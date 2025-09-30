मॉम-टू-बी कैटरीना कैफ ने एन्जॉय किया देवर का बर्थडे, प्रेग्नेंसी ऐलान के बाद दिखी एक्ट्रेस की पहली झलक
सनी कौशल ने बीती 28 सितंबर को अपना 36 वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था. इस बर्थडे सेलिब्रेशन में उनके खास फ्रेंड भी आए थे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 30, 2025 at 1:01 PM IST
हैदराबाद: कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने हाल ही में प्रेग्नेंसी का एलान कर अपने फैंस को बड़ी गुडन्यूज दी थी. फैंस बार-बार कैटरीना के प्रेग्नेंट होने की अटकलें लगा रहे थे और आखिरकार स्टार कपल ने अपने फैंस को गुडन्यूज दे ही दी. अब विक्की-कैटरीना बहुत जल्द अपने पहले बच्चे के पेरेंट्स बनने की तैयारी में लगे हुए हैं. अब प्रेग्नेंसी के ऐलान के बाद कैटरीना कैफ पहली बार नजर आई हैं. कैटरीना ने अपने स्टार देवर सनी कौशल का बर्थडे सेलिब्रेट किया और अब सेलिब्रेशन से कैटरीना कैफ की तस्वीर सामने आई है.
सनी कौशल ने बीती 28 सितंबर को अपना 36 वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था. इस बर्थडे सेलिब्रेशन में उनके खास फ्रेंड भी आए थे. अब सनी कौशल के बर्थडे सेलिब्रेशन से मिनी माथुर ने एक फोटो शेयर किया है, जिसमें कैटरीना कैफ को देखा जा रहा है. इस तस्वीर में मॉम-टू-बी कैटरीना कैफ के चेहरे पर स्माइल दिख रही है. इस तस्वीर में मिनी, कैटरीना कैफ की बहन इसाबेल भी नजर आ रही हैं. कैटरीना ने रेड एंड व्हाइट रंग की ड्रेस पहनी हुई है और एक्ट्रेस के चेहरे पर प्रेग्नेंस ग्लो साफ देखने को मिल रहा है.
बता दें, बीते सप्ताह ही कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने प्रेग्नेंसी का एलान किया था. इस गुडन्यूज के साथ कपल ने कंबाइंड इंस्टाग्राम पोस्ट किया था, जिसमें कैटरीना कैफ का बेबी बंप शो रहा था और विक्की कौशल पत्नी कैटरीना के बेबी बंप को सहला रहे थे. इसके बाद तो कपल को फैंस और सेलेब्स की बधाईयों का तांता लग गया था. प्रेग्नेंसी का एलान कर कपल ने लिखा है, 'हम अपने जीवन के बेस्ट चैप्टर को खुशी और कृतज्ञता से भरे दिलों के साथ शुरू करने की राह पर हैं'. बता दें, कपल शादी के चार साल बाद अपने पहले बच्चे का पेरेंट्स बनने जा रहा है. कपल ने 9 दिसंबर 2021 को राजस्थान में शाही शादी रचाई थी.