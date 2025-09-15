क्या है 'एडोलसेंस' की कहानी? बच्चों के लिए खतरनाक है ऐसी सोच, सीरीज देख बॉलीवुड स्टार्स के भी उड़े थे होश
'एडोलसेंस' एक मिनी सीरीज, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. इस सीरीज के एक्टर ने सबसे कम उम्र में एमी अवार्ड जीता है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 15, 2025 at 2:47 PM IST|
Updated : September 15, 2025 at 3:13 PM IST
हैदराबाद: नेटफ्लिक्स की ब्रिटिश मिनी सीरीज 'एडोलसेंस' ने 77वें प्राइमटाइम एमी अवार्ड्स में अपना जमकर जलवा दिखाया. फिल्म ने 6 कैटेगरी में जीत दर्ज की है. सीरीज की सबसे बड़ी जीत इसके एक्टर ओवेन कूपर ने दर्ज की. उन्होंने सबसे कम उम्र (15 साल) में एमी अवार्ड् जीतकर दुनियाभर में अपना नाम रोशन किया है. यह ओवेन कूपर की डेब्यू सीरीज थी और अपनी पहली ही सीरीज से वह छा गए. इस सीरीज में उन्होंने एक 13 साल के खतरनाक लड़के का रोल किया है, जो अपनी ही क्लासमेट का मर्डर कर देता है. आइए जानते हैं आखिर क्या है फिल्म की कहानी? और इसे आप कहां देख सकते हैं.
Youngest Emmy winner ever in any male acting category.— Netflix (@netflix) September 15, 2025
Congratulations to Adolescence's OWEN COOPER. pic.twitter.com/nU63DGPg1R
क्या है फिल्म की कहानी?
'एडोलसेंस' (Adolescence) शब्द का मतलब है किशोरावस्था. यानी 12 से 17 साल के बच्चे, जिनमें अच्छे या बुरे में फर्क करने की समझ तैयार होती है. बतौर पेरेंट्स सोचकर देखें कि एक 13 साल का बच्चा अपनी ही क्लासमेट के मर्डर में गिरफ्तार होता है. बीती 13 मार्च 2025 को ओटीटी पर रिलीज हुई 'एडोलसेंस' की कहानी ने दर्शकों को हिलाकर रख दिया था. इस टीवी सीरीज को स्टीफन ग्राह्म और जैक थॉर्न ने बनाया है.
'एडोलसेंस' किशोरावस्था में चले रहे एक बच्चे के अंदर पनप रही जहरीली सोच और इस उम्र में मां-बाप से दूरी बनाने की कहानी है. क्लासमेट की हत्या करने के बाद इस बच्चे के आम परिवार की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है. 'एडोलसेंस' में विजेता ओवेन कूपर ने 13 साल के बच्चे जेमी मिलर का खतरनाक रोल प्ले किया है.
सीरीज में बच्चों में टॉक्सिक मैस्क्युलिनिटी कल्चर पर बात की गई है. इस सीरीज से पता चलता है कि कैसे साइबर बुलिंग, सोशल मीडिया के बदलते स्वरूप और Misogyny विचारधारा (महिलाओं या लड़कियों के प्रति घृणा) लड़कों के दिमाग में घुसती जा रही है. चौंकाने वाली बात तो यह है कि इससे सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बच्चे प्रभावित हो रहे हैं. यह खुद को 'अल्फा मेल' की तरह देखते हैं.
बॉलीवुड स्टार्स भी हुए शॉक्ड
इस सीरीज को लेकर बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने भी एक पोस्ट जारी कर इसकी कहानी बताई थी. डायरेक्टर ने बताया था किया 'एडोलसेंस' कोई प्यार मोहब्बत की कहानी नहीं है. अनुराग ने इस सीरीज को 5 स्टार दिए थे. आलिया भट्ट ने भी इस सीरीज की कायल हो गई थीं. सीरीज की कहानी, मंचन और सिनेमैटोग्राफी तक सब शानदार हैं. वहीं, प्रियंका चोपड़ा ने ओवेन कूपर की जीत पर खुशी जाहिर की है.