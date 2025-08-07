हैदराबाद : फिल्म द पैराडाइज अपनी घोषणा के बाद से ही सबसे चर्चित फिल्मों में से एक रही है. हर नए अपडेट के साथ दर्शकों की उत्सुकता चरम पर पहुंच जाती है. इस फिल्म का निर्देशन जाने-माने निर्देशक श्रीकांत ओडेला कर रहे हैं और इसमें लीड रोल में नजर आएंगे नेचुरल स्टार नानी. द पैराडाइज 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक है, जो नानी और उनके दशहरा डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला की दमदार वापसी को दिखाती है.

इसे श्रीकांत ओडेला की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म माना जा रहा है, जिसमें नानी लीड रोल में हैं. नानी अब देश के सबसे बड़े पैन-इंडिया स्टार्स में गिने जाते हैं, जिन्होंने लगातार सुपरहिट फिल्में दी हैं और सिनेमा की बड़ी हस्तियों में अपनी जगह बनाई है. फिल्म को लेकर उत्साह लगातार बढ़ रहा है और अब मेकर्स ने द पैराडाइज का नया पोस्टर रिलीज़ कर दिया है. साथ ही, उन्होंने ये भी बताया है कि फिल्म का फर्स्ट लुक 8 अगस्त 2025 को रिलीज़ किया जाएगा.

पोस्टर में एक सीधी खड़ी बंदूक बादलों वाले आसमान को चीरते हुए दिखाई दे रही है. उसके ऊपर एक छोटे से आदमी की तस्वीर बनी है. आसपास कुछ पक्षी उड़ रहे हैं, जो इस नज़ारे को और खास बना देते हैं। बंदूक के पास बड़े अक्षरों में लिखा है – "AND IT BEGINS TODAY" यानी “और यह आज से शुरू होता है.

पोस्टर्स और बड़े ऐलान के वादे ने दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी है. इस जोश में और रंग भरते हुए, अनिरुद्ध रविचंदर के ओरिजिनल साउंडट्रैक में उनकी और अर्जुन चैंडी की आवाज़ ने ऐसा असर डाला है, जो दिल को छू लेने वाला और पूरी तरह डूबा देने वाला है. यह म्यूज़िक फिल्म के माहौल को बिल्कुल सही अंदाज़ में सेट करता है और इसके सिनेमैटिक असर को और भी बढ़ा देता है.

SLV सिनेमाज़ के बैनर तले बनी द पैराडाइज का निर्देशन विजनरी श्रीकांत ओडेला ने किया है और इसका म्यूज़िक शानदार अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है. यह फिल्म 26 मार्च 2026 को भव्य रिलीज के लिए तैयार है और आठ भाषाओं हिंदी, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, स्पैनिश, बांग्ला, कन्नड़ और मलयालम में लॉन्च होगी. बेहतरीन टीम और ग्लोबल पहुंच के साथ, यह फिल्म सिनेमा की परिभाषा बदलने और दर्शकों को वाकई कुछ अलग और अनदेखा देने का वादा करती है.

