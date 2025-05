ETV Bharat / entertainment

मई में थिएटर्स और OTT पर गर्दा उड़ाने आ रहीं ये फिल्में-वेब सीरीज, अभी से नोट कर लें डेट - MOVIES AND WEB SERIES IN MAY 2025

हरि हर वीरा मल्लू पार्ट 1: स्वॉर्ड वर्सेज स्पिरिट/'मिशन: इम्पॉसिबल-द फाइनल रेकनिंग' ( Poster )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 2, 2025 at 6:51 PM IST 5 Min Read

हैदराबाद: मई 2025 में कई बहुप्रतीक्षित फिल्में रिलीज होने वाली हैं. मई अपनी शुरुआत के साथ ही भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमाघरों और ओटीटी प्लेटफॉर्म दोनों पर फिल्मों और वेब सीरीज की एक नई लहर लेकर आ रही हैं. 'रेड 2', 'हिट 3' जैसे दमदार एक्शन सीक्वल से लेकर 'फाइनल डेस्टिनेशन ब्लडलाइन्स', 'मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग' जैसे ड्रामा तक, इस महीने कई भाषाओं में फिल्में रिलीज होने वाली हैं. तो चलिए एक नजर डालते हैं इस साल मई में रिलीज होने वाली फिल्मों और वेब सीरीज की लिस्ट पर... 'रेड 2' और 'हिट 3'

मई की शुरुआत बॉलीवुड और टॉलीवुड की धमाकेदार फिल्मों से हुई है. 1 मई को सिनेमाघरों में अजय देवगन की 'रेड 2' और तेलुगु सुपरस्टार नानी की 'हिट 3' सिनेमाघरों में रिलीज हुई. दोनों फिल्मों ने रिलीज के पहले दिन रिकॉर्ड शुरुआत की है. 'रेड 2' ने पहले दिन जहां 19.25 करोड़ रुपये कमाए, वहीं, नानी की 'हिट 3' ने सभी भाषाओं में 19 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. 'द भूतनी'

'रेड 2', 'हिट 3' के अलावा संजय दत्त की 'द भूतनी' भी 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. फिल्म में संजय दत्त के अलावा मौनी रॉय और सनी सिंह भी है. इस सुपरनैचुरल हॉरर कॉमेडी ड्रामा 'द भूतनी' का निर्देशन सिद्धांत सचदेव ने किया है. सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट के तहत निर्मित यह फिल्म बनाई गई है. 'भूल चूक माफ'

इसी महीने बॉलीवुड की एक और फिल्म रिलीज हो रही है, जो काफी कॉमेडी है. राजकुमार राव और वामिका गब्बी की 'भूल चूक माफ' एक मजेदार टाइम लूप ड्रामा है, जो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो अपनी हल्दी की रस्म से आगे नहीं बढ़ पाता है. फिल्म में उसके उस चक्र से बाहर निकलने के प्रयासों को दिखाया जाएगा. इस फिल्म को करण शर्मा ने निर्देशित किया है. यह फिल्म 9 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.

'केसरी वीर'

ऐतिहासिक ड्रामा 'केसरी वीर' 14वीं सदी के योद्धा हमीरजी गोहिल की कहानी है, जिन्होंने तुगलक साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी. फिल्म में सूरज पंचोली गोहिल की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि सुनील शेट्टी राजा वेगड़ाजी भील की भूमिका में और विवेक ओबेरॉय खलनायक जफर खान की भूमिका में नजर आएंगे. यह फिल्म 16 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. हरि हर वीरा मल्लू पार्ट 1: स्वॉर्ड वर्सेज स्पिरिट

'हरि हर वीरा मल्लू पार्ट 1: स्वॉर्ड वर्सेज स्पिरिट' एक तेलुगु पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे कृष जगरलामुडी , ज्योति कृष्णा ने निर्देशित है. फिल्म में पवन कल्याण , निधि अग्रवाल और बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं. जबकि, नासर, सुनील, रघु बाबू, सुब्बाराजू, अयप्पा पी शर्मा, नोरा फतेहीज जैसे कई अन् कलाकार सहायक भूमिकाओं में नजर आएंगे. एमएम कीरावनी ने फिल्म का संगीत तैयार किया है. फिलहाल, 'हरि हर वीरा मल्लू' 9 मई, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. 'किंगडम'

विजय देवरकोंडा गौतम तिन्नानुरी की 'किंगडम' के साथ अपनी दमदार रिलीज के लिए कमर कस रहे हैं. यह फिल्म 30 मई को सिनेमाघरों में आएगी. यह फिल्म तेलुगु, तमिल और हिंदी में रिलीज होगी. दर्शक फिल्म के तेलुगु बेल्ट में जूनियर एनटीआर, तमिल में सूर्या और हिंदी में रणबीर कपूर की आवाजें सुन सकेंगे. 'थंडरबोल्ट्स'

मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अगली बड़ी टीम सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. मार्वल की एंटी-हीरो फिल्म 'थंडरबोल्ट्स' ने एक धमाकेदार कहानी के साथ फेज 5 का समापन किया. सेबेस्टियन स्टेन, फ्लोरेंस पुघ और डेविड हार्बर अभिनीत यह फिल्म 2 मई, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. 'मिशन: इम्पॉसिबल-द फाइनल रेकनिंग'

टॉम क्रूज भारतीय फैंस को अपनी फिल्म 'मिशन: इम्पॉसिबल-द फाइनल रेकनिंग' की एक्सक्लूसिव अर्ली एक्सेस दे रहे हैं. यह फिल्म 23 मई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब यह अमेरिका में अपने प्रीमियर से छह दिन पहले भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज होगी. टॉम क्रूज की ब्लॉकबस्टर एक्शन फ्रैंचाइजी की आठवीं और अंतिम किस्त द फाइनल रेकनिंग अब भारत में 17 मई को रिलीज हो रही है. इसे भारत में अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज किया जाएगा. 'फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स'

'फाइनल डेस्टिनेशन' की नई फ्रैंचाइजी सिनेमाघरों में आने वाली है. 'फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स' 16 मई, 2025 को रिलीज होगी. ट्रेलर में चौंकाने वाले मौत के सीन और अतीत और वर्तमान के पीड़ितों के बीच गहरे संबंध का पता चलता है. 'कोस्टाओ'

नवाजुद्दीन सिद्दीकी सेजल शाह की बायोग्राफिकल ड्रामा 'कोस्टाओ' में मुख्य भूमिका में हैं.कोस्टाओ एक कस्टम अधिकारी कोस्टाओ फ्रेन्डेस की कहानी है, जो 90 के दशक में गोवा में सबसे बड़ी ड्रग चेन को उजागर करने के लिए भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ जाता है. यह फिल्म 1 मई से ZEE5 पर स्ट्रीम हो रहा है. 'ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे'

'ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे' पुष्कर सुनील महाबल की एक मनोरंजक क्राइम थ्रिलर सीरीज है. इसमें मयूर मोरे और पलक जासवाल मुख्य भूमिका में हैं. इसकी स्ट्रीमिंग 2 मई, 2025 से ZEE5 पर शुरू है. यह भी पढ़ें: 77 साल पुरानी वो ब्लॉकबस्टर फिल्म, जिसे देख रो पड़े थे सत्यजीत रे, फिर लिया डायरेक्टर बनने का फैसला, क्या आपने देखी ये मूवी?