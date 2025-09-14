मां के जन्मदिन पर साउथ की इस सुपरस्टार हसीना ने शेयर की बचपन की फोटो, क्या आपने पहचाना, कौन है ये एक्ट्रेस?
साउथ की एक खूबसूरत हसीना ने अपनी मां के जन्मदिन पर अपने बचपन की पुरानी तस्वीर साझा की है और मां को विश किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 14, 2025 at 5:16 PM IST
हैदराबाद: यूं तो आपने सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी के बचपन की कई तस्वीरें देखी होगीं, जिनमें से कुछ को तो आपने आसानी से पहचान भी लिया होगा. लेकिन, आज (14 सितंबर) जिस सेलिब्रिटी की तस्वीर लेकर आए हैं, उन्हें पहचान पाना आपको मुश्किल होगा. एक साउथ फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार हीरोइन ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी मां के साथ तस्वीर पोस्ट की है और अपने मां को स्पेशल नोट के साथ जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं.
सोशल मीडिया पर एक एक्ट्रेस की थ्रोबैक तस्वीर वायरल हो रही है. उस तस्वीर में वह एक्ट्रेस अपनी मां के गोद में नजर आ रही हैं. वहीं, उनकी मां, प्यार से उनकों प्यार से उनके चेहरे को चुमती दिख रही हैं. तस्वीर में मां-बेटी के बगल में एक छोटा लड़का भी नजर आ रहा है. यह लड़का एक्ट्रेस का भाई लेनु कुरियन हैं.
यह एक्ट्रेस कोई और नहीं, बल्कि साउथ सिनेमा की सुपरस्टार लेडी नयनतारा हैं. जी हां, नयनतारा ने अपनी बचपन की तस्वीर इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा किया है, जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. इस तस्वीर को साझा करते हुए नयनतारा ने अपनी मां जन्मदिन की शुभकामना देते हुए लिखा है, 'मेरी प्यारी अम्मा, हैप्पी बर्थडे.'
नयनतारा ने आगे भावुक शब्दों में लिखती हैं, 'आपने हमारे जीवन में जो प्यार, त्याग और दुआएं दी हैं, उनके लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं होंगे. आप हमारे परिवार की धड़कन हैं, हमारे हर कदम के पीछे की ताकत हैं, और वो आशीर्वाद हैं जिसके लिए हम हर दिन ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करते हैं. ढेर सारा प्यार अम्मा.' नयनतारा अपने प्रियजनों के प्रति अपना प्यार बरसाने का कोई भी मौका नहीं छोड़तीं, फिर वो चाहे उनकी मां हों, उनके पति विग्नेश शिवन हों या उनके दो प्यारे बेटे उयिर और उलगाम हों.
नयनतारा को आखिरी बार मनोवैज्ञानिक खेल ड्रामा 'टेस्ट' में आर माधवन और सिद्धार्थ के साथ देखा गया था. फिल्म का प्रीमियर ओटीटी दिग्गज नेटफ्लिक्स पर हुआ था और इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी. इसके बाद, वह फैंटेसी कॉमेडी फिल्म 'मुकुथी अम्मान 2' में नजर आएंगी. सुंदर सी की निर्देशित, यह फिल्म वेल्स फिल्म इंटरनेशनल, अवनी सिनेमैक्स, राउडी पिक्चर्स और आईवीवाई एंटरटेनमेंट द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है. हालांकि आधिकारिक रिलीज की तारीख की घोषणा अभी बाकी है.