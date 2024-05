ETV Bharat / entertainment

'पीकू' के 9 साल पूरे, प्रेग्नेंट दीपिका पादुकोण ने बेबीमून से शेयर की मजेदार फोटो, खाने पर बोली ये बात - Piku completes Nine years

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 8, 2024, 11:51 AM IST | Updated : May 8, 2024, 11:58 AM IST

दीपिका पादुकोण ( deepikapadukone- Instagram )

हैदराबाद : दीपिका पादुकोण इन दिनों खूब चर्चा में हैं. दीपिका प्रेग्नेंट हैं और इस साल अपने फैंस को गुडन्यूज दे देंगी. इस बीच मेट गाला 2024 भी चल रहा है, लेकिन एक्ट्रेस मेट गाला 2024 में जाने की बजाय अपने स्टार हसबैंड रणवीर सिंह संग बेबीमून इन्जॉय करने निकल चुकी हैं. वहीं, इसके बाद खबर आई कि रणवीर सिंह ने पिता बनने से पहले ही शादी की सभी तस्वीरें सोशल मीडिया से डिलीट कर दी हैं. अब दीपिका ने सोशल मीडिया पर नया पोस्ट छोड़ा है. दरअसल, दीपिका की फिल्म 'पीकू' को 9 साल हो गए हैं और इस मौके पर एक्ट्रेस ने फिल्म पीकू के एक्टर्स अमिताभ बच्चन और दिवंगत एक्टर इरफान खान संग एक तस्वीर शेयर की है. दीपिका ने शेयर की मजेदार तस्वीर दीपिका ने आज 8 मई को अपनी सुपरहिट फिल्म 'पीकू' के सेट की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह अमिताभ बच्चन और इरफान खान के साथ बैठी हुई हैं. इस तस्वीर को शेयर कर दीपिका ने लिखा है, 'मैं कितना खाती हूं, इन्हें लोगों को बताना अच्छा लगता है'. इस तस्वीर में बिग बी, इरफान खान और दीपिका तीनों अपने-अपने किरदार में चेयर पर बैठे हैं. बता दें, सूजित सरकार के निर्देशन में बनी फिल्म पीकू 8 मई 2015 को रिलीज हुई थी, जिसे क्रिटिक्स ने खूब सराहा था. फिल्म की पूरी कहानी अमिताभ बच्चन, इरफान खान और दीपिका पादुकोण के ईर्द-गिर्द घूमती है. कब मां बनेंगी दीपिका ? दीपवीर के फैंस को बता दें कि कपल ने फरवरी 2024 में सोशल मीडिया पर आकर प्रेग्नेंसी का एलान किया था. साथ ही बताया था कि कपल सितंबर 2024 में पहली बार पेरेंट्स बनने जा रहा है. अब रणवीर-दीपिका बेबीमून इन्जॉय कर रहे हैं और फैंस सितंबर का इंतजार. ये भी पढ़ें : पेरेंट्स बनने से पहले रणवीर सिंह ने डिलीट कीं शादी की सभी तस्वीरें, जानें क्या है वजह! - Ranveer Singh Delete Wedding Post

Last Updated : May 8, 2024, 11:58 AM IST