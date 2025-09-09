ETV Bharat / entertainment

नेपाल जेन-जी प्रोटेस्ट: मनीषा कोइराला ने की हिंसा की निंदा, 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के एक्टर ने की भावुक अपील

प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प पर बोलते हुए एक्ट्रेस ने इसे 'ब्लैक डे' बताया. उन्होंने मीडिया से इस बात पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया कि विरोध प्रदर्शन वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, न कि सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध के खिलाफ. मनीषा कोइराला जागरूकता फैलाने के प्रयास में नेपाल में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बारे में अपडेट साझा करती रही हैं.

नेपाल के लिए एक काला दिन- मनीषा कोइराला मनीषा ने खून से सने जूते की तस्वीर के साथ विरोध प्रदर्शनों की एक झलक पोस्ट की. उन्होंने अपने पोस्ट में कैप्शन में नेपाली में लिखा है, 'आजको दिन नेपालका लागि कालो दिन हो. जब जनताको आवाज, भ्रष्टाचारविरुद्धको आक्रोश र न्यायको मागलाई गोलीले जवाफ दिइयो. (आज नेपाल के लिए एक काला दिन है जब लोगों की आवाज, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके गुस्से और न्याय की उनकी मांग का जवाब गोलियों से दिया गया).'

बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने पड़ोसी मुल्क नेपाल में हो रही हिंसा की कड़ी निंदा की है. नेपाल में जन्मी मनीषा कोइराला ने सोमवार, 8 सितंबर को अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट कर देश के हालात पर प्रतिक्रिया दी.

मुंबई: नेपाल में जेनरेशन जेड, जिन्हें हम जेन-जी भी कहते हैं, का विरोध प्रदर्शन कम होने का नाम नहीं ले रहा है. यह प्रदर्शन हिंसा, आगजनी और खून-खराबे के साथ बेहद दुखद मोड़ ले चुका है. देश में फैली अराजकता के बीच, नेपाली और बॉलीवुड हस्तियों ने अपनी चिंता व्यक्त की है.

मनीषा को दादा बी.पी. कोइराला की आई याद

मंगलवार को, मनीषा ने अपने दादा, नेपाल के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री, बी.पी. कोइराला को भी श्रद्धांजलि दी. उनकी जयंती के अवसर पर, मनीषा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर नेपाल में अशांति के संदर्भ में उनके दृढ़ विचारों को दोहराया. बता दें, मनीषा कोइराला के दादा बिश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के पहले प्रधानमंत्री थे.

रोहित सराफ की प्रतिक्रिया

सोमवार, 8 सितंबर को 'मिसमैच्ड' फेम रोहित सराफ ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर नेपाल मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रार्थनाएं भेजी हैं. अपनी आगामी फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के प्रचार में व्यस्त अभिनेता ने एक भावुक कर देने वाला नोट साझा किया. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा है, 'नेपाल के सभी लोगों को... मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं आपके साथ हैं. किसी भी संघर्ष की कीमत निर्दोष लोगों की जान नहीं होनी चाहिए. हिंसा कभी समाधान नहीं है. संवाद, करुणा और शांति की आशा करता हूं.'

रोहित सराफ का पोस्ट (Instagram)

नेपाल जेन-जी प्रोटेस्ट केस

सरकार द्वारा कर राजस्व और साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद, 8 सितंबर, 2025 को काठमांडू और पोखरा, बुटवल और बीरगंज सहित अन्य प्रमुख शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए. प्रदर्शनकारी शासन में संस्थागत भ्रष्टाचार और पक्षपात को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं.

वे चाहते हैं कि सरकार अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक जवाबदेह और पारदर्शी हो. प्रदर्शनकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध हटाने की भी मांग कर रहे हैं, जिसे वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास मानते हैं.

सोमवार को, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर घातक बल प्रयोग किया, जिसमें काठमांडू और आसपास के शहरों में कम से कम 19 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए. कल देर रात सरकार ने कई सोशल मीडिया साइटों पर लगे प्रतिबंध हटा लिए.

इसके बाद, देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपना इस्तीफा दे दिया, जिसे राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने स्वीकार कर लिया. विरोध प्रदर्शनों के दौरान छात्रों ने ओली के घर सहित कई मंत्रियों के घरों पर हमला किया. नेपाल में चल रहे रोज़गार संकट, जिसमें लगभग 5,000 युवा रोजगार की तलाश में हर दिन देश छोड़ रहे हैं, ने अशांति को और बढ़ा दिया है.