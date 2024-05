ETV Bharat / entertainment

KKR ने उठाई IPL 2024 ट्रॉफी, 'मिस्टर एंड मिसेज माही' ने ऐसे मनाया स्टेडियम में कूद-कूदकर जश्न - IPL 2024

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 27, 2024, 10:41 AM IST | Updated : May 27, 2024, 10:57 AM IST

जाह्नवी कपूर और राजकुमार -केकेआर टीम ( IANS )

मुंबई: जाह्नवी कपूर और राजकुमार राव अपनी आगामी फिल्म 'मिस्टर एंड मिसेज माही' की रिलीज की तैयारी कर रही हैं. दोनों इन दिनों फिल्म के प्रमोशन में जुटे हुए हैं. यह फिल्म इसी हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. हाल ही में जाह्नवी ने चेन्नई में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) और सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के बीच आईपीएल फाइनल मैच में भाग लेने के लिए ब्रेक लिया था. उनके साथ उनके को-स्टार राजकुमार राव भी थे. दोनों केकेआर की जीत पर खुशी जताई है. बीते रविवार देर रात को जाह्नवी कपूर और राजकुमार राव ने इंस्टाग्राम पर ज्वाइंट पोस्ट साझा किया है. इस पोस्ट में उन्होंने तस्वीरों की एक सीरीज शेयर की है, जिसमें दोनों को केकेआर की जीत का जश्न मनाते हुए देखा जा सकता है. तस्वीरों शेयर करते हुए उन्होंने पर्पल हार्ट के साथ कैप्शन दिया, 'मिस्टर एंड मिसेज माही डे आउट'. पहली कुछ तस्वीरों में जान्हवी कपूर और राजकुमार राव स्टैंड में नजर आ रहे हैं. दोनों को मैच का आनंद लेते हुए देखा जा सकता है. जाह्नवी कपूर ने ग्रीन और व्हाइट कलर का शिमरी टॉप पहना था. खुले बालों और मिनिमल मेकअप में वह बेहद खूबसूरत लग रही थीं. राजकुमार राव के गेटअप की बात करें तो उन्होंने ब्राइट येलों कलर का शर्ट पहना था. वे मुस्कुराते हुए और प्यार से एक-दूसरे को गले लगाते नजर आ रहे हैं. आखिरी तस्वीर में दोनों को चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में एसआरएच के खिलाफ केकेआर की जीत का जश्न मनाते देखा जा सकता है. 'मिस्टर एंड मिसेज माही' में जाह्नवी और राजकुमार के अलावा अभिषेक बनर्जी, कुमुद मिश्रा, राजेश शर्मा जैसे कई को-स्टार्स हैं. यह फिल्म 31 मई को रिलीज होगी. यह भी पढ़ें: KKR से हारने पर 'शहंशाह' को लगा बुरा, SRH ऑनर काव्या मारन को रोते देख बोले- कोई बात नहीं, कल एक नया दिन - IPL 2024

