉलीवुड फिल्म 'अंधाधुन' में अभिनय करती दिखीं.

तापसी पन्नू-मैथियास बो

तापसी पन्नू मल्टीटैलेंटेड एक्ट्रेस हैं. उन्हें पिंक, थप्पड़, बदला और डंकी जैसी फिल्मों में उनके दमदार अभिनय के लिए जाना जाता है. मार्च 2024 में, तापसी ने उदयपुर में एक निजी समारोह में डेनिश बैडमिंटन खिलाड़ी मैथियास बो से गुपचुप शादी की. शादी से पहले यह जोड़ा लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहा था.