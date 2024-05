ETV Bharat / entertainment

घाटकोपर में होर्डिंग गिरने पर राशि खन्ना, विजय वर्मा समेत कई सेलेब्स की आई प्रतिक्रिया, लोगों की सलामती की मांगी दुआ - Mumbai Rain

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 14, 2024, 9:01 AM IST | Updated : May 14, 2024, 9:14 AM IST

राशि खन्ना और विजय वर्मा ( @raashiikhanna-@itsvijayvarma instagram )

मुंबई: मायानगी में बीते सोमवार (13 मई) देर शाम मौसम में अचानक बदलाव देखा गया. शहर में आई तेज आंधी से काफी नुकसान पहुंचा. मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. इस घटना पर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने दुख जताया है. इस पर साउथ एक्ट्रेस राशि खन्ना, विजय वर्मा, आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान, विक्की कौशल के भाई सनी समेत कई सितारों की प्रतिक्रिया आई है. 13 मई को मुंबई के लोगों जहां को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली, वहीं देर शाम बदले मौसम ने स्थानीय लोगों पर कहर बरपाया. हालांकि, जब मौसम ने भारी करवट ली, तो यह अपने साथ भारी बारिश और आंधी लेकर आई. बदलते मौसम से मुंबई के घाटकोपर इलाके में भी एक दिलदहला देने वाली घटना घटी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आंधी की वजह से घाटकोपर के छेदा नगर जिमखाना के पास शाम करीब 4.30 बजे एक ऊंचा होर्डिंग पेट्रोल पंप पर गिर गया. दुर्घटना की खबर और वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गए. राशि खन्ना की इंस्टाग्राम स्टोरी (@raashiikhanna instagram) सनी कौशल की इंस्टाग्राम स्टोरी (@sunsunnykhez instagram) सफर करते हुए राशि खन्ना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो पोस्ट किया है. वीडियो में मुंबई के बदलते मौसम को देखा जा सकता है. क्लिप साझा करते हुए साउथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा है, 'मुंबई, सभी सेफ रहे.' वहीं, विक्की कौशल के भाई सनी कौशल ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर मुंबई के बदलते मौसम की तस्वीर पोस्ट की है. विजय वर्मा की इंस्टाग्राम स्टोरी (@itsvijayvarma instagram) विजय वर्मा की इंस्टाग्राम स्टोरी (@itsvijayvarma instagram) सोनी राजदान की इंस्टाग्राम स्टोरी (@raashiikhanna instagram) इस घटना के बाद, मर्डर मुबारक एक्टर विजय वर्मा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर घटना को लेकर पोस्ट किया है. उन्होंने हादसे की एक क्लिप शेयर करते हुए कहा, 'ओह नो.' आलिया भट्ट की मां सोनी राजदा का भी रिएक्शन आया है. उन्होंने एक जर्नलिस्ट के पोस्ट के कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दी है. सोनी राजदान ने कमेंट में 'भयानक' लिखा है. घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम होर्डिंग के नीचे फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. हालांकि, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के आयुक्त भूषण गगरानी ने बताया कि पेट्रोल पंप के पास होर्डिंग अवैध रूप से लगाया गया था. यह भी पढ़ें: तब्बू के हाथ लगा इंटरेनशनल प्रोजेक्ट, इस अमेरिकी सीरीज में दिखाएंगी एक्टिंग का जलवा - Tabu

