ETV Bharat / entertainment

सीक्रेट वेडिंग के 6 महीने बाद नरगिस फाखरी-टोनी बेग का पहला पब्लिक अपीयरेंस, फराह खान ने की शादी की पुष्टि? - NARGIS FAKHRI TONY BEIG

सीक्रेट शादी के बाद नरगिस फाखरी पहली बार पति संग सार्वजनिक रूप से नजर आई हैं. कपल का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है.

Nargis Fakhri Farah Khan Tony Beig
नरगिस फाखरी फराह खान टोनी बेग (ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 31, 2025 at 4:20 PM IST

3 Min Read

मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस नरगिस फाखरी अपनी शादी की खबरें सोशल मीडिया पर आने के छह महीने बाद पति टोनी बेग के साथ नजर आई हैं. शादी के बाद कपल पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आया है. हाल ही में मुंबई के नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में कपल को कोरियोग्राफर-निर्देशक फराह खान के साथ देखा गया.

नरगिस फाखरी का नाम टोनी बेग के साथ तब जोड़ा गया जब फरवरी में खबर आई कि उन्होंने लॉस एंजिल्स में अपने परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में एक सीक्रेट शादी कर ली है. उस समय न तो नरगिस और न ही टोनी ने सार्वजनिक रूप से अपनी शादी की अफवाहों की पुष्टि की और न ही खंडन किया. लेकिन अब, ऐसा लग रहा है कि उनकी दोस्त और फिल्म मेकर-कोरियोग्राफर फराह खान ने पुष्टि की है कि वे शादीशुदा हैं.

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में नरगिस फाखरी रेड कार्पेट पर फराह खान के साथ खुशी-खुशी पैपराजी को पोज देती दिख रही हैं. इसके तुरंत बाद, टोनी बेग फराह के बगल में पोज देते हुए दिखाई दिए, और उन्होंने मजाकिया अंदाज़ में कहा, 'अपनी पत्नी के साथ खड़े रहो'. नरगिस और टोनी की शादी की पुष्टि करने वाली उनकी इस सहज टिप्पणी ने फैंस को उत्साहित कर दिया.

टोनी ने फराह खान से पूछा सवाल
फराह खान का नरगिस फाखरी और टोनी बेग के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है. इस इवेंट के बाद टोनी ने इवेंट से तीनों की एक तस्वीर भी शेयर की और लिखा, 'फराह खान, मैं इतना अच्छा दिखने का राज जानना चाहता हूं?' फराह ने तस्वीर को फिर से शेयर किया और जवाब दिया, 'वो आपके बगल में नरगिस फाखरी खड़ी है टोनी.'

Tony Beig
टोनी बेग का पोस्ट (Instagram)
farah khan
फराह खान का फोस (Instagram)

फरवरी में उड़ी थी शादी की अफवाह
दरअसल इसी फरवरी में सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसमें दावा किया गया की नरगिस फाखरी ने लॉस एंजिल्स में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड टोनी बेग के साथ सीक्रेट शादी कर ली हैं. यह एक निजी समारोह बताया गया था जिसमें केवल परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे. हालांकि कपल ने इस अपवाह की न तो पुष्टि की है और ना ही खंडन.

कौन है टोनी बेग?
टोनी बेग कश्मीर के रहने वाले हैं. टोनी बेग के पिता का नाम शकील अहमद बेग है. शकील अहमद बेग जम्मू कश्मीर के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रह चुके हैं. वह अपने भाई टेलीविजन प्रोड्यूसर जॉनी बेग के जरिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं.

यह भी पढ़ें:

मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस नरगिस फाखरी अपनी शादी की खबरें सोशल मीडिया पर आने के छह महीने बाद पति टोनी बेग के साथ नजर आई हैं. शादी के बाद कपल पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आया है. हाल ही में मुंबई के नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में कपल को कोरियोग्राफर-निर्देशक फराह खान के साथ देखा गया.

नरगिस फाखरी का नाम टोनी बेग के साथ तब जोड़ा गया जब फरवरी में खबर आई कि उन्होंने लॉस एंजिल्स में अपने परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में एक सीक्रेट शादी कर ली है. उस समय न तो नरगिस और न ही टोनी ने सार्वजनिक रूप से अपनी शादी की अफवाहों की पुष्टि की और न ही खंडन किया. लेकिन अब, ऐसा लग रहा है कि उनकी दोस्त और फिल्म मेकर-कोरियोग्राफर फराह खान ने पुष्टि की है कि वे शादीशुदा हैं.

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में नरगिस फाखरी रेड कार्पेट पर फराह खान के साथ खुशी-खुशी पैपराजी को पोज देती दिख रही हैं. इसके तुरंत बाद, टोनी बेग फराह के बगल में पोज देते हुए दिखाई दिए, और उन्होंने मजाकिया अंदाज़ में कहा, 'अपनी पत्नी के साथ खड़े रहो'. नरगिस और टोनी की शादी की पुष्टि करने वाली उनकी इस सहज टिप्पणी ने फैंस को उत्साहित कर दिया.

टोनी ने फराह खान से पूछा सवाल
फराह खान का नरगिस फाखरी और टोनी बेग के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है. इस इवेंट के बाद टोनी ने इवेंट से तीनों की एक तस्वीर भी शेयर की और लिखा, 'फराह खान, मैं इतना अच्छा दिखने का राज जानना चाहता हूं?' फराह ने तस्वीर को फिर से शेयर किया और जवाब दिया, 'वो आपके बगल में नरगिस फाखरी खड़ी है टोनी.'

Tony Beig
टोनी बेग का पोस्ट (Instagram)
farah khan
फराह खान का फोस (Instagram)

फरवरी में उड़ी थी शादी की अफवाह
दरअसल इसी फरवरी में सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसमें दावा किया गया की नरगिस फाखरी ने लॉस एंजिल्स में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड टोनी बेग के साथ सीक्रेट शादी कर ली हैं. यह एक निजी समारोह बताया गया था जिसमें केवल परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे. हालांकि कपल ने इस अपवाह की न तो पुष्टि की है और ना ही खंडन.

कौन है टोनी बेग?
टोनी बेग कश्मीर के रहने वाले हैं. टोनी बेग के पिता का नाम शकील अहमद बेग है. शकील अहमद बेग जम्मू कश्मीर के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रह चुके हैं. वह अपने भाई टेलीविजन प्रोड्यूसर जॉनी बेग के जरिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं.

यह भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

NARGIS FAKHRINARGIS FAKHRI TONY BEIGNARGIS FAKHRI TONY BEIG WEDDINGनरगिस फाखरी टोनी बेगNARGIS FAKHRI TONY BEIG

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पहलगाम हमले पर जापान ने दिया भारत का साथ, कहा- आतंकियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई

भारतीय उद्योग की 'रीढ़' खतरे में: SMEs लगा रहे सरकार से गुहार

अल्लू अर्जुन की दादी का 94वें की उम्र में निधन, शूट कैंसल कर घर पहुंचे 'पुष्पा' स्टार, आज होगा अंतिम संस्कार

Explained : टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने कौन-कौन से उठाए कदम, क्या लॉंग टर्म पर पड़ेगा असर ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.