नयनतारा के सिनेमा में 22 साल पूरे, साउथ की 'लेडी शाहरुख' की हिलाकर रख देंगी ये 5 फिल्में, जानें कहां देखें

नयनतारा अपने 22 साल के फिल्मी करियर में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में 75 से ज्यादा फिल्म कर चुकी हैं.

Nayanthara completes 22 years
नयनतारा के सिनेमा में 22 साल पूरे (Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 9, 2025 at 5:24 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: साउथ सिनेमा की सुपरहिट एक्ट्रेस नयनतारा ने फिल्म इंडस्ट्री में आज अपने 22 साल पूरे कर लिए हैं. उन्हें साउथ सिनेमा की 'लेडी शाहरुख' कहा जाता है. 40 साल की एक्ट्रेस ने साल 2003 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से की थी. आज वह मलयालम के साथ-साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री पर राज करती हैं. वहीं, साल 2023 में उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म जवान से धमाकेदार बॉलीवुड डेब्यू किया था. नयनतारा अपने 22 साल के फिल्मी करियर में 75 से ज्यादा फिल्म कर चुकी हैं. जवान एक्ट्रेस की बात करेंगे उन 5 फिल्मों के बारे में जो हर किसी को देखनी चाहिए.

आराम

साल 2017 में रिलीज हुई थ्रिलर सोशल ड्रामा फिल्म आराम में नयनतारा ने एक कलेक्टर की भूमिका निभाई है, जिसमें एक गांव वालों की पानी की समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन से लोहा लेती हैं. फिल्म का निर्देशन गोपी नैनार ने किया था. इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

राजा-रानी

अगर आप नयनतारा की रॉम-कॉम तमिल फिल्म में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको एक्ट्रेस की 12 साल पुरानी फिल्म राजा-रानी देख सकते हैं. फिल्म में उनके साथ आर्या लीड रोल में हैं. बता यह जवान के डायरेक्टर एटली की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म है, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. इस फिल्म को यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं.

नानुम राउडी धान

विजय सेतुपति और नयनतारा स्टारर फिल्म नानुम राउडी धान देखने के बाद आपको रोंगटे खड़े होने वाले हैं. साल 2015 में रिलीज हुई यह एक्शन कॉमेडी फिल्म आपको हिलाकर रख देगी. इस फिल्म को तमिल सुपरस्टार धनुष ने प्रोड्यूस किया है और फिल्म के डायरेक्टर नयनतारा के हसबैंड विग्नेश शिवान हैं. फिल्म में अनिरुद्ध रविचंदर ने म्यूजिक दिया है. फिल्म कहानी में एक धमाके में नयनतारा बहरी हो जाती हैं, लेकिन वह इस धमाके की इकलौती गवाह होती हैं. अब फिल्म में यही सबसे बड़ा क्लाइमैक्स है कि वह कैसे आरोपियों की पहचान करती हैं. फिल्म को आह (Aha) पर देख सकते हैं.

कोलामावु कोकिला

नयनातारा की सुपरहिट फिल्मों में क्राइम-कॉमेडी फिल्म कोलामावु कोकिला को देखना बिल्कुल भी ना भूलें. 8 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने 70 करोड़ रुपये से ज्यादा का बंपर कलेक्शन किया था. साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म को नेलसन दिलीपकुमार ने डायरेक्ट किया था, जो रजनीकांत के साथ जेलर और थलापति विजय के साथ फिल्म बीस्ट, शिवा कार्तिकेयन संग फिल्म डॉक्टर बना चुके हैं. बात करें, कोलामावु कोकिला की कहानी की यह उस लड़की की कहानी है, जो अपनी मां के कैंसर के इलाज के लिए ड्रग्स स्मगलिंग के धंधे में चली जाती है. कोलामावु कोकिला को जी5 पर देख सकते हैं.

जवान

नयनतारा ने 20 साल बाद बॉलीवुड में कदम रखा और छा गईं. एक्ट्रेस ने शाहरुख खान के साथ फिल्म जवान में बतौर लीड एक्ट्रेस काम किया था. फिल्म में वह पुलिस ऑफिसर बनी थीं. एटली ने फिल्म जवान का निर्देशन किया था. फिल्म जवान शाहरुख खान और नयनतारा के साथ-साथ एटली की सबसे कमाऊ फिल्म है, जिसने वर्ल्डवाइड सिनेमा पर 1100 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया था.

Nayanthara : 'जवान' फेम एक्ट्रेस ने जुड़वां बच्चों का धूमधाम से मनाया बर्थडे, तस्वीर शेयर कर बोलीं- That was a dreamy

NAYANTHARA MUST WATCH MOVIESNAYANTHARA FILMSNAYANTHARA FILM CAREERनयनताराNAYANTHARA

