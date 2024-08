ETV Bharat / entertainment

मोस्ट फॉलो आर्टिस्ट ऑन स्पोटिफाई: अरिजीत सिंह ने Spotify पर गाड़े झंडे, विदेशी पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट को पछाड़ा बने No. 1 - Most Followed Artist On Spotify

By ETV Bharat Entertainment Team Published : Aug 25, 2024, 3:14 PM IST

अरिजीत सिंह-टेलर स्विफ्ट ( IANS-ANI )

मुंबई: बॉलीवुड फिल्मों में अपने आवाज से सबको दीवाना करने वाले सिंगर अरिजीत सिंह आधिकारिक तौर पर स्पॉटिफाई पर दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले आर्टिस्ट बन गए हैं. अरिजीत ने पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट को पीछे छोड़ दिया है. स्पॉटिफाई पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले आर्टिस्ट्स की एक लिस्ट जारी हुई है, जिसमें अरिजीत सिंह पहले पायदान पर हैं. इस हफ्ते अरिजीत सिंह ने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर 119.28 मिलियन फॉलोअर्स की सीमा पार कर ली, जबकि स्विफ्ट 119.17 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दूसरे नंबर पर है. इसके बाद टेलर स्विफ्ट के 11वें स्टूडियो एल्बम, द टॉरचर्ड पोएट्स डिपार्टमेंट की रिलीज के दौरान यह अंतर और बढ़ गया.

अरिजीत सिंह, जिन्होंने पहले स्पॉटिफाई पर 100 मिलियन ऑडियंस को जोड़ने वाले पहले भारतीय कलाकार के रूप में सुर्खियां बटोरी थीं, ने कुछ खास ट्रैक्शन हासिल किए है. वे लगातार चार सालों से स्पॉटिफाई पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले भारतीय कलाकार हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 23 अगस्त तक अरिजीत सिंह ने स्पॉटिफाई पर 119 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं, जो स्विफ्ट से आगे निकल गए हैं. यह पहली बार नहीं है जब दोनों की राहें एक-दूसरे से टकराई हैं. अगस्त 2023 में अरिजीत सिंह ने कुछ समय के लिए फॉलोअर्स के मामले में स्विफ्ट को पीछे छोड़ा था. लेकिन पॉप सिंगर ने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के टॉप पर अपना स्थान फिर से हासिल कर लिया. मोस्ट फॉलो आर्टिस्ट ऑन स्पोटिफाई (Chart Masters) 19वें पायदान पर एआर रहमान

तीसरे स्थान पर एड शीरन 115.01 मिलियन फॉलोअर्स के साथ आराम से बैठे हैं. उनसे बहुत पीछे एरियाना ग्रांडे (98 मिलियन) और बिली इलिश (96 मिलियन) हैं. भारतीय सिंगर एआर रहमान 19वें पायदान पर हैं.