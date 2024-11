ETV Bharat / entertainment

सिंगल मदर नताशा बेटे को पीठ पर लाद ऐसे मना रहीं चिल्ड्रन्स डे, वीडियो देख बोले फैंस- Best Mom In The World

नताशा स्टेनकोविक ( ANI/IANS )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : 12 minutes ago | Updated : 7 minutes ago

हैदराबाद : स्टार क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की पूर्व स्टारवाइफ नताशा स्टेनकोविक आज 14 नवंबर को अपने बेटे संग चिल्ड्रन्स डे सेलिब्रेट कर रही हैं. नताशा स्टेनकोविक ने सोशल मीडिया पर इस मौके पर एक वीडियो पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वह अपने बेटे को पीठ पर लादे चल रही हैं. नताशा स्टेनकोविक पूर्व पति हार्दिक से अलग होने के बाद बेटे को पालन-पोषण अकेले कर रही हैं. नताशा स्टेनकोविक अलगो होने के बाद अपने बेटे संग तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं.

वहीं, चिल्ड्रन्स डे के मौके पर नताशा स्टेनकोविक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बेटे संग एक खूबसूरत वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में नताशा स्टेनकोविक ने बेटे अगस्त्य संग जमकर मस्ती की है. वीडियो में आप देखेंगे कि नताशा बेटे अगस्त को पीठ पर बैठाकर घास से भरे एक खाली मैदान में लेकर चल रही हैं और बैकग्राउंड में इंग्लिश गाना बज रहा है. नताशा को शॉर्ट और टी-शर्ट में देखा जा रहा है और वहीं अगस्त ने डेनिम जंपसूट पहना है और सिर पर कैप लगा रखी है. अब नताशा के बेटे के प्रति प्यार पर लोग भी प्यार लुटा रहे हैं. नताशा और उनके वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'बेस्ट मॉम'. एक और यूजर लिखता है, ग्रेट मदर नताशा'. एक और यूजर ने लिखा है, अगस्त को एक ग्रेट मदर मिली है'. एक और लिखता है, बिगेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड'. वहीं, नताशा के एक और फैन ने लिखा है, बहादुर मॉम'. नताशा और उनके बेटे के इस वीडियो पर कई फैन ने कमेंट बॉक्स ऑफिस में रेड हार्ट इमोजी की लाइन लगा दी है. वहीं, कईयों ने नताशा को बेटे का पालन-पोषण करने पर सलाम भी ठोका है. बता दें, नताशा और हार्दिक ने मौजूदा साल में सोशल मीडिया पर आकर अपने अलग होने का एलान किया था. वहीं, नताशा बेटे अगस्त्य को लेकर सर्बिया अपने घर चली गई थीं. वहीं, अलग होने के बाद से नताशा बार-बार मुंबई भी आती रहती हैं. इन दिनों नताशा का नाम दिशा पटानी के रूमर्ड बॉयफ्रेंड अलेक्जेंडर एलेक्स एलिक से जुड़ रहा है

