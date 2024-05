ETV Bharat / entertainment

कमल हासन की 'ठग लाइफ' से इस साउथ स्टार का फर्स्ट लुक आउट, यहां देखें एक्शन पैक्ड टीजर - Silambarasan TR first look

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 8, 2024, 10:20 AM IST | Updated : May 8, 2024, 10:42 AM IST

साउथ स्टार का फर्स्ट लुक आउट ( silambarasantrofficial- Instagram )

हैदराबाद : साउथ सुपरस्टार कमल हासन अपनी पिछली रिलीज फिल्म 'विक्रम' से धमाका करने के बाद अपनी अपकमिंग एक्शन ड्रामा फिल्म 'ठग लाइफ' से चर्चा में हैं. कमल हासन के फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है. इस फिल्म को साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज डायरेक्टर मणिरत्नम डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म में कमल हासन को मिलाकर सात स्टार हैं और अब फिल्म में आठवें स्टार की भी एंट्री हो गई है. आज 8 मई फिल्म में शामिल हुए साउथ स्टार सिलंबरासन टीआर की एंट्री हो गई है. मेकर्स ने आज सिलंबरासन टीआर का फिल्म ठग लाइफ से एक्शन पैक्ड फर्स्ट लुक शेयर किया है और साथ ही एक एक्शन पैक्ड टीजर भी रिलीज हुआ है. बता दें, साउथ स्टार सिलंबरासन टीआर के फर्स्ट लुक की बात करें तो वह कार में बैठे आंखों पर चश्मा चढ़ाए हाथ में गन थामे हुए हैं. वहीं, टीजर में आप देखेंगे कि कैसे एक्टर ने कार में स्टंट कर खुद को ग्लोरिफाई किया है. बता दें, इस फिल्म में साउथ हसीन तृषा कृष्णन, जयम रवि, ऐश्वर्या लक्ष्मी, गौतम कार्तिक, जोजू जियॉर्ज, कमल हासन, दुलकर सलमान की पहले ही एंट्री हो चुकी है. बता दें, ठग लाइफ कमल के करियर की 234वीं फिल्म है, जिसकी शूटिंग जनवरी 2024 में शुरू हो चुकी है. फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट का एलान नहीं किया गया है, लेकिन मल्टी स्टारर इस फिल्म में मणिरत्नम बड़ा धमाका करने जा रहे हैं. " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" "> मणिरत्नम ने इससे पहले फिल्म पोन्नियन सेलवन पार्ट 1 और 2 से धमाका किया था. इसमें विक्रम, जयम रवि, कार्ती, ऐश्वर्या राया, शोभिता धुलिपाला, तृषा कृष्णन ने लीड रोल प्ले किया था. ये भी पढ़ें : यहां हो रही कमल हासन की 'ठग लाइफ' की शूटिंग, सेट से वायरल हुई तस्वीर - Kamal Haasan



हैदराबाद : साउथ सुपरस्टार कमल हासन अपनी पिछली रिलीज फिल्म 'विक्रम' से धमाका करने के बाद अपनी अपकमिंग एक्शन ड्रामा फिल्म 'ठग लाइफ' से चर्चा में हैं. कमल हासन के फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है. इस फिल्म को साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज डायरेक्टर मणिरत्नम डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म में कमल हासन को मिलाकर सात स्टार हैं और अब फिल्म में आठवें स्टार की भी एंट्री हो गई है. आज 8 मई फिल्म में शामिल हुए साउथ स्टार सिलंबरासन टीआर की एंट्री हो गई है. मेकर्स ने आज सिलंबरासन टीआर का फिल्म ठग लाइफ से एक्शन पैक्ड फर्स्ट लुक शेयर किया है और साथ ही एक एक्शन पैक्ड टीजर भी रिलीज हुआ है. बता दें, साउथ स्टार सिलंबरासन टीआर के फर्स्ट लुक की बात करें तो वह कार में बैठे आंखों पर चश्मा चढ़ाए हाथ में गन थामे हुए हैं. वहीं, टीजर में आप देखेंगे कि कैसे एक्टर ने कार में स्टंट कर खुद को ग्लोरिफाई किया है. बता दें, इस फिल्म में साउथ हसीन तृषा कृष्णन, जयम रवि, ऐश्वर्या लक्ष्मी, गौतम कार्तिक, जोजू जियॉर्ज, कमल हासन, दुलकर सलमान की पहले ही एंट्री हो चुकी है. बता दें, ठग लाइफ कमल के करियर की 234वीं फिल्म है, जिसकी शूटिंग जनवरी 2024 में शुरू हो चुकी है. फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट का एलान नहीं किया गया है, लेकिन मल्टी स्टारर इस फिल्म में मणिरत्नम बड़ा धमाका करने जा रहे हैं. " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" "> मणिरत्नम ने इससे पहले फिल्म पोन्नियन सेलवन पार्ट 1 और 2 से धमाका किया था. इसमें विक्रम, जयम रवि, कार्ती, ऐश्वर्या राया, शोभिता धुलिपाला, तृषा कृष्णन ने लीड रोल प्ले किया था. ये भी पढ़ें : यहां हो रही कमल हासन की 'ठग लाइफ' की शूटिंग, सेट से वायरल हुई तस्वीर - Kamal Haasan



Last Updated : May 8, 2024, 10:42 AM IST