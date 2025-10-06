ETV Bharat / entertainment

कैंसर के चौथे स्टेज के बीच नफीसा अली ने बाल्ड लुक में दिखाया 'पॉजिटिव पावर'

नफीसा अली ( IANS )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : October 6, 2025 at 7:37 PM IST 2 Min Read

मुंबई: दिग्गज एक्ट्रेस नफीसा अली सोढ़ी को स्टेज 4 पेरिटोनियल कैंसर का पता चला, जिसके बाद उन्होंने कीमोथेरेपी शुरू कर दी है. आगे आने वाली चुनौती लिए वह साहस के साथ इसका सामना करने के लिए तैयार हैं. उनका यह दृढ़ संकल्प हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट से पता चला हैं. जहां वह इलाज के दौरान अपनी बाल्ड यानी गंजेपन की तस्वीर शेयर की हैं. स्टेज 4 पेरिटोनियल कैंसर के इलाज के दौरान नफीसा के बाल गिरने लगे थे, जिसके बाद उन्होंने अपने बाल कटवा दिए. गंजा होने के बाद नफीसा ने इंस्टाग्राम पर अपनी नई गंजेपन वाली तस्वीरें पोस्ट कीं. पीले रंग का टॉप और भूरे रंग की पैंट पहने, वह हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रही थीं और कैमरे के सामने गर्मजोशी से मुस्कुरा रही थीं. वहीं दूसरी तस्वीर में वह अपनी बेस्टी के साथ दिख रही हैं. तस्वीरों के साथ उन्होंने बस इतना लिखा, 'पॉजिटिव पावर.'